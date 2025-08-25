Ferrari chystá na Monzu znovu něco speciálního: Přes léto sdílelo vzpomínky s Nikim Laudou

Podle neoficiálních zpráv Ferrari připravuje při nadcházející Velké ceně Itálie v Monze speciální poctu k 50. výročí prvního titulu mistra světa Nikiho Laudy.
Během letní přestávky Ferrari na sociálních sítích zveřejnilo několik retro videí s Nikim Laudou z roku 1975, kdy získal svůj první titul s týmem, a letos uplyne přesně 50 let od tohoto úspěchu. Při nadcházející Velké ceně Itálie v Monze plánuje tým speciální „dvojí poctu“ Laudovi. Podle italského portálu Auto Racer by Ferrari mohlo sáhnout po retro designu vozu a týmového oblečení, inspirovaném ikonickým monopostem 312T, s nímž Lauda triumfoval na domácí trati.
Rok 2025 tak připomíná 50 let od prvního z tří mistrovských titulů Nikiho Laudy. Tehdy skončil v Monze třetí, zatímco jeho týmový kolega Clay Regazzoni vyhrál závod, čímž Lauda zajistil náskok před Emersonem Fittipaldim a Carlosem Reutemannem a na domácí půdě Ferrari získal první titul. Později Lauda získal další dva tituly, přičemž v roce 1976 přežil téměř smrtelnou nehodu a v roce 1977 se opět stal šampionem, než v roce 1984 získal třetí titul s McLarenem.
Lauda, který zemřel v květnu 2019, měl po závodní kariéře produktivní život a zastával vrcholové pozice ve stájích Ferrari, Jaguar a Mercedes. Během svého působení u Mercedesu si vytvořil blízký vztah s Lewisem Hamiltonem, současným jezdcem Ferrari. Hamilton už v roce 2019 při Velké ceně Monaka, první závod po Laudově smrti, závodil s helmou připomínající tuto legendu.
Ferrari během letní přestávky F1 připomnělo Laudovu úspěšnou sezonu 1975 prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích, věnovaných tehdejší Velké ceně Itálie. Série příspěvků vyvrcholila krátkým videem s Hamiltonem a Charlesem Leclercem doplněným popiskem: „Monza 2025: Coming soon.“
Charles Leclerc, dvojnásobný vítěz Velké ceny Itálie za Ferrari, ve videu poznamenal: „Když jsem přijel do Monzy, bylo to jiné.“ Hamilton, který se v Monze představí poprvé jako jezdec Ferrari, dodal: „Tifosi jsou prostě… vidíte je v největší a nejsilnější síle. Je to taková čest a privilegium závodit pro tento tým.“
V minulých letech Ferrari při Velké ceně Itálie několikrát experimentovalo se speciálním zbarvením. V roce 2022 například přidalo žlutou barvu na oslavu 75. výročí automobilky, v roce 2023 připomnělo 50 let od poslední tovární účasti Scuderie na závodě 24 hodin Le Mans. Loni tým zvolil černé kombinézy a helmy, aby zdůraznil význam uhlíkových vláken ve Formuli 1.
Letos v Miami Ferrari rovněž experimentovalo se speciálním designem vozu ve spolupráci s hlavním partnerem Hewlett Packard. Monza 2025 tak slibuje další vizuálně atraktivní oslavu historie týmu a Laudova odkazu, který nadále inspiruje současné i budoucí generace jezdců.
