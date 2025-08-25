Jacques Villeneuve: Max Verstappen je klíčovým jezdcem Red Bullu

Jacques Villeneuve je přesvědčen, že za nedávnou nadvládu Red Bullu stojí především Max Verstappen. Podle něj by si tým měl více uvědomovat, že současné úspěchy nejsou jen zásluhou technické převahy, ale hlavně vynikajících jezdeckých schopností své hvězdy.
Jacques Villeneuve, mistr světa Formule 1 z roku 1997 a expert stanice Sky Sports F1, má jasno v otázce, kdo stojí za úspěchy Red Bullu v posledních letech. Podle něj je klíčovým faktorem Max Verstappen. „On ten tým nesl. On z nich udělal šampiony,“ řekl Villeneuve v rozhovoru pro RN365.
Villeneuve tím znovu otevřel jednu z nejčastějších otázek motorsportu: co je klíčem k vítězství, talent jezdce, technická převaha vozu nebo práce vedení týmu? Připomněl, že ačkoli se často mluví o síle monopostů Red Bullu, skutečnou zbraní týmu byl a stále je Max Verstappen. „Byl tím klíčovým faktorem, on a Adrian Newey dohromady, ale hlavní postavou byl on,“ uvedl bývalý mistr světa.
Villeneuve zároveň ocenil i Christiana Hornera, který až donedávna působil jako šéf týmu a CEO. „A také Horner, způsob, jakým řídil tým, celá skupina fungovala. Pak se to trochu zkomplikovalo. Ale Verstappen byl nesmírně, nesmírně důležitý, klíčový prvek,“ zdůraznil bývalý šampion.
Význam Verstappenových výkonů je podle něj nejvíce patrný ve srovnání s jeho týmovými kolegy. Nizozemec dokáže stabilně převyšovat každého, s kým sdílel garáž, ať už v kvalifikacích, závodních výkonech, počtu pódií či bodovém zisku.
Aktuální sezóna to jen potvrzuje. Verstappen už dokázal vyhrát dva závody a se 187 body drží třetí místo v celkovém pořadí šampionátu. Naproti tomu jeho týmový kolega Júki Cunoda má na kontě pouhých 10 bodů a figuruje až na 18. pozici.
Villeneuve proto tvrdí, že Verstappen je pro Red Bull stejně zásadní jako kdysi Sebastian Vettel, který stáji přinesl čtyři tituly mezi lety 2010 a 2013. Nyní však bude jeho vliv ještě více pod drobnohledem, zejména proto, že Red Bull se musí popasovat s novou érou bez Christiana Hornera.
