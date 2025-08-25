Colton Herta zvažuje cestu do F1 přes F2: Nikam se netlačím, cílem je vyhrát titul IndyCar

S blížícím se oznámením jezdecké sestavy pro první sezónu týmu Cadillac ve Formuli 1 se podle očekávání tým přiklání ke zkušeným závodníkům. To zároveň značně snižuje šance mladého amerického jezdce Coltona Herty na místo v nové stáji.
Colton Herta se zatím nezdá být favoritem na místo v první sezóně týmu Cadillac ve Formuli 1, a jeho šance výrazně klesly. Herta, který byl původně spojován s projektem Andretti Global, nyní zvažuje přesun do Formule 2, aby získal potřebné superlicense body pro postup do F1.
Letos se Herta soustředí na IndyCar a jeho možnost získat dostatek bodů pro F1 je omezená. „Slyšel jsem ty zvěsti taky,“ řekl Herta na dotaz ohledně přesunu do F2. „Teď jsou to jen zvěsti.“ Přesto nepřipustil, že by možnost byla vyloučena, a naznačil, že se situace může v budoucnu změnit.
V současnosti je Herta osmý v šampionátu IndyCar, což mu nedává dostatek bodů pro přímý postup do F1. Přesun do F2 by mu mohl otevřít evropskou cestu, ale úspěch by nebyl okamžitý a cesta do F1 by mohla trvat několik let.
Herta zdůrazňuje, že se nechce do Formule 1 tlačit. „Byl jsem v těchto debatách přetahován skoro půl desetiletí,“ řekl. „Teď se chci soustředit na IndyCar a vyhrát šampionát. Pokud se objeví možnost, musím ji dobře zvážit.“
Díky vztahům Andrettiho s Cadillacem prostřednictvím Dana Towrisse by Herta mohl mít větší volnost než jiní američtí jezdci pod smlouvou s evropskými týmy. Podpora a kontakty mu mohou pomoci otevřít cestu k evropským týmům.
Cadillac F1 plánuje brzy oznámit jezdeckou sestavu pro rok 2026. Podle neoficiálních zpráv tým pravděpodobně vsadí na zkušené jezdce Valtteriho Bottase a Sergia Péreze, aby stáj mohla hned od začátku fungovat konkurenceschopně.
Tým ale možnost angažovat Američana do budoucna nevylučuje. Hlavní prioritou je nyní rychle najít stabilitu a využít zkušenosti jezdců s bohatou F1 kariérou, než se rozhodne dát šanci mladým talentům, jako je Herta.
