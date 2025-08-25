Lewis Hamilton o tajemství Ferrari: Právě proto jsem sem přišel

Lewis Hamilton zažil u Ferrari svůj nejúspěšnější začátek kariéry u nové stáje. Sedminásobný mistr světa zůstává přesto optimistický a věří v dlouhodobou vizi týmu.
Lewis Hamilton letos vstoupil do Ferrari po dvanácti úspěšných letech u Mercedesu, kde získal šest titulů mistra světa. Přestože se od svého debutu u nové stáje očekávali výrazné výsledky, zatím se mu nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů.
Sedminásobný šampion však zdůrazňuje, že pro něj byla klíčová nejen výkonnost vozu, ale především touha týmu neustále se zlepšovat. „Je to jen snaha pochopit prostředí, ve kterém se nacházíte,“ řekl Hamilton médiím. „Musíte se přizpůsobit a lidé, se kterými pracujete, se nakonec naučí přizpůsobit, aby vám vyhověli.“
Hamilton je spokojený s tím, jak se mu daří spolupracovat s inženýry a zapadnout do nového týmu. „Letos byla úžasná reakce na kroky, které jsme podnikli ve všech oblastech,“ řekl britský jezdec.
Ferrari se podle Hamiltona soustředí na budoucnost a připravuje se na nová technická pravidla, která vstoupí v platnost v roce 2026. Tento přístup by mohl Hamiltonovi otevřít cestu k rekordnímu osmému titulu mistra světa Formule 1.
Čtyřicetiletý Hamilton ocenil také práci týmu v zákulisí, která se soustředí na zlepšení výkonu vozu. „Nejvíc mě fascinuje vášeň a touha neustále se zlepšovat,“ řekl jezdec.
„Všichni prostě chtějí být lepší, hledat způsoby, jak se zlepšovat a posouvat hranice,“ pokračoval. Jeho slova podtrhují týmovou kulturu Ferrari, která se snaží maximalizovat potenciál každého člena.
„Právě proto vím, že tento tým má všechny potřebné ingredience k úspěchu a opravdu tomu věřím. Proto jsem tady podepsal,“ uzavřel Hamilton, čímž zdůraznil své odhodlání a důvěru v budoucí vývoj Ferrari.
