Lewis Hamilton o tajemství Ferrari: Právě proto jsem sem přišel

Lewis Hamilton v Kanadě
Lewis Hamilton v Kanadě, foto: Scuderia Ferrari
Michael Zelinka VČERA 11:01
Sdílej:

Lewis Hamilton zažil u Ferrari svůj nejúspěšnější začátek kariéry u nové stáje. Sedminásobný mistr světa zůstává přesto optimistický a věří v dlouhodobou vizi týmu.

Lewis Hamilton letos vstoupil do Ferrari po dvanácti úspěšných letech u Mercedesu, kde získal šest titulů mistra světa. Přestože se od svého debutu u nové stáje očekávali výrazné výsledky, zatím se mu nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů.

Sedminásobný šampion však zdůrazňuje, že pro něj byla klíčová nejen výkonnost vozu, ale především touha týmu neustále se zlepšovat. „Je to jen snaha pochopit prostředí, ve kterém se nacházíte,“ řekl Hamilton médiím. „Musíte se přizpůsobit a lidé, se kterými pracujete, se nakonec naučí přizpůsobit, aby vám vyhověli.“

Hamilton je spokojený s tím, jak se mu daří spolupracovat s inženýry a zapadnout do nového týmu. „Letos byla úžasná reakce na kroky, které jsme podnikli ve všech oblastech,“ řekl britský jezdec.

Max Verstappen

Jacques Villeneuve: Max Verstappen je klíčovým jezdcem Red Bullu

Ferrari se podle Hamiltona soustředí na budoucnost a připravuje se na nová technická pravidla, která vstoupí v platnost v roce 2026. Tento přístup by mohl Hamiltonovi otevřít cestu k rekordnímu osmému titulu mistra světa Formule 1.

Čtyřicetiletý Hamilton ocenil také práci týmu v zákulisí, která se soustředí na zlepšení výkonu vozu. „Nejvíc mě fascinuje vášeň a touha neustále se zlepšovat,“ řekl jezdec.

„Všichni prostě chtějí být lepší, hledat způsoby, jak se zlepšovat a posouvat hranice,“ pokračoval. Jeho slova podtrhují týmovou kulturu Ferrari, která se snaží maximalizovat potenciál každého člena.

„Právě proto vím, že tento tým má všechny potřebné ingredience k úspěchu a opravdu tomu věřím. Proto jsem tady podepsal,“ uzavřel Hamilton, čímž zdůraznil své odhodlání a důvěru v budoucí vývoj Ferrari.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton Ferrari
Stalo se
Novinky
George Russell v Maďarsku

James Allison prozradil, co rozhodne o výkonnosti v nové éře pravidel

James Allison varuje, že i po změně pravidel v roce 2026 zůstanou pneumatiky hlavním limitem výkonu monopostů. Podle něj bude strategie a práce s degradací klíčovější než samotné technické inovace.

Novinky
Alex Palou

Měl by se Yuki Tsunoda bát o místo? Red Bull pokukuje po šampionovi Indycar

Podle amerických médií zvažuje Red Bull možnost přivést do svého týmu F1 šampiona IndyCar Alexe Paloua, který by usedl vedle Maxe Verstappena.

Novinky
Lewis Hamilton v Rakousku

Lewis Hamilton poslal fanouškům silný vzkaz: Mluví o výzvách a naději

Lewis Hamilton se po letní pauze vrací zpět do dění formule 1 a hned na úvod ho čeká závod, který může zásadně ovlivnit jeho sezonu. Britský šampion tak vstupuje do víkendu s vědomím, že následující velká cena je pro něj i pro Ferrari mimořádně důležitá.

Novinky
Colton Herta při testu s Mclarenem

Colton Herta zvažuje cestu do F1 přes F2: Nikam se netlačím, cílem je vyhrát titul IndyCar

S blížícím se oznámením jezdecké sestavy pro první sezónu týmu Cadillac ve Formuli 1 se podle očekávání tým přiklání ke zkušeným závodníkům. To zároveň značně snižuje šance mladého amerického jezdce Coltona Herty na místo v nové stáji.

Novinky
Lewis Hamilton v Miami.

Ferrari chystá na Monzu znovu něco speciálního: Přes léto sdílelo vzpomínky s Nikim Laudou

Podle neoficiálních zpráv Ferrari připravuje při nadcházející Velké ceně Itálie v Monze speciální poctu k 50. výročí prvního titulu mistra světa Nikiho Laudy.

Novinky
Lewis Hamilton v Kanadě

Lewis Hamilton o tajemství Ferrari: Právě proto jsem sem přišel

Lewis Hamilton zažil u Ferrari svůj nejúspěšnější začátek kariéry u nové stáje. Sedminásobný mistr světa zůstává přesto optimistický a věří v dlouhodobou vizi týmu.

Novinky
Max Verstappen

Jacques Villeneuve: Max Verstappen je klíčovým jezdcem Red Bullu

Jacques Villeneuve je přesvědčen, že za nedávnou nadvládu Red Bullu stojí především Max Verstappen. Podle něj by si tým měl více uvědomovat, že současné úspěchy nejsou jen zásluhou technické převahy, ale hlavně vynikajících jezdeckých schopností své hvězdy.
Novinky
Valtteri Bottas a Sergio Pérez

Mario Andretti promluvil o budoucnosti Cadillacu F1 a jezdecké sestavě

Poradce Cadillacu pro Formuli 1, Mario Andretti, vyzval fanoušky, aby brali za pravdu pouze oficiální informace týmu, zatímco stáj chystá oznámení složení jezdeckého dua pro sezonu 2026. Andretti tím reaguje na množící se spekulace a snaží se udržet kontrolu nad komunikací směrem k médiím i fanouškům.
Novinky
Max Verstappen v Maďarsku

Laurent Mekies odhaluje pravdu o vylepšeních Red Bullu RB21 na zbytek sezony

Red Bull plánuje dokončit ročník 2025 s prakticky stejnou specifikací monopostu, jakou představil při Velké ceně Maďarska. 
Novinky
Lando Norris v Maďarsku

McLaren přiznal slabinu: Jediná oblast, kde tým v testech tvrdě bojoval

McLaren MCL39 se sice rychle zařadil mezi nejdominantnější vozy sezony 2025, ale zimní testy v Bahrajnu odhalily i jeho slabší stránku. Podle jezdců byl monopost na samotné hranici možností obtížně ovladatelný, což ukazuje, že cesta k současné formě nebyla bez komplikací.
Novinky
Christian Horner

Juan Pablo Montoya: Návrat Christiana Hornera do F1 je nevyhnutelný, zastavit ho může jen Red Bull

Podle spekulací by Red Bull mohl do dohody o odchodu Christiana Hornera zařadit ustanovení, které by mu znemožnilo vrátit se do Formule 1 v jiné funkci. Pro stáj z Milton Keynes by šlo o preventivní krok, jak zabránit tomu, aby jejich bývalý šéf v budoucnu posílil konkurenci.

Novinky
Esteban Ocon během závodu v Melbourne

Zklamání u Alpine, spokojenost u Haasu: Esteban Ocon odhaluje rozdíl

Esteban Ocon měl u Alpine těžké období, kdy ho problémy týmu omezovaly. V Haasu naopak našel tým, kde se otevřeně komunikuje a všichni spolupracují, což mu umožňuje jezdit tak, jak umí.