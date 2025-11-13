Racing Bulls v problémech: Člen týmu přistižen při bučení na Landa Norrise

Člen týmu Racing Bulls byl během Velké ceny Brazílie zachycen, jak povzbuzuje fanoušky k bučení na Landa Norrise.
Tým Racing Bulls se po Velké ceně Brazílie ocitl pod tlakem veřejnosti. Na sociálních sítích totiž koluje video, které zachycuje člena týmu, jak během ceremoniálu na stupních vítězů údajně povzbuzuje fanoušky k bučení na vítěze závodu Landa Norrise.
Záznam ukazuje muže v týmové uniformě, který natáčí oslavy pódia. Ve chvíli, kdy se z davu ozývá bučení, otočí svůj telefon směrem k fanouškům a gestikuluje palcem nahoru a dolů – gesto, které mnozí interpretovali jako pobídku k negativním reakcím.
Jeho kolegyně však podle záběrů okamžitě zasáhla a muže zastavila. I přesto video vyvolalo bouřlivé ohlasy napříč komunitou Formule 1 a znovu otevřelo otázku sportovní kultury a respektu mezi fanoušky i týmy.
Na incident reagoval i samotný tým oficiálním prohlášením. „Jsme si vědomi videa z víkendového pódia. Neodráží hodnoty našeho týmu ani ducha VCARB,“ uvedl Racing Bulls.
Tým Racing Bulls uvedl, že vůči dotyčnému členu podnikl interní kroky, jejichž povahu však blíže nespecifikoval. „Záležitost byla vyřešena interně,“ uvedlo vedení ve svém prohlášení.
Současně tým zdůraznil svůj postoj k férovému chování ve sportu. „Věříme v oslavu skvělých závodů a v respekt ke každému jezdci, týmu i fanouškovi, na trati i mimo ni,“ uvedl mluvčí týmu.
Lando Norris se k tématu bučení fanoušků vyjádřil už po Velké ceně Mexika, kde se setkal s podobnou reakcí. „Nevím proč, upřímně,“ přiznal. „Lidé mají právo dělat, co chtějí. To je sport, samozřejmě to není příjemné, ale soustředím se na své věci.“
Po závodě v São Paulu britský jezdec dodal, že se v poslední době naučil podobné projevy zvládat s větším nadhledem. „Vždycky se najdou lidé, kteří se vás snaží trochu srazit. Když jste na velké scéně, je to běžné, lidé mluví, snaží se ovlivnit ostatní,“ vysvětlil.
Norris přiznal, že dříve bral negativní reakce příliš osobně, což se odráželo i na jeho výkonech. „Není to nic příjemného, ale myslím, že jsem se v tom zlepšil. Dřív jsem se tím nechal víc rozhodit,“ dodal s úsměvem.
Celý incident z Brazílie tak znovu otevírá debatu o hranicích sportovní rivality a o tom, jakou roli v ní hraje chování týmů i jejich zaměstnanců. Racing Bulls svým přístupem připomněl, že odpovědnost za obraz Formule 1 nesou nejen jezdci, ale i všichni, kdo se na jejím fungování podílejí.
Pro Norrisovy fanoušky i samotného jezdce je tak incident spíše připomenutím, že úspěch na trati s sebou přináší i větší tlak a pozornost. A jak ukázal jeho klidný přístup, Norris se s tímto tlakem učí pracovat s rostoucí vyspělostí. „Lidé mohou reagovat, jak chtějí, já chci, aby mě bavilo závodit,“ uzavřel Brit.
