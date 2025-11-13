Audi vstupuje do Formule 1 ve velkém stylu: s novým lakováním odhalilo své odvážné cíle

Audi odhalilo koncept R26, který naznačuje podobu jejich vozu pro vstup do Formule 1 v roce 2026. Značka zároveň stanovila pětiletý cíl.
Audi představilo koncept R26, který naznačuje podobu jeho prvního monopostu pro Formuli 1 v sezoně 2026. Při slavnostní premiéře v Mnichově značka zároveň oznámila své cíle – do roku 2030 chce bojovat o titul mistra světa.
„V příštích dvou letech budeme vyzyvatelé,“ uvedl generální ředitel Audi Gernot Döllner. „Musíme se zlepšovat a v letech 2026 a 2027 sbírat zkušenosti. Od roku 2028 chceme být skutečnými soupeři a v roce 2030 bojovat o šampionát.“
Audi vstoupí do Formule 1 po úplném převzetí týmu Sauber, který se od roku 2026 přejmenuje na Audi F1 Team. Projekt začal už v roce 2022, kdy automobilka získala čtvrtinový podíl ve švýcarském týmu a později odkoupila zbytek. Menšinový podíl následně prodala katarskému investičnímu fondu, aby získala prostředky na rozvoj infrastruktury a vývoj vlastního motoru v Neuburgu.
Nový koncept se nese v tradičních barvách Audi – stříbrné, červené a černé – a symbolizuje spojení tradice s moderní technologií. Design R26 naznačuje směr, jakým se budou vozy Audi ubírat pod novými technickými pravidly Formule 1 od roku 2026.
Na mnichovské prezentaci nechyběl ani Mattia Binotto, bývalý šéf Ferrari, který nyní působí jako technický a provozní ředitel týmu Audi F1. Zdůraznil, že vývoj vlastního šasi i motoru pod jednou střechou je sice náročnější, ale klíčový pro budoucí úspěch. „Aby se tým stal vítězným, je tato cesta složitější, ale nezbytná. Plná kontrola nad šasi i pohonnou jednotkou přináší technickou výhodu, která odlišuje vítěze od ostatních,“ vysvětlil.
Binotto zároveň připomněl, že Audi nemá ambici být jen dalším účastníkem šampionátu. „Pro Audi nejde jen o účast, ale o vítězství. Složitost projektu přijímáme s jasným cílem – být nejlepší,“ dodal.
Nový šéf týmu Jonathan Wheatley, který dříve působil v Red Bullu, vidí v přechodu na Audi obrovský potenciál. „Byl jsem nadšený z toho, co jsem v týmu našel. Mladý a otevřený kolektiv už začal cestu k tomu stát se konkurenceschopným týmem,“ uvedl.
Wheatley také upozornil na změnu atmosféry v bývalém Sauberu, který se po slabé sezoně 2024 výrazně zlepšil. „Tým cítí obrovskou podporu Audi a každý den vnímáme pokrok. Roste sebevědomí i týmový duch, a to je základ úspěchu,“ řekl.
Jako důkaz zmínil příklad z Velké ceny Brazílie, kde tým dokázal během několika hodin postavit nový vůz pro Gabriela Bortoleta po jeho nehodě. „To by před rokem nebylo možné. To není o technice, ale o víře v sebe sama,“ dodal Wheatley.
Audi tak jasně ukazuje, že do Formule 1 nevstupuje jen symbolicky. Cílem německé značky je vybudovat silný, stabilní a vítězný tým, který se v příštích letech dokáže měřit s nejlepšími.
Šéf týmu Audi ve Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že jeho jezdci si pomalu zvykají na nové podmínky pro sezonu 2026 a začínají je objevovat z nové perspektivy.
Helmut Marko připustil, že tým čelí výzvám, které mohou ovlivnit šance Maxe Verstappena v závěru sezony. Podle něj se některé problémy začaly objevovat po závodě v Imole.
Člen týmu Racing Bulls byl během Velké ceny Brazílie zachycen, jak povzbuzuje fanoušky k bučení na Landa Norrise.
Cadillac se tento týden konečně představuje na závodní dráze, když Sergio Pérez usedá do dva roky starého Ferrari na okruhu v Imole.
Audi odhalilo koncept R26, který naznačuje podobu jejich vozu pro vstup do Formule 1 v roce 2026. Značka zároveň stanovila pětiletý cíl.
Sergio Pérez hovoří o svých očekáváních a plánech s novým týmem Cadillac, přičemž sdílel svůj pohled na nadcházející sezónu a výzvy, které ho čekají.
Red Bull opět upoutal pozornost na Velké ceně São Paula, když Max Verstappen nastoupil do závodu s novou pohonnou jednotkou a dokázal se výrazně posunout vpřed. McLaren nyní zvažuje, jak takové změny mohou ovlivnit dodržování pravidel F1 ohledně rozpočtového stropu
Prezident Ferrari John Elkann v pondělí vydal prohlášení, které vyvolalo celosvětovou pozornost. Jeho slova naznačila nespokojenost s výkonem týmu a vyvolala spekulace o možných změnách uvnitř stáje.
Toto Wolff údajně vede pokročilá jednání o prodeji menší části svého 33% podílu ve stáji Mercedes F1. Změna by mohla ovlivnit současnou vlastnickou strukturu týmu.
Brazilský závodník prožil v Sao Paulu dramatický víkend, který vyvrcholil havárií a předčasným odstoupením z domácího závodu. Nehoda negativně ovlivnila jeho bodový zisk a přinesla další komplikace v průběhu sezony.
Lewis Hamilton se po komentářích prezidenta Ferrari Johna Elkanna obrátil na sociální sítě, aby sdílel svůj pohled na situaci a přinesl širší kontext.
Ralf Schumacher uvedl, že Jos Verstappen mu v soukromí přiznal, jak náročné je pro tým optimalizovat vůz a jeho pneumatiky. Podle jeho slov jde stále o složitý proces, který vyžaduje další práci a ladění.