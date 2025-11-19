Racing Bulls drží fanoušky v napětí: Šéf týmu konečně promluvil o sestavě na příští rok

Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane potvrdil, že oznámení jezdecké sestavy pro rok 2026 se odkládá a tým si dává čas na pečlivé vyhodnocení aktuální sezony a přípravu na novou éru Formule 1.
Racing Bulls dál odkládají oznámení jezdecké sestavy pro rok 2026, potvrdil šéf týmu Alan Permane. Zatímco se paddock chystá na revoluci v technických pravidlech, všechny sedačky v týmech Red Bullu kromě té Verstappenovy zůstávají neobsazené.
Verstappen má jistotu až do roku 2028, ale o zbývajících místech kolují intenzivní spekulace. Podle zákulisních informací by měl Isack Hadjar usednout vedle nizozemského šampiona a junior Arvid Lindblad má být na cestě do Racing Bulls.
To staví Yukiho Tsunodu a Liama Lawsona do přímého boje o poslední dostupné místo. Očekávalo se, že rozhodnutí padne už kolem Velké ceny Mexika, ale oznámení nepřišlo.
Permane nyní objasnil, že zdržení nesouvisí s přípravou na rok 2026. „Ne, vůbec ne. Nemá to nic společného s novými pravidly,“ zdůraznil pro Motorsport.com a dodal, že důvod leží v aktuálním průběhu sezony.
„Jsme v těsném souboji o šesté místo a Red Bull zároveň bojuje o druhé místo v Poháru konstruktérů,“ uvedl. Tým nechce riskovat narušení stability před důležitým finišem sezony.
Podle Permanea proto rozhodnutí může přijít až na úplném konci roku. „Chceme mít stabilitu a je možné, že se to potáhne až do konce sezony. Možná se to dozvíte až v pondělí ráno po Abú Zabí,“ naznačil.
Permane přiznal, že konkrétní termín oznámení stále není stanoven. „Nevím, kdy přesně to bude, ale to je ten důvod. Nemá to nic společného s pravidly pro příští rok,“ uvedl a definitivně tak odmítl spekulace, že by odklad souvisel s technickými změnami.
Vysvětlil také, jaké faktory hrají při výběru jezdců největší roli. „Vždycky chcete zkušeného závodníka,“ řekl a jako příklad zmínil Williams. „Vidíme to u Jamese ve Williamsu a jeho dvou velmi zkušených jezdců, kteří prakticky každý víkend začínají v silné formě.“
Zkušenosti jsou podle něj klíčové. „A nechci tím snižovat naše kluky, ale zkušenosti se prostě počítají. Nic nepřekoná rychlost, samozřejmě, takže ji musíte mít. A určitě to pro příští rok pomůže.“ Tím zdůraznil nutnost kombinovat rychlost s vyzrálostí.
Zároveň ale připomněl, že sezona 2026 přinese zcela nový začátek. „Na druhou stranu se na to můžete dívat i tak, že všichni začínají s čistým papírem. Nikdo s těmito pravidly nemá zkušenosti,“ poznamenal.
Právě proto bude podle Permana ještě důležitější důkladná příprava. „Očekávám obrovské množství práce v simulátoru. Už teď se na tom pracuje a po skončení sezony se to ještě zrychlí. Takže ano, je to rozhodně důležité,“ uzavřel. Racing Bulls tak čekají týdny intenzivních příprav, které určí nejen složení sestavy, ale i úspěšný vstup do nové éry Formule 1.
