Psychický boj Landa Norisse: Přiznává, co ho brzdilo

Lando Norris promluvil o tom, jak se během své klíčové sezony ve Formuli 1 učí zvládat tlak i neustálou pozornost veřejnosti.
Lando Norris prožívá nejintenzivnější období své kariéry a zároveň otevřeně popisuje, jak se učí pracovat s tlakem, který s sebou boj o titul ve Formuli 1 přináší. Tři závody před koncem sezony vede šampionát a do světla reflektorů se dostává nejen kvůli výkonům na trati, ale i kvůli tomu, jak se vypořádává s kritikou fanoušků a médií.
Ještě před několika týdny přitom na bodové listině výrazně ztrácel na týmového kolegu Oscara Piastriho. Patnáct závodů v řadě byl ve stínu australského mladíka, ale posledních šest velkých cen znamenalo obrat. Norris v nich nasbíral 115 bodů, zatímco Piastri pouze 57. Právě tato série vítězství a konzistentních výsledků ho dostala do čela.
Po vítězství v Brazílii Norris čelil otázce, co stálo za jeho výrazným zlepšením. Brit odpověděl otevřeně: „Prostě ignorujte všechny, co o vás mluví blbosti. Soustřeďte se sami na sebe.“ Tato slova dokonale vystihovala jeho aktuální mentální nastavení a zazněla jen pár týdnů poté, co byl v Mexiku vypískán částí fanoušků, informuje Motorsport.com.
Na následné tiskové konferenci FIA Norris přiznal, že dříve příliš reagoval na každý komentář na sociálních sítích či v médiích. „Vždycky jsou lidé, kteří se vás snaží trochu srazit,“ řekl. „Je to normální. Když jste na velké scéně, všichni mluví a snaží se ovlivňovat ostatní. A i ty projevy podpory či nepodpory slyšíte. Není to nic příjemného.“
V posledních měsících Norris podle svých slov udělal výrazný pokrok. Začal se soustředit víc na sebe a méně na to, jak ho vnímají ostatní. „Moc mi záleželo na tom, co si lidé myslí a jak mě prezentují média,“ přiznal. „Možná až moc. Na začátku roku jsem tomu věnoval tolik pozornosti, že mě to spíš brzdilo.“
Brit zdůrazňuje, že nejde o to úplně ignorovat názory veřejnosti, ale naučit se s nimi zacházet. „Ne že by mi to bylo jedno. Vždycky chci působit dobře. Nechci být hrubý nebo arogantní. Ale naučil jsem se stát si za svým a říkat, čemu věřím,“ dodal. Podle něj je klíčem být věrný sám sobě, mít sebevědomí a dokázat své myšlenky otevřeně vyjádřit.
Jeho aktuální forma vyvolává otázky, zda víkend v Brazílii nebyl zlomový pro jeho šampionát. Norris ale tuto interpretaci odmítá. „Ne,“ řekl. „Byl to další závod, kde jsem se snažil vyhrát a získat maximum bodů, a to se podařilo. Stejně jako minulý víkend.“
Pro lídra šampionátu zůstává hlavní strategií konzistence a nepropadnout euforii. Přestože vede o 24 bodů, odmítá dělat předčasné závěry. „Ani jeden z těch víkendů nebyl zlomový. Jsou to jen silné výsledky, přesně to, co potřebuji a o co bojuji každý týden,“ vysvětlil.
Do zbytku sezony plánuje Norris pokračovat ve stejném rytmu, držet se stranou chaosu sociálních sítí a udržet si mentální stabilitu, která mu pomohla k nejlepším výkonům kariéry. „Ještě je dlouhá cesta. Nemá smysl být příliš šťastný nebo nadšený už teď,“ dodal.
Norris tak ukazuje, že cesta k titulu se neodehrává jen v garážích McLarenu nebo na okruzích, ale také v tom, jak dokáže zvládnout tlak, emoce a reakce okolí. Právě tato schopnost může rozhodnout, zda svůj životní boj dotáhne až do konce.
