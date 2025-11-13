První jízda Cadillacu ve Formuli 1: Sergio Pérez testuje se starším Ferrari

Cadillac se tento týden konečně představuje na závodní dráze, když Sergio Pérez usedá do dva roky starého Ferrari na okruhu v Imole.
Tým Cadillac udělal další krok na cestě ke svému debutu ve Formuli 1 v roce 2026. Jeho pravidelný jezdec Sergio Pérez usedl za volant Ferrari SF-23 na ikonické trati v Imole, což znamená první skutečný kontakt amerického týmu s vozem mimo virtuální simulace. Tento krok je významným milníkem v přípravách Cadillacu na příští sezónu, kdy se stane 11. účastníkem mistrovství světa.
Dosud tým intenzivně využíval simulátory a spolupracoval se svými vývojovými jezdci, přičemž do tohoto procesu se nyní mohl poprvé zapojit i Pérez, závodník pro rok 2026. Bez aktuálního monopostu však byla většina příprav dosud omezená jen na virtuální prostředí.
Situace se změnila po dohodě s Ferrari, které Cadillacu zapůjčilo dva roky starý monopost SF-23. Tento krok nejen splňuje pravidla F1 pro testování předchozích vozů, ale umožňuje týmu získat první praktickou zkušenost s provozem monopostu přímo na trati, informuje Motorsport.com.
„Vlastně nás zajímá hlavně testování našeho týmu,“ řekl exkluzivně pro Motorsport.com týmový šéf Graeme Lowdon během nedávné Velké ceny Singapuru. „Chceme pracovat s vozem, protože ve všech simulacích se snažíme co nejvíce přiblížit realitě.“
Lowdon rovněž zdůraznil, že cílem není získat výhodu z testování cizího auta: „Myslím, že si lidé občas mylně myslí, že testováním něčího vozu můžeme získat nějakou výhodu. Ale my netestujeme vůz, my testujeme lidi. Výhodu chceme získat pro naše mechaniky, aby měli stejnou zkušenost, jakou mají všechny mechaniky v depu s každým monopostem.“
Podrobněji vysvětlil, proč je tato zkušenost pro tým klíčová: „Musíte zvyknout mechaniky na tu svalovou paměť při práci s F1 vozem. Musí být schopni nasadit dečky na pneumatiky, cítit velikost auta, teplo, které vydává, a jeho přítomnost.“
V Imole pomáhalo 30 členů Ferrari přibližně 20 členům týmu Cadillac, kteří obsadili boxy číslo 16 a 17. Pérez pojede dvoudenní test s vozem, jehož karoserie je odhalená v čistém karbonovém provedení. Předtím vůz SF-23 prošel úvodním shakedownem na Fioranu s testovacím jezdcem Ferrari, Arthurem Leclercem.
Mezitím musí Pérezův kolega pro rok 2026, Valtteri Bottas, na svůj start za tým Cadillac ještě počkat. Finský závodník zůstává do konce sezony 2025 rezervním jezdcem Mercedesu.
