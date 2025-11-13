První jízda Cadillacu ve Formuli 1: Sergio Pérez testuje se starším Ferrari

Sergio Pérez s Ferrari SF-23 při testu Cadillacu
Sergio Pérez s Ferrari SF-23 při testu Cadillacu, foto: X/Jacopo Rava
Josef Mráček DNES 14:59
Sdílej:

Cadillac se tento týden konečně představuje na závodní dráze, když Sergio Pérez usedá do dva roky starého Ferrari na okruhu v Imole.

Tým Cadillac udělal další krok na cestě ke svému debutu ve Formuli 1 v roce 2026. Jeho pravidelný jezdec Sergio Pérez usedl za volant Ferrari SF-23 na ikonické trati v Imole, což znamená první skutečný kontakt amerického týmu s vozem mimo virtuální simulace. Tento krok je významným milníkem v přípravách Cadillacu na příští sezónu, kdy se stane 11. účastníkem mistrovství světa.

Dosud tým intenzivně využíval simulátory a spolupracoval se svými vývojovými jezdci, přičemž do tohoto procesu se nyní mohl poprvé zapojit i Pérez, závodník pro rok 2026. Bez aktuálního monopostu však byla většina příprav dosud omezená jen na virtuální prostředí.

Situace se změnila po dohodě s Ferrari, které Cadillacu zapůjčilo dva roky starý monopost SF-23. Tento krok nejen splňuje pravidla F1 pro testování předchozích vozů, ale umožňuje týmu získat první praktickou zkušenost s provozem monopostu přímo na trati, informuje Motorsport.com.

„Vlastně nás zajímá hlavně testování našeho týmu,“ řekl exkluzivně pro Motorsport.com týmový šéf Graeme Lowdon během nedávné Velké ceny Singapuru. „Chceme pracovat s vozem, protože ve všech simulacích se snažíme co nejvíce přiblížit realitě.“

Lowdon rovněž zdůraznil, že cílem není získat výhodu z testování cizího auta: „Myslím, že si lidé občas mylně myslí, že testováním něčího vozu můžeme získat nějakou výhodu. Ale my netestujeme vůz, my testujeme lidi. Výhodu chceme získat pro naše mechaniky, aby měli stejnou zkušenost, jakou mají všechny mechaniky v depu s každým monopostem.“

Lakování Audi pro rok 2026

Audi vstupuje do Formule 1 ve velkém stylu: s novým lakováním odhalilo své odvážné cíle

Podrobněji vysvětlil, proč je tato zkušenost pro tým klíčová: „Musíte zvyknout mechaniky na tu svalovou paměť při práci s F1 vozem. Musí být schopni nasadit dečky na pneumatiky, cítit velikost auta, teplo, které vydává, a jeho přítomnost.“

V Imole pomáhalo 30 členů Ferrari přibližně 20 členům týmu Cadillac, kteří obsadili boxy číslo 16 a 17. Pérez pojede dvoudenní test s vozem, jehož karoserie je odhalená v čistém karbonovém provedení. Předtím vůz SF-23 prošel úvodním shakedownem na Fioranu s testovacím jezdcem Ferrari, Arthurem Leclercem.

Mezitím musí Pérezův kolega pro rok 2026, Valtteri Bottas, na svůj start za tým Cadillac ještě počkat. Finský závodník zůstává do konce sezony 2025 rezervním jezdcem Mercedesu.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Cadillac Sergio Pérez Ferrari SF-23
Stalo se
Novinky
Lakování Audi pro rok 2026

Mattia Binotto: Velká změna, velká výzva a ještě větší show pro fanoušky

Šéf týmu Audi ve Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že jeho jezdci si pomalu zvykají na nové podmínky pro sezonu 2026 a začínají je objevovat z nové perspektivy. 

Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Přijde zlom sezony? Helmut Marko promluvil o šanci Maxe Verstappena na pátý titul

Helmut Marko připustil, že tým čelí výzvám, které mohou ovlivnit šance Maxe Verstappena v závěru sezony. Podle něj se některé problémy začaly objevovat po závodě v Imole.

Novinky
Podium v Brazílii 2025

Racing Bulls v problémech: Člen týmu přistižen při bučení na Landa Norrise

Člen týmu Racing Bulls byl během Velké ceny Brazílie zachycen, jak povzbuzuje fanoušky k bučení na Landa Norrise.

Novinky
Sergio Pérez s Ferrari SF-23 při testu Cadillacu

První jízda Cadillacu ve Formuli 1: Sergio Pérez testuje se starším Ferrari

Cadillac se tento týden konečně představuje na závodní dráze, když Sergio Pérez usedá do dva roky starého Ferrari na okruhu v Imole.

Novinky
Lakování Audi pro rok 2026

Audi vstupuje do Formule 1 ve velkém stylu: s novým lakováním odhalilo své odvážné cíle

Audi odhalilo koncept R26, který naznačuje podobu jejich vozu pro vstup do Formule 1 v roce 2026. Značka zároveň stanovila pětiletý cíl.

Novinky
Sergio Pérez při testech v Bahrajnu

Sergio Pérez věří v zázrak s Cadillacem: Tým bere přípravu vážně

Sergio Pérez hovoří o svých očekáváních a plánech s novým týmem Cadillac, přičemž sdílel svůj pohled na nadcházející sezónu a výzvy, které ho čekají.

Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Red Bull opět v centru pozornosti: Mclaren zpochybňuje nový motor Maxe Verstappena

Red Bull opět upoutal pozornost na Velké ceně São Paula, když Max Verstappen nastoupil do závodu s novou pohonnou jednotkou a dokázal se výrazně posunout vpřed. McLaren nyní zvažuje, jak takové změny mohou ovlivnit dodržování pravidel F1 ohledně rozpočtového stropu
Novinky
Charles Leclerc a Lewis Hamilton v Baku

Ferrari na rozcestí: Je kritika Johna Elkanna jezdců motivační impulz, nebo krok vedle?

Prezident Ferrari John Elkann v pondělí vydal prohlášení, které vyvolalo celosvětovou pozornost. Jeho slova naznačila nespokojenost s výkonem týmu a vyvolala spekulace o možných změnách uvnitř stáje.
Novinky
Toto Wolff v Ázerbájdžánu

Otřásá se Mercedes v základech? Toto Wolff plánuje prodej části svého podílu

Toto Wolff údajně vede pokročilá jednání o prodeji menší části svého 33% podílu ve stáji Mercedes F1. Změna by mohla ovlivnit současnou vlastnickou strukturu týmu.
Novinky
Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto prožil katastrofální domácí víkend: Nico Hülkenberg mu byl oporou

Brazilský závodník prožil v Sao Paulu dramatický víkend, který vyvrcholil havárií a předčasným odstoupením z domácího závodu. Nehoda negativně ovlivnila jeho bodový zisk a přinesla další komplikace v průběhu sezony.
Novinky
Lewis Hamilton v Brazílii

Lewis Hamilton reaguje na ostré výroky prezidenta Ferrari

Lewis Hamilton se po komentářích prezidenta Ferrari Johna Elkanna obrátil na sociální sítě, aby sdílel svůj pohled na situaci a přinesl širší kontext.

Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Jos Verstappen otevřeně o potížích monopostu RB21: Tým stále hledá ideální formu

Ralf Schumacher uvedl, že Jos Verstappen mu v soukromí přiznal, jak náročné je pro tým optimalizovat vůz a jeho pneumatiky. Podle jeho slov jde stále o složitý proces, který vyžaduje další práci a ladění.