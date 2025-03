První závod, první zkouška: Nováčci na Velké ceně Austrálie ukázali, jak těžký je svět F1

Ačkoliv většina nováčků již měla zkušenosti s Formulí 1, na Velké ceně Austrálie 2025 jich odstartovalo šest, přičemž pouze jeden z nich si odnesl pozitivní dojmy, zatímco pro ostatní to byla náročná a poučná výzva.

Proměnlivé podmínky závodu způsobily čtyři havárie, jeden z nováčků měl těžký víkend a skončil poslední, zatímco Andrea Kimi Antonelli prokázal obrovský potenciál a skončil pátý v barvách Mercedesu.

Ať už ho považujete za přímého nástupce Lewise Hamiltona, nebo ne, Antonelli se od ostatních pěti nováčků jednoznačně odlišil. Startoval z 16. pozice, ale díky své vyspělosti se probojoval až na páté místo, přičemž předvedl několik výrazných předjížděcích manévrů, včetně dvou identických obratů, kdy po vlastní spinové chybě pustil zpět Nica Hülkenberga.

Šéf Mercedesu Toto Wolff výkon mladého jezdce ocenil slovy: „Byla to mega jízda.“ Antonelli, který se na chvíli dostal na čtvrté místo, byl nakonec penalizován za nebezpečné uvolnění do boxů a posunut na pátou příčku. „Podmínky byly pro první závod naprosto extrémní,“ zhodnotil závod Antonelli. „Byl to opravdu náročný závod, ale jsem spokojený s tím, jak jsem ho zvládl já i tým.“

Pro Olivera Bearmana bylo pozitivní, že vůbec dokončil závod za tým Haas, přičemž v trénincích havaroval a kvůli poškození auta vynechal druhé sezení. I v deštivých podmínkách měl problémy už loni v Brazílii, ale v Melbourne se přeci jen dostal až na cílovou čáru, i když jako poslední, informuje Motorsport.com.

„Je to úspěch, že jsem vůbec dokončil tak těžký závod,“ řekl britský závodník. „Chci se zaměřit na další závod a nechat minulost za sebou.“

Gabriel Bortoleto zaujmul tím, že v kvalifikaci porazil zkušenějšího týmového kolegu Nico Hülkenberga, což pro nováčka rozhodně nebylo špatné. Závod pro něj ale skončil havárií ve druhé polovině, přesto se z víkendu poučil a těšil se na další závody.

„Byl to dobrý víkend pro učení,“ řekl Bortoleto. „Neskončilo to podle našich očekávání, ale těším se na Čínu.“

Jack Doohan přišel na začátek sezóny pod velkým tlakem a ve své domácí Velké ceně havaroval už v úvodním kole. Tento výsledek jistě neprospěje spekulacím o jeho budoucnosti, ale on se rozhodl najít pozitiva. „Byl to nešťastný způsob, jak vypadnout, ale beru to jako lekci,“ řekl 22letý Australan. „Musím se poučit, abych to znovu neudělal.“

Isack Hadjar zaznamenal slušný výkon v kvalifikaci, když se umístil na 11. místě. Bohužel, během formace závodu ztratil kontrolu nad autem a havaroval, což znamenalo, že vůbec neodstartoval. Jeho smutek z této situace zmírnil otec Lewise Hamiltona, Anthony, který mu přišel vyjádřit podporu. „Jsem z toho opravdu zklamaný,“ řekl Hadjar. „Cítím se špatně, když něco takového způsobím.“

Liam Lawson, který byl povýšen do hlavního týmu Red Bull, se ocitl pod tlakem. Po kvalifikaci na 18. místě startoval z pit lane a závod pro něj skončil neúspěchem, když později havaroval. „Chtěli jsme riskovat, ale nakonec to nevyšlo,“ přiznal Lawson. „Doufám, že v Číně všechno napravíme.“

Druhý závod sezóny 2025, který se koná již tento víkend v Číně, bude pro nováčky příležitostí ukázat, jak se vypořádali s výzvami po náročné premiéře v Austrálii. Tento víkend bude mít speciální formát, protože se jedná o první sprintový víkend v roce, což znamená, že jezdci budou mít méně času na přípravu a každý moment bude rozhodující.