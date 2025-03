Drama v Austrálii: Andrea Kimi Antonelli se úspěšně odvolal proti pětisekundovému trestu

Andrea Kimi Antonelli se díky úspěšnému odvolání Mercedesu vrátil na čtvrté místo při své premiéře ve Formuli 1 na Velké ceně Austrálie, poté, co byl původně potrestán pětisekundovým trestem za nebezpečné vypuštění.

Antonelli byl původně po trestu posunut na páté místo, ale po přezkoumání záběrů z onboard kamery bylo zjištěno, že Ital nebránil průjezdu Nica Hülkenberga v jeho Sauberu. Tato změna rozhodnutí znamenala, že Antonelliho víkend nakonec skončil pozitivně, i když během kvalifikace na Albert Parku udělal chybu a během prvních kol závodu skončil v hodinách. Přesto se pozitivní momenty během závodního víkendu výrazně převažovaly, i když i dvojnásobný mistr světa narazil do bariér.

„Někteří velmi dobří jezdci skončili v hodinách nebo narazili do zdi, bylo snazší nedokončit než dokončit,“ komentoval šéf Mercedesu Toto Wolff pro Sky Sports F1. „Udržel si klid a bylo to velmi působivé. Ukazuje to, že má před sebou dobrou budoucnost, pokud bude jeho vývoj pokračovat tímto směrem.“

Antonelliho chyba v kvalifikaci, která ho posunula až na 16. místo na startovním roštu, spočívala spíše v míře dopadu. I když nebyl přes obrubník v zatáčce 6 přetlačen tak výrazně jako někteří jiní jezdci, kombinace úhlu nájezdu a přítomnosti štěrku, který zanechali ostatní, poškodila podlahu jeho vozu W16. Start z takto vzdálené pozice by byl výzvou i za ideálních povětrnostních podmínek v neděli.

K tomu se přidala Antonelliho teprve druhá zkušenost s řízením vozu F1 za mokra, přičemž první zkušenost byla krátká jízda v Mercedesu z roku 2021 na Red Bull Ringu, kde sníh ukončil den předčasně. Tentokrát to však byla jeho první jízda v současném voze s efektem podlahy a na aktuálních přechodových pneumatikách.

Obtíže byly ještě umocněny brzkým nasazením safety caru vozu po nehodě Jacka Doohana, kdy se mu auto na mokré trati utrhlo. Pomalejší tempo znamenalo, že teploty pneumatik rapidně klesly.

„Bylo to na začátku hodně těžké,“ řekl Antonelli. „Za bezpečnostním vozem pneumatiky hodně ochladly. Grip nebyl vůbec. A také všechny ty bílé čáry jsou hrozně zrádné, protože jakmile je přejedeš, i v rychlých zatáčkách, okamžitě ztratíš grip.“

Poté, co se mu podařilo na 15. kole předjet Hülkenberga a dostat se na 12. místo, musel však opět zaznamenat spin a celý manévr zopakovat.

„Měl jsem štěstí, že jsem spadl na bezpečném místě,“ uvedl. „Po té chybě to trochu zasáhlo mé sebevědomí. Tým udělal skvělou práci, uklidnil mě, dostal zpět do rytmu a udělal správná rozhodnutí.“

Antonelli pak začal postupně stoupat pořadím, jak ostatní jezdci vypadli nebo udělali špatná strategická rozhodnutí v proměnlivých podmínkách, a nakonec během posledního sprintu na šest kol před cílem předjel Alexe Albona a dostal se na čtvrté místo.

Tým byl však v posledním kole informován, že Antonelli dostane pětisekundový trest za nebezpečné vypuštění před Hülkenberga v boxové uličce. Tato zpráva nebyla přenášena k jezdci, který byl pouze informován, aby pokračoval v tlačení a vytváření mezery.

„Můžeš si jen povzdechnout,“ řekl Wolff. „Objevilo se to [na obrazovce] jako incident, nikdo to neviděl – nebylo to přehráváno [v televizním přenosu] – a pak 90 sekund později přišel trest.“

Po aplikování pětisekundového trestu spadl Antonelli z čtvrtého místa na páté, ale tým podal žádost o přehodnocení rozhodnutí u komisařů.

Pro přijetí žádosti o přehodnocení bylo kladeno důraz na přítomnost „významných a relevantních“ nových důkazů, které nebyly k dispozici v době původního rozhodnutí.

Kromě záběrů z onboard kamery byly komisaři také seznámeni se záběry z helikoptéry a došli k závěru, že Antonelli nepřešel okamžitě do rychlého pruhu a před tím se podíval do zpětného zrcátka. Z palubních záběrů také vyšlo najevo, že při předjíždění McLarenu neohrozil mechaniky stojící dále v boxové uličce. Na základě těchto nových informací komisaři změnili rozhodnutí a Antonelliho vrátili na čtvrté místo.

„Naučil jsem se tolik věcí,“ uzavřel Antonelli. „Bylo to samozřejmě zklamání včera, a možná to mohlo být jinak, ale nikdy nevíte. Bylo dobré zažít, co se děje na zadních pozicích, ale rozhodně nechceme začínat takto [zezadu] už více. Bylo to složité, a zejména na pneumatikách do sucha to bylo docela děsivé, ale jsem opravdu spokojený s tím, jak to dopadlo,“ doplnil.