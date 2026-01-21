Audi vstupuje do Formule 1 s tradiční stříbrnou livery a jasnými ambicemi

Audi letos poprvé vstupuje do Formule 1 s monopostem R26 v klasické kombinaci stříbrné, černé a červené, která odráží tovární ambice značky.

Audi se letos poprvé postaví na start Formule 1 a chce okamžitě ukázat, že je připraveno na dlouhodobou soutěž. Německá značka při svém debutu sází na klasickou kombinaci stříbrné, černé a červené, která symbolizuje její tovární ambice a technologickou preciznost. Monopost R26 byl odhalen v úterý v Berlíně při oficiálním zahájení projektu pro sezónu 2026.

Prezentace navázala na úplné převzetí stáje Sauber, jehož přerod pod značku Audi byl poprvé oznámen už v roce 2022. Masivní investice nyní dostávají konkrétní podobu nejen v názvu týmu, ale i ve vizuální identitě. Dominantní stříbrnou doplňuje černý kryt motoru, zatímco červené akcenty a výrazná prezentace titulního partnera Revolut podtrhují ambice nové tovární stáje.

Šéf projektu Audi F1 Mattia Binotto hodnotí dosavadní průběh pozitivně. „Zatím to probíhalo hladce,“ uvedl Ital, který se k projektu připojil v roce 2024. „A důvod je jednoduchý. Audi je od prvního dne plně oddané. Máme stoprocentní podporu značky i představenstva, a to je na konci dne to nejdůležitější.“

Binotto zároveň připomíná, že žádný dlouhodobý projekt se neobejde bez výzev. „Jsou dobré i špatné dny, to k této práci patří. Celkově ale hodnotím vývoj velmi pozitivně,“ dodal bývalý šéf Ferrari.

Racing Bulls VCARB03

Racing Bulls zahájil dvoudenní test svého vozu v Imole

Audi vstupuje do Formule 1 v mimořádně náročné době. Debut týmu přichází současně s příchodem zcela nových technických pravidel, která zásadně mění konstrukci monopostů. Vozy budou menší a lehčí a elektrická energie bude tvořit téměř polovinu celkového výkonu pohonné jednotky.

Technický ředitel James Key upozorňuje, že úvodní testy budou především o sbírání dat. „Všichni vyjedou na trať naplno už příští týden,“ řekl s odkazem na lednové testy v Barceloně. „Stále je toho hodně, co se musíme o těchto autech naučit. Pro nás jako nového výrobce motorů bude prioritou spolehlivost a počet kol.“

Zvláštní důraz klade Audi na získání reálných dat pro motorové oddělení v Neuburgu. „Doteď bylo všechno virtuální nebo na brzdě. Teď potřebujeme data z trati. Soustředíme se na dlouhé jízdy, poznávání pneumatik a teprve později začne vystupovat do popředí samotný výkon,“ vysvětluje Key.

Po Barceloně čekají týmy další testovací bloky v Bahrajnu, než sezóna odstartuje začátkem března v Melbourne. Do prvního závodu nastoupí jezdecká dvojice Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto, kteří kromě samotných výsledků mají také pomoci položit pevné technické základy nového továrního projektu.

