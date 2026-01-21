Audi letos poprvé vstupuje do Formule 1 s monopostem R26 v klasické kombinaci stříbrné, černé a červené, která odráží tovární ambice značky.
Audi se letos poprvé postaví na start Formule 1 a chce okamžitě ukázat, že je připraveno na dlouhodobou soutěž. Německá značka při svém debutu sází na klasickou kombinaci stříbrné, černé a červené, která symbolizuje její tovární ambice a technologickou preciznost. Monopost R26 byl odhalen v úterý v Berlíně při oficiálním zahájení projektu pro sezónu 2026.
Prezentace navázala na úplné převzetí stáje Sauber, jehož přerod pod značku Audi byl poprvé oznámen už v roce 2022. Masivní investice nyní dostávají konkrétní podobu nejen v názvu týmu, ale i ve vizuální identitě. Dominantní stříbrnou doplňuje černý kryt motoru, zatímco červené akcenty a výrazná prezentace titulního partnera Revolut podtrhují ambice nové tovární stáje.
Šéf projektu Audi F1 Mattia Binotto hodnotí dosavadní průběh pozitivně. „Zatím to probíhalo hladce,“ uvedl Ital, který se k projektu připojil v roce 2024. „A důvod je jednoduchý. Audi je od prvního dne plně oddané. Máme stoprocentní podporu značky i představenstva, a to je na konci dne to nejdůležitější.“
Binotto zároveň připomíná, že žádný dlouhodobý projekt se neobejde bez výzev. „Jsou dobré i špatné dny, to k této práci patří. Celkově ale hodnotím vývoj velmi pozitivně,“ dodal bývalý šéf Ferrari.
Audi vstupuje do Formule 1 v mimořádně náročné době. Debut týmu přichází současně s příchodem zcela nových technických pravidel, která zásadně mění konstrukci monopostů. Vozy budou menší a lehčí a elektrická energie bude tvořit téměř polovinu celkového výkonu pohonné jednotky.
Technický ředitel James Key upozorňuje, že úvodní testy budou především o sbírání dat. „Všichni vyjedou na trať naplno už příští týden,“ řekl s odkazem na lednové testy v Barceloně. „Stále je toho hodně, co se musíme o těchto autech naučit. Pro nás jako nového výrobce motorů bude prioritou spolehlivost a počet kol.“
Zvláštní důraz klade Audi na získání reálných dat pro motorové oddělení v Neuburgu. „Doteď bylo všechno virtuální nebo na brzdě. Teď potřebujeme data z trati. Soustředíme se na dlouhé jízdy, poznávání pneumatik a teprve později začne vystupovat do popředí samotný výkon,“ vysvětluje Key.
Po Barceloně čekají týmy další testovací bloky v Bahrajnu, než sezóna odstartuje začátkem března v Melbourne. Do prvního závodu nastoupí jezdecká dvojice Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto, kteří kromě samotných výsledků mají také pomoci položit pevné technické základy nového továrního projektu.
Lewis Hamilton a Charles Leclerc představují nové závodní kombinézy Ferrari pro sezonu 2026, které kombinují tradiční červenou s moderními bílými detaily.
Racing Bulls tento týden zahajuje dvoudenní test svého nového vozu na okruhu v Imole. Test slouží k ověření spolehlivosti a nastavení monopostu a poskytuje týmu cenné informace o jeho chování na trati.
Oficiální odhalení pohonné jednotky Formule 1 je samo o sobě výjimečné a Honda k němu sahá jen zřídka. Právě proto tento krok podtrhuje význam a ambice nové spolupráce japonského výrobce s Aston Martinem.
Haas odhalil svůj monopost pro sezónu 2026 a symbolicky otevřel novou kapitolu své historie spolu s Toyotou jako titulárním partnerem.
Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s řadou změn v garážích svých jezdců, které slibují zajímavý vývoj pro oba piloty. Jak se tým připravuje na novou éru Formule 1, otázkou zůstává, jak tyto změny ovlivní výkon Maxe Verstappena i Isacka Hadjara.
Pierre Gasly naznačuje, že pro tým Alpine se blíží rok plný očekávání a možných překvapení. Po několika náročných sezonách, kdy výsledky často zaostávaly za ambicemi, je francouzský jezdec přesvědčen, že nadcházející období může přinést zásadní obrat.
Max Verstappen sice v éře ground-effectu jasně dominoval a vyhrál 51 z 92 závodů, to ale podle Johnnyho Herberta není zárukou budoucí převahy. S nástupem nové technické éry se podle něj může rozložení sil ve Formuli 1 výrazně změnit.
Sergio Pérez po prvních kolech s monopostem Cadillacu pro rok 2026 v Silverstonu naznačil, že nová kapitola jeho kariéry ho výrazně nabíjí.
Ferrari oznámilo, že od sezony 2026 bude mít Lewis Hamilton nového závodního inženýra, protože Riccardo Adami tuto roli opouští.
Sergio Pérez poprvé usedl v pátek na okruhu Silverstone za volant vůbec prvního monopostu Formule 1 značky Cadillac. Krátký shakedown sice sloužil jen k prověření základních funkcí vozu, přesto šlo o symbolický moment, který jasně signalizuje odhodlaný vstup americké automobilky do světa F1.
Racing Bulls představili nové zbarvení monopostu VCARB03 pro sezónu 2026 při velkolepém launch eventu v Detroitu. Vůz kombinuje bílou karoserii s modrými akcenty a premiéru doprovodilo představení nového jezdce Arvida Lindblada.