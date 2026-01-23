George Russell se po prvních kilometrech s novým Mercedesem W17 na Silverstonu podělil o své dojmy a ocenil práci týmu při prvním seznámení s vozem.
Mercedes ve čtvrtek poprvé vyvezl svůj nový monopost W17 na trať, když na Silverstonu absolvoval jeden ze dvou povolených filmovacích dnů před neveřejným testem ve Španělsku. Studené a deštivé podmínky však týmu nezabránily v tom, aby získal cenná první data před klíčovým rokem 2026.
Po dopoledním odhalení vozu prostřednictvím renderů na sociálních sítích se W17 poprvé rozburácel přímo na legendárním britském okruhu. Do kokpitu se postupně posadili George Russell i Andrea Kimi Antonelli, kteří společně najeli 67 kol – v rámci přísného limitu 200 kilometrů určeného pro filmovací den.
Mercedes sdílel první záběry z garáže i z trati, zatímco šéf traťového inženýrství Andrew Shovlin označil úvodní jízdy za „rozumný první krok“. Prioritou podle něj byla především spolehlivost a ověření správného fungování všech systémů. Oba jezdci tak mohli poprvé okusit zcela nový vůz i pohonnou jednotku, na jejímž vývoji tým pracoval několik let.
George Russell, který je některými odborníky pasován do role jednoho z favoritů nadcházející sezony, nešetřil chválou právě směrem k nové pohonné jednotce. Zdůraznil nejen její zvukový projev, ale i význam okamžiku, kdy se dlouholetý vývoj konečně promění v realitu na trati. Podle Brita jde o jednu z nejpříjemnějších částí roku a už teď se těší, až bude moci jet „naplno“.
Podobně pozitivně hodnotil premiéru W17 také Antonelli. Pro mladého Itala šlo o druhý „první den“ s novým vozem F1, přesto si atmosféru naplno užíval. Vyzdvihl práci továrních týmů v Brackley a Brixworthu a naznačil, že tohle je teprve začátek dlouhé cesty směrem k úvodnímu závodu sezony.
V paddocku se mezitím objevují spekulace, že Mercedes – společně s Red Bullem Ford – mohl najít prostor ve znění nových motorových pravidel. Ta sice stanovují kompresní poměr 16:1, ale jeho měření probíhá pouze při okolní teplotě. Podle zákulisních informací by tak během závodního provozu mohlo docházet k vyšší efektivitě motoru, což by znamenalo nejen lepší spotřebu, ale i výkonovou výhodu v řádu několika desetin na kolo.
Mercedes se s W17 vrátí na trať už příští týden při soukromém testu v Barceloně. Následovat budou dvě oficiální předsezonní zkoušky v Bahrajnu, než se revoluční éra Formule 1 pro rok 2026 naplno rozjede úvodní Velkou cenou Austrálie 8. března.
