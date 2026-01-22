Mercedes W17 je tady: Design, technologie a ambice na titul

Mercedes W17
Mercedes W17, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček VČERA 13:28
Mercedes oficiálně odhalil vůz W17, se kterým vstoupí do letošní sezony 2026. Německá stáj tak poprvé ukázala techniku navrženou podle zcela nových pravidel, jež mají změnit podobu královny motorsportu.

Mercedes dnes vstoupil do nové éry Formule 1 představením vozu W17 pro sezonu 2026. Monopost byl navržen podle zcela přepracovaných pravidel, která mění konstrukci šasi i pohonné jednotky a zavádějí padesátiprocentní elektrifikaci, plně udržitelná paliva a aktivní aerodynamiku. Tým má ambice znovu zaútočit na čelo startovního pole a využít technologický skok, který nová pravidla přinášejí.

Design vozu W17 zůstává věrný tradičnímu vzhledu Stříbrných šípů. Převládají černo‑stříbrné barvy doplněné tyrkysovými detaily, které připomínají dlouholeté partnerství s Petronasem. Přestože základní barvy zůstávají konzervativní, nové dynamické linie dodávají vozu moderní a technicky vyspělý vzhled a zároveň zdůrazňují jeho rychlost a obratnost na trati.

Významnou novinkou v designu je logo společnosti Microsoft, které se objevuje na airboxu a koncových deskách předního křídla. Americký technologický gigant přechází od dlouhodobého partnerství s Alpine k Mercedesu a jeho role není čistě marketingová. Technologie jako Microsoft Azure budou sloužit k podpoře simulací, analýze dat, tvorbě závodních strategií a rozhodování v reálném čase.

Alpine během filmovacího dne na Silverstonu

Alpine absolvoval první kilometry s novým monopostem na Silverstonu před odhalením A526

Toto Wolff, šéf týmu i generální ředitel, označil rok 2026 za „významný milník“ pro Formuli 1. Podle něj nové regulace vyžadují inovace a absolutní zaměření na výkon ve všech oblastech, a to od designu vozu až po pohonné jednotky a udržitelná paliva, na jejichž vývoji Mercedes s Petronasem dlouhodobě pracuje.

Mercedes vstupuje do sezony 2026 se stejnou jezdeckou sestavou jako loni, kdy tým vedou George Russell a Andrea Kimi Antonelli. Oba jezdci si v uplynulém ročníku vybojovali místa v elitní desítce šampionátu, Russell skončil čtvrtý a Antonelli sedmý. Tým nyní usiluje o to, aby navázal na loňské druhé místo v Poháru konstruktérů a vrátil se zpět do boje o titul, který mu v předchozím roce unikl ve prospěch dominantního McLarenu.

Reakce fanoušků i odborníků na nový vůz jsou smíšené. Někteří vítají moderní linie a technologický posun vozu, zatímco jiní kritizují livery, zejména logo Microsoftu, které někteří považují za rušivý prvek vzhledu monopostu.

S příchodem regulačních změn pro rok 2026 se očekává, že vozy budou využívat režimy aktivní aerodynamiky a elektro-hybridní strategie. Tyto systémy nahradí některé dosavadní prvky, jako například DRS, a umožní týmům efektivněji spravovat výkon a vyrovnanější závodění.

W17 poprvé vyjede na trať během předsezonních testů v Barceloně, které se uskuteční od 26. do 30. ledna. Následně proběhne oficiální týmová prezentace nové sezony 2. února. Testy budou prvním reálným měřítkem toho, zda Mercedes dokázal plně využít technologický posun a zda nový vůz nabídne konkurenční výhody proti soupeřům.

