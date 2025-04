Promarněná šance? Russell věří, že mohl být dvojnásobným šampionem

George Russell tvrdí, že kdyby se připojil k Mercedesu hned po vstupu do Formule 1, mohl mít na svém kontě dva tituly. Naznačuje, že čas strávený v menších týmech mohl znamenat ztrátu šampionátů, které by jinak mohl získat.

George Russell, který debutoval ve Formuli 1 v roce 2019 s týmem Williams, se dostal do těžké situace, kdy se nemohl ucházet o vítězství, ale přesto ukázal výrazný potenciál a rychlost za volantem. Když přestoupil do Mercedesu v roce 2022, stal se týmovým kolegou sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona, a během tří sezón v něm dokázal porazit Hamiltona v dvou z těchto let. Po dobrém začátku sezóny 2025, kdy vybojoval tři pódiová umístění z pěti závodů, se ocitl na čtvrté pozici v šampionátu a potvrdil svou pozici v top týmu.

Ve svém posledním rozhovoru pro The Athletic, Russell otevřeně přiznal, že být týmovým kolegou s takovým gigantem, jakým je Hamilton, nebylo nikdy jednoduché. "Být týmovým kolegou sedminásobného mistra světa po tři roky není snadné," uvedl. Po letech dominance Mercedesu a těžkém souboji s Red Bullem a Maxem Verstappenem v roce 2021, Mercedes a Hamilton přišli o svou pozici na čele startovního pole, což znamenalo pro Russella i jeho začátky v týmu s podprůměrným vozem.

"Byl čas, kdy pokud jste skončili před Lewisem Hamiltonem v šampionátu nebo v závodě, vyhráli byste závod," pokračoval Russell. V roce 2022, kdy získal svou první výhru ve Formuli 1, to nebylo vůbec snadné, a rok 2023 a 2024 byly plné výkyvů mezi silnými výkony a okamžiky zklamání. "Pokud bych měl časové okno pět let zpátky, mohl bych mít dva šampionáty na svém kontě," uzavřel Brit svou úvahu, avizuje GPblog.

Tento výrok naznačuje, že Russell vnímá, jak jeho kariéra mohla vypadat jinak, kdyby měl příležitost připojit se k Mercedesu v době, kdy tým dominoval a bojoval o vítězství na každém závodě. I když má ve svém současném týmu silného kolegu v podobě Hamiltona, Russell věří, že s jiným časovým rámcem by mohl mít více titulů na svém kontě. Také to ukazuje, jak si Russel váží konkurence a výzev, které přináší souboj s Hamiltonem, a jak jeho vlastní kariéra pokračuje v novém světle po několika letech ve stínu sedminásobného šampiona.

Bez ohledu na tyto spekulace se však Russell stále zaměřuje na svou budoucnost a úspěchy, které jsou před ním. Je zřejmé, že i přes těžkosti srovnání s Hamiltonem, má britský jezdec stále velký potenciál a ambice pro nadcházející sezóny.