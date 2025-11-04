Proč Oscar Piastri ztratil tempo? Damon Hill nabízí jasné vysvětlení

Oscar Piastri přišel o vedení v šampionátu po závodě v Mexico City, čímž se změnilo rozložení sil v boji o titul. Australan tak vstupuje do závěrečné fáze sezony pod větším tlakem.
Šampion Formule 1 Damon Hill poskytl svůj pohled na obtížné období, které právě prožívá Oscar Piastri. Australský jezdec ztratil vedení v šampionátu po závodě v Mexico City, kde jeho týmový kolega Lando Norris předvedl dominantní výkon a zvítězil.
Piastri se na čelo průběžného pořadí dostal po Grand Prix Saúdské Arábie v dubnu a ještě před několika závody měl náskok až 34 bodů. V posledních týdnech však Norris pravidelně předstihoval Piastriho v rychlosti, a vše začalo katastrofickým závodem v Baku, kde Australan havaroval už na první zatáčce po vlastní chybě.
K tomuto incidentu Hill poznamenal pro podcast Stay on Track: „Z toho, co říkal on sám při zpětné analýze, jsem pochopil, že možná příliš tlačil na pilu. Není v jeho povaze překračovat své limity. Doposud vše držel pod kontrolou.“
Nyní Piastri zaostává za Norrisem v šampionátu pouze o jeden bod a do konce sezony zbývají čtyři závody. Hill naznačil, že tlak spojený s možností získat titul mistra světa mohl ovlivnit jeho výkony: „S blížícím se koncem sezony se Piastri mohl příliš soustředit na myšlenku na titul, a to mu možná ztížilo výkon na trati.“
Damon Hill dodal, že Piastri je v rozhovorech otevřený, ale zároveň nenavádí k extrémním reakcím a dokáže se nenechat rozházet otázkami novinářů. „Nedávno se ho ptali třeba ‚Myslíš, že o to přicházíš?‘. Dokážete si představit, jak byste se cítili? On si s tím ale dokázal poradit velmi dobře,“ uvedl Hill.
Přesto se podle něj u Piastriho objevilo něco, co mohlo jeho výkony ovlivnit: „Něco se stalo. Myslím, že si uvědomil, že by se mohl stát mistrem světa, a to mu možná trochu zvýšilo adrenalin nebo nadšení nad rámec normálu.“
Oscar Piastri prochází náročnějším obdobím a jeho pozice v šampionátu se změnila, přičemž závěrečné závody sezony budou klíčové. Mladý Australan nyní čelí většímu tlaku a každý bod se bude počítat.
