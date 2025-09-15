Přišlo znovuzrození Red Bullu? Helmut Marko věří v další úspěchy

Po vítězství na okruhu v Monze, který byl pro Red Bull v roce 2024 nejproblematičtější, zůstává Helmut Marko optimistický. Věří, že tým dokáže uspět i na dalších náročnějších tratích ve zbytku kalendáře.
Red Bull si z Monzy odvezl velký optimismus a podle poradce týmu Helmuta Marka by úspěch na italském okruhu mohl otevřít cestu k lepším výsledkům i na dalších náročnějších tratích letošního kalendáře. „Na rychlých okruzích, jako je Baku, jsem velmi optimistický. Doufám také v Singapur, který jsme zatím nikdy nevyhráli. Obvykle máme problém na pomalejších tratích, ale teď věřím, že je možné dosáhnout dobrých výsledků všude,“ řekl Marko pro Motorsport.com.
Loňská Monza patřila mezi nejslabší závody Red Bullu v sezoně 2024, letos ale Max Verstappen snadno porazil obvykle silné McLareny. Vítězství naznačuje, že tým našel průlomové nastavení vozu RB21, které je poddajnější a lépe se přizpůsobuje různým podmínkám.
Pod novým šéfem týmu Laurentem Mekiesem Red Bull více naslouchá jezdcům místo slepého spoléhání na simulace. Verstappenův požadavek na nižší přítlak v Monze ukazuje, jak tým dokáže kombinovat technické údaje se zkušenostmi jezdců a vytvořit tak lépe ovladatelný vůz.
Třetí vítězství Verstappena v sezoně 2025 je podle Marka zásadní. Překonání problémů na Monze otevírá nové možnosti pro zbytek sezóny a dokazuje, že tým dokáže konkurovat i na okruzích, kde měl dříve slabiny.
Další velkou zkouškou bude Singapur, kde měl Red Bull tradičně problémy kvůli pomalým a nerovným úsekům a náročným obrubníkům. Marko je však přesvědčen, že s rychlostí, kterou tým letos ukázal, mohou být výsledky příznivé. „Singapur by byl opravdu speciální, je to jediný závod, který jsme dosud nikdy nevyhráli. Ale třeba se nám tam konečně podaří uspět,“ dodal pro ServusTV.
Red Bull zároveň pokračuje s drobnými vylepšeními, například upravenou podlahou vozu, kterou využil Verstappen v Monze a kterou by měl Yuki Tsunoda obdržet v Baku. Podle Marka je však tým téměř na hranici možností modernizací, protože hlavní vývoj se nyní soustředí na sezónu 2026.
Přesto změna inženýrského přístupu pod Mekiesem přinesla největší zlepšení, která Marko označil za nový začátek. „Rozdíl je v přípravě, která je nyní odlišná. Laurent je vynikající inženýr, takže jde o kombinaci simulací a zkušeností, které mají Max a naši inženýři. Cílem je udělat vůz, který je předvídatelný a snadno ovladatelný,“ vysvětlil.
„Je to prakticky stejný vůz, některé aktualizace fungovaly, ale 20 sekund na McLaren, to bych nečekal. Všichni jsme nadšení, atmosféra je fantastická a duch Red Bullu je zpět,“ uzavřel Marko.
Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.
Jacques Villeneuve upozornil, že Cadillac bude muset doufat, že najde jezdce srovnatelného s Valtterim Bottasem z Mercedesu. Klíčové bude, aby druhý pilot doplnil Bottasovy zkušenosti a stabilitu pro dosažení špičkových výsledků.
Oscar Piastri po GP Itálie potvrdil svou loajalitu k McLarenu a zdůraznil, že důvěra v tým je pro něj důležitější než osobní ambice získat titul mistra světa.
Toto Wolff uznal, že Lewis Hamilton projevuje své emoce naplno, ale jeho výroky po Velké ceně Maďarska označil za nepovedený moment.
Max Verstappen nebude tuto neděli závodit na Nürburgringu. Přestože od komise získal potřebné povolení DMSB Permit A, podle informací se rozhodl ihned odcestovat zpět domů. Jeho krok vyvolává spekulace o dalších plánech a přípravách nizozemského šampiona.
Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.
Lewis Hamilton ocenil, že Cadillac od roku 2026 vstoupí do Formule 1, vidí v tom příležitost pro větší rozmanitost a posílení soutěživosti šampionátu.
Isack Hadjar zůstává hlavním kandidátem na postup do Red Bullu pro sezonu 2026, zatímco týmový šéf Laurent Mekies hodnotí situaci Yukiho Tsunody.
James Vowles přiblížil okolnosti přezkoumání trestu Carlose Sainze a vysvětlil co celý proces obnáší a proč se zdržel.
Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.