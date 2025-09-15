Oscar Piastri po debatách v McLarenu: Tým je vždy na prvním místě

Oscar Piastri po GP Itálie potvrdil svou loajalitu k McLarenu a zdůraznil, že důvěra v tým je pro něj důležitější než osobní ambice získat titul mistra světa.
Oscar Piastri vede šampionát jezdců, ale jeho náskok před týmovým kolegou Landem Norrisem se po kontroverzní týmové režii v Itálii výrazně zmenšil. V závěru Velké ceny Itálie totiž Piastri nechal Norrise projet na druhou pozici, což vyvolalo diskuzi o tom, jak moc by tým měl zasahovat do boje svých jezdců.
Australský pilot je přesvědčený, že udělal správně, když tým staví nad osobní ambice. „Měli jsme tento týden velmi dobré diskuse o tom, co se stalo a co lze zlepšit. Je to vždy takový učební proces,“ řekl Piastri pro ESPN. „Ale nakonec vím, že tým má mé nejlepší zájmy na srdci. Chci chránit týmový úspěch, protože bez něj nemohu dosáhnout vlastního. To je pro mě velmi důležité.“
V McLarenu je vždy prioritou mistrovství týmů, proti kterému se vyplácí odměny přesahující 100 milionů dolarů ročně. Obecná dohoda je, že jezdci nebudou ohrožovat týmovou pozici v Poháru konstruktérů, i když s jistotou druhého místa letos mají Piastri i Norris prostor zaměřit se více na své individuální ambice.
Piastri odmítá jednat tvrdě jen kvůli vlastnímu zisku. „Ne za cenu budoucího úspěchu,“ řekl. Jeho postoj ukazuje, že i v boji o titul mu stále stojí tým na prvním místě a osobní ambice podřizuje dlouhodobé strategii.
Australský jezdec se do Formule 1 dostal s McLarenem v roce 2023 po úspěšné kariéře v juniorských sériích programu Alpine a v roce 2022 usedl do závodního vozu v rámci soukromých testů, který mu francouzský tým nabídnul. McLaren byl natolik odhodlaný, že předčasně ukončil smlouvu s Danielem Ricciardem a zaplatil odškodnění přibližně 20 milionů dolarů, což Piastriho loajalitu vůči týmu ještě více posílilo.
Stejně tak i jeho týmový kolega Lando Norris prokázal věrnost McLarenu, přestože měl možnost tým opustit. To vysvětluje, proč oba jezdci přijímají týmové instrukce, i když to krátkodobě znamená osobní oběť.
Piastri tak vsází na dlouhodobý zisk. Jeho filozofie je jasná – osobní úspěch nemůže přijít na úkor týmu, protože skutečný triumf, ať už v šampionátu jezdců nebo v týmových výsledcích, závisí na síle a podpoře celého McLarenu.
