Přijde zlom sezony? Helmut Marko promluvil o šanci Maxe Verstappena na pátý titul

Max Verstappen v Brazílii
Max Verstappen v Brazílii, foto: Red Bull Content Pool
Dominik Sysel DNES 18:14
Helmut Marko připustil, že tým čelí výzvám, které mohou ovlivnit šance Maxe Verstappena v závěru sezony. Podle něj se některé problémy začaly objevovat po závodě v Imole.

Sezona Formule 1 2025 se blíží k dramatickému konci a Max Verstappen čelí největší výzvě ve své kariéře. Vládnoucí šampion stále může získat svůj pátý titul v řadě, ale jeho šance utrpěly těžké rány v Mexiku a Brazílii, kde ztratil body ve prospěch nového lídra šampionátu, Landa Norrise.

V Mexiku se Verstappen kvalifikoval pátý, půl sekundy za Norrisem, a nakonec se probojoval na třetí místo v závodě. „Ukázalo to, že nejsme rychlí v každé situaci, a to musíme lépe pochopit,“ řekl.

O dva týdny později v Brazílii se problémy Red Bullu prohloubily. Verstappen po čtvrtém místě ve sprintu vypadl v kvalifikaci pro hlavní závod už v Q1. „Jednoduše nechápeme, proč to bylo tak špatné,“ přiznal.

Tým přes noc upravil nastavení a nasadil nový motor do Verstappenova RB21, takže se jezdec dokázal probojovat z pit lane až na podium. Přesto to nestačilo a jeho bodový deficit vůči Norrisovi dál rostl.

Norris zvítězil ve sprintu i v hlavním závodě, a Verstappen tak přišel o dalších 13 bodů. Společně s deseti body z Mexika nyní zaostává o 49 bodů za lídrem šampionátu.

Podium v Brazílii 2025

Racing Bulls v problémech: Člen týmu přistižen při bučení na Landa Norrise

Helmut Marko, poradce Red Bullu, otevřeně přiznal, že pokud Norris nedojede do cíle nebo nebude mít technické problémy, Verstappen nemá šanci obhájit titul. „Se třemi závody a jedním sprintem do konce, 49 bodů za Norrisem, musí se stát něco s Landem, jinak nemáme šanci, například jeho odstoupení nebo kolize,“ napsal ve svém sloupku pro Speedweek.

Helmut Marko upozorňuje, že problémem nejsou poslední závody v Mexiku nebo Brazílii, ale slabší období po Imole, kdy Red Bull získal jen jedno podium v sedmi závodech. „Pokud se titul nakonec ztratí, bude to právě tato část sezony, kdy málo co fungovalo,“ řekl.

Poradce Red Bullu zároveň doufá, že dobrý výkon v Las Vegas může Verstappena udržet ve hře, zatímco závody v Kataru a Abu Dhabi by mohly více vyhovovat McLarenu. „Není snadné odhadnout sílu na posledních třech okruzích, protože dnes hodně záleží na formě v daný den. Pokud najdeme správné nastavení, můžeme jet na úrovni McLarenu,“ vysvětlil.

Situace v letošní sezoně se výrazně změnila. Loni to byl Verstappen, kdo v Brazílii zasadil rozhodující úder Norrisovým nadějím a v Las Vegas si zajistil titul. Letos však McLaren a Norris dominují – na Interlagosu získal Norris 33 bodů proti 20 Verstappena a vytvořil si 49bodový náskok, přičemž v Las Vegas je stále k dispozici dalších 25 bodů.

Matematika je jasná. Pokud Norris vyhraje, Verstappen musí skončit druhý, jinak jeho naděje na pátý titul prakticky končí. Přesto Marko a tým Red Bull nevzdávají boj a doufají, že správné nastavení a Verstappenovo tempo udrží jeho šanci na dramatický závěr sezony.

Témata:
Helmut Marko Max Verstappen Red Bull
