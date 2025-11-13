Přijde zlom sezony? Helmut Marko promluvil o šanci Maxe Verstappena na pátý titul

Helmut Marko připustil, že tým čelí výzvám, které mohou ovlivnit šance Maxe Verstappena v závěru sezony. Podle něj se některé problémy začaly objevovat po závodě v Imole.
Sezona Formule 1 2025 se blíží k dramatickému konci a Max Verstappen čelí největší výzvě ve své kariéře. Vládnoucí šampion stále může získat svůj pátý titul v řadě, ale jeho šance utrpěly těžké rány v Mexiku a Brazílii, kde ztratil body ve prospěch nového lídra šampionátu, Landa Norrise.
V Mexiku se Verstappen kvalifikoval pátý, půl sekundy za Norrisem, a nakonec se probojoval na třetí místo v závodě. „Ukázalo to, že nejsme rychlí v každé situaci, a to musíme lépe pochopit,“ řekl.
O dva týdny později v Brazílii se problémy Red Bullu prohloubily. Verstappen po čtvrtém místě ve sprintu vypadl v kvalifikaci pro hlavní závod už v Q1. „Jednoduše nechápeme, proč to bylo tak špatné,“ přiznal.
Tým přes noc upravil nastavení a nasadil nový motor do Verstappenova RB21, takže se jezdec dokázal probojovat z pit lane až na podium. Přesto to nestačilo a jeho bodový deficit vůči Norrisovi dál rostl.
Norris zvítězil ve sprintu i v hlavním závodě, a Verstappen tak přišel o dalších 13 bodů. Společně s deseti body z Mexika nyní zaostává o 49 bodů za lídrem šampionátu.
Helmut Marko, poradce Red Bullu, otevřeně přiznal, že pokud Norris nedojede do cíle nebo nebude mít technické problémy, Verstappen nemá šanci obhájit titul. „Se třemi závody a jedním sprintem do konce, 49 bodů za Norrisem, musí se stát něco s Landem, jinak nemáme šanci, například jeho odstoupení nebo kolize,“ napsal ve svém sloupku pro Speedweek.
Helmut Marko upozorňuje, že problémem nejsou poslední závody v Mexiku nebo Brazílii, ale slabší období po Imole, kdy Red Bull získal jen jedno podium v sedmi závodech. „Pokud se titul nakonec ztratí, bude to právě tato část sezony, kdy málo co fungovalo,“ řekl.
Poradce Red Bullu zároveň doufá, že dobrý výkon v Las Vegas může Verstappena udržet ve hře, zatímco závody v Kataru a Abu Dhabi by mohly více vyhovovat McLarenu. „Není snadné odhadnout sílu na posledních třech okruzích, protože dnes hodně záleží na formě v daný den. Pokud najdeme správné nastavení, můžeme jet na úrovni McLarenu,“ vysvětlil.
Situace v letošní sezoně se výrazně změnila. Loni to byl Verstappen, kdo v Brazílii zasadil rozhodující úder Norrisovým nadějím a v Las Vegas si zajistil titul. Letos však McLaren a Norris dominují – na Interlagosu získal Norris 33 bodů proti 20 Verstappena a vytvořil si 49bodový náskok, přičemž v Las Vegas je stále k dispozici dalších 25 bodů.
Matematika je jasná. Pokud Norris vyhraje, Verstappen musí skončit druhý, jinak jeho naděje na pátý titul prakticky končí. Přesto Marko a tým Red Bull nevzdávají boj a doufají, že správné nastavení a Verstappenovo tempo udrží jeho šanci na dramatický závěr sezony.
Helmut Marko připustil, že tým čelí výzvám, které mohou ovlivnit šance Maxe Verstappena v závěru sezony. Podle něj se některé problémy začaly objevovat po závodě v Imole.
