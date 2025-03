Překvapivý zásah McLarenu: Brown naznačuje, že Red Bull udělal chybu při volbě jezdců

Liam Lawson se rozhodl nereagovat na komentáře Zaka Browna, generálního ředitele McLarenu, ohledně výběru pilotů Red Bull pro sezónu 2025. Po kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie, kde Júki Cunoda zajistil páté místo pro svůj tým, Brown ocenil jeho výkon, zatímco Lawson skončil až 18. v první kvalifikaci za Red Bull. Cunoda, který byl původně považován za možného týmového kolegu Maxe Verstappena, byl v konečném výběru nahrazen novozélandským nováčkem Lawsonem, poté co Red Bull rozhodl ukončit spolupráci se Sergiem Pérezem.

To nechalo Cunodu čelit páté sezóně v juniorském týmu Red Bull, což Brown, který se stal hlavním kritikem Hornera, neváhal veřejně zpochybnit. "Júki odvedl skvělou práci. On je pravděpodobně ten, kdo by měl být v Red Bull, pokud se podíváte na jeho výkony, ale občas dělají divné výběry jezdců," řekl Brown v rozhovoru pro Sky Sports.

Lawson, který nahradil Daniela Ricciarda v Racing Bulls na posledních šest závodů minulé sezóny, havaroval v Melbourne a zakončil tak nezapomenutelný první závod za Red Bull. Na otázku ohledně Brownových poznámek však odpověděl s nezměněnou odhodlaností. "Upřímně mě nezajímá, co Zak říká," řekl před čínskou Grand Prix. "Nikdy jsem s ním nemluvil, ani nevím, jestli jsem ho někdy potkal. A poslední dva týdny jsem nečetl žádné sociální sítě."

Cunoda, který měl pocit, že měl být tím, kdo se měl přesunout do hlavního týmu a závodit vedle Verstappena, Brownovy komentáře nezůstaly bez povšimnutí. "Ocenil jsem, co Zak řekl o mně v tisku, ale je to jen jeden závod a tyto věci se dějí už od minulého roku, první závod," řekl Cunoda.

"'Oh, Daniel/Checo, víte, já/Checo, Liam/Checo,' prostě taková tradice pro naši skupinu. Takže to je samozřejmě pozitivní, ale zároveň se musím soustředit na to, co dělám. Nakonec si vybrali na konci loňské sezóny tuto sestavu a možná mají jasné plány do budoucna."

"Nevím, ale nakonec nosím tohle Racing Bulls tričko, prostě nosím logo. Dokud nosím logo, na kterém jsem teď, tak se soustředím na to pro tým a maximalizaci výkonu. Pořád věřím, že mám ještě hodně prostoru pro zlepšení. Takže se soustředím na to, doplnil."