Formule 1 se vrací na Sepang. Velká cena Bahrajnu se pojede v Malajsii

Formule 1 se po devíti letech vrátí na Sepang. Velká cena Bahrajnu se kvůli nestabilní situaci na Blízkém východě uskuteční 2.–4. října 2026 v Malajsii. Jde o krizové řešení kalendáře, zatímco závody v Kataru a Abú Zabí zatím zůstávají beze změny.
Pořadatelé Formule 1 potvrdili, že Velká cena Bahrajnu se v sezoně 2026 pojede na okruhu Sepang v Malajsii. Závod se uskuteční od 2. do 4. října a F1 se na legendární trať vrátí poprvé od roku 2017.
Původní kalendář počítal se čtyřmi závody na Blízkém východě. Válka mezi Íránem a koalicí vedenou USA a Izraelem však narušila situaci v regionu, což vedlo ke zrušení původně plánovaných Velkých cen Bahrajnu a Saúdské Arábie na jaře a vytvořilo pětitýdenní přestávku v kalendáři.
Vedení Formule 1 proto hledalo vhodné alternativy. Díky blízkosti Singapuru a Sepangu, které od sebe dělí přibližně 300 kilometrů, se jako ideální řešení nabízelo uspořádat bahrajnský závod právě v Malajsii.
Bahrajn měl zároveň zájem zachovat svůj závod v kalendáři. Po jednáních s FIA, Formulí 1 a malajsijskými představiteli bylo dosaženo dohody, podle níž Sepang převezme roli hostitele Velké ceny Bahrajnu.
Kalendář tak nabídne trojici závodů během tří po sobě jdoucích víkendů. Po Velké ceně Ázerbájdžánu bude následovat závod v Sepangu a poté tradiční Velká cena Singapuru. Logistiku usnadní skutečnost, že závod v Baku se pojede už v sobotu.
Prezident a generální ředitel Formule 1 Stefano Domenicali označil návrat Sepangu za důkaz schopnosti šampionátu přizpůsobit se mimořádným okolnostem.
„S radostí potvrzujeme, že Malajsie bude v roce 2026 hostit Velkou cenu Bahrajnu. Náš sport znovu ukázal schopnost přizpůsobit se, najít řešení a připravit atraktivní podívanou pro všechny fanoušky Formule 1,“ uvedl Domenicali.
Dodal také: „Je to skvělá zpráva pro naše fanoušky. Kalendář zůstane kompletní a zároveň se Formule 1 vrátí na jednu z nejikoničtějších tratí. Malajsie je úžasná země a Sepang má v historii Formule 1 výjimečné místo. Nabídne skvělé závody i nezapomenutelný zážitek pro fanoušky na tribunách i u televizních obrazovek.“
Velká cena Malajsie byla součástí mistrovství světa nepřetržitě od roku 1999 do roku 2017. Organizátoři tehdy ukončili smlouvu předčasně kvůli klesající návštěvnosti, nižší televizní sledovanosti a nespokojenosti s obchodními podmínkami tehdejší dohody s Formula One Management.
Na okruhu Sepang v minulosti závodilo deset současných jezdců Formule 1. Poslední ročník v roce 2017 byl zároveň debutem Pierra Gaslyho v královské disciplíně motorsportu.
Nejúspěšnějším jezdcem historie Sepangu je Sebastian Vettel se čtyřmi vítězstvími. Z aktivních pilotů zde nejvíce triumfů získal Fernando Alonso, který vyhrál třikrát. Lewis Hamilton drží rekord pěti pole position, ale v závodní vítězství proměnil pouze jednu. Právě porucha motoru při Velké ceně Malajsie 2016 výrazně přispěla k tomu, že nakonec prohrál boj o titul s týmovým kolegou Nicem Rosbergem.
Formule 1 zatím nadále počítá s kalendářem o 23 závodech. Závěrečné podniky sezony v Kataru a Abú Zabí zůstávají beze změny, jejich uskutečnění však bude záviset na dalším vývoji bezpečnostní situace na Blízkém východě. Organizátoři podle dostupných informací připravují i případné náhradní varianty.
Oscar Piastri po GP Maďarska ostře kritizoval Carlose Sainze za kolizi, která ho podle něj připravila o vedení v závodě. Jezdec McLarenu tvrdil, že Williams ignoroval modré vlajky. Jeho závod později ukončila porucha převodovky, zatímco Norris slavil vítězství.
Lewis Hamilton dostal ve Velké ceně Maďarska pětisekundový trest za překročení rychlosti v boxové uličce o pouhou desetinu km/h. Pro jezdce Ferrari šlo už o čtvrtou penalizaci během posledních tří závodních víkendů. Kvůli trestu přišel o čtvrté místo a zvýšil svou ztrátu v šampionátu.
Lando Norris vyhrál Velkou cenu Maďarska a oslavil první triumf od zisku titulu mistra světa. Jezdec McLarenu porazil týmového kolegu Oscara Piastriho díky strategii, která vyvolala napětí uvnitř týmu. Na stupně vítězů se postavili také Max Verstappen a Kimi Antonelli.
Lewis Hamilton po kvalifikaci na GP Maďarska dostal penalizaci tří míst za blokování Oscara Piastriho v Q3 a místo z první řady odstartuje pátý. Brit přiznal, že jde už o třetí trest během posledních tří závodních víkendů, což je podle něj velmi frustrující.
Formule 1 se po devíti letech vrátí na Sepang. Velká cena Bahrajnu se kvůli nestabilní situaci na Blízkém východě uskuteční 2.–4. října 2026 v Malajsii. Jde o krizové řešení kalendáře, zatímco závody v Kataru a Abú Zabí zatím zůstávají beze změny.
Kimi Antonelli dostal po kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska tří místnou penalizaci za nedostatečné zpomalení při žlutých vlajkách po hodinách Maxe Verstappena v závěru Q3. Jezdec Mercedesu přišel o třetí místo na startu a navíc obdržel trestný bod do superlicence.
George Russell dokončil kvalifikaci GP Maďarska na sedmém místě poté, co musel kvůli úniku vody odstavit Mercedes mimo trať. Technický problém mu znemožnil dokončit poslední rychlé kolo. Podle britského jezdce má Mercedes lepší závodní tempo než kvalifikační rychlost.
Lewis Hamilton dostal po kvalifikaci v Maďarsku tří místnou penalizaci za blokování Oscara Piastriho. Jezdec Ferrari klesne ze druhého na páté místo. Charles Leclerc se posune na startovní rošt vedle Landa Norrise, Kimi Antonelli a Piastri si polepší o jednu pozici.
Lando Norris získal pole position pro Velkou cenu Maďarska, když v dramatickém závěru kvalifikace porazil Lewise Hamiltona o pouhých 0,012 sekundy. Charles Leclerc skončil třetí. George Russell při posledním pokusu zastavil na trati kvůli technickému problému, Fernando Alonso nepostoupil do Q3.
Lewis Hamilton ovládl druhý trénink na GP Maďarska před Charlesem Leclercem. Páteční program ovlivnila nízká přilnavost, vítr i chladnější podmínky, které jezdcům způsobily řadu problémů. Trénink přerušila červená vlajka po havárii Franca Colapinta, Mercedes i Aston Martin řešily technické potíže.
Charles Leclerc ovládl první trénink GP Maďarska a porazil Maxe Verstappena o 0,484 sekundy. Ferrari potvrdilo silnou formu na Hungaroringu. Trénink ale narušily problémy Carlose Sainze, vyšetřování FIA, potíže Aston Martinu i komplikace Lewise Hamiltona.
Max Verstappen potvrdil návrat kontroverzního zadního křídla Red Bullu na RB22 pro GP Maďarska. Tým ho po dvou nebezpečných incidentech v Rakousku a Británii stáhl, ve Spa použil starší verzi. Nyní věří v opravu problému, Verstappen ale zůstává opatrný.