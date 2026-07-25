George Russell dokončil kvalifikaci GP Maďarska na sedmém místě poté, co musel kvůli úniku vody odstavit Mercedes mimo trať. Technický problém mu znemožnil dokončit poslední rychlé kolo. Podle britského jezdce má Mercedes lepší závodní tempo než kvalifikační rychlost.
George Russell nedokončil závěrečný pokus v kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska poté, co ho zastavil problém s pohonnou jednotkou Mercedesu.
Jezdec Mercedesu se sice dostal do třetí části kvalifikace, ale během posledního pokusu musel svůj vůz preventivně odstavit u kraje trati. Do boxů se následně vrátil pěšky.
Russell nakonec obsadil sedmé místo, přibližně půl sekundy za vítězem kvalifikace Landem Norrisem. Kvůli technickému problému však nemohl dokončit poslední rychlé kolo, které mohlo jeho pozici zlepšit.
Po návratu do paddocku vysvětlil, že problém způsobil únik vody v jeho Mercedesu. „Měli jsme únik vody. Narazil jsem do nerovnosti ve čtvrté zatáčce. Kolo do té chvíle vypadalo dobře a pak se najednou všechno změnilo,“ popsal Russell.
Britský jezdec uvedl, že zpočátku nepovažoval situaci za vážnou. Tým ho ale následně informoval, že voda stříká na zadní pneumatiky, což způsobilo výrazný pokles jejich teplot.
„Jakmile jsme v datech viděli únik vody, teploty zadních pneumatik se výrazně ochladily,“ vysvětlil Russell. Mercedes proto rozhodl, že bude bezpečnější vůz zastavit a předejít většímu poškození.
Jeho poslední pokus by však podle všeho nebyl jednoduchý ani bez technické závady. Max Verstappen totiž v závěru kvalifikace vyjel mimo trať a způsobil žluté vlajky, které ovlivnily poslední rychlá kola soupeřů.
Russell připustil, že na boj o první tři místa by jeho výkon pravděpodobně nestačil. „Nemyslím si, že by bylo možné získat místo v první trojici, ale možná bych se mohl posunout o několik pozic výše,“ řekl.
Podle informací serveru PlanetF1 čeká Mercedes kontrola pohonné jednotky ve voze W17 George Russella, aby zjistil rozsah problému po úniku vody v kvalifikaci GP Maďarska. Tým musí rozhodnout, zda bude možné závadu opravit bez výměny komponentů, nebo zda bude nutné nasadit nový díl, což by mohlo vést k penalizaci na startovním roštu.
Russell zatím zůstává optimistický a věří, že motor není vážně poškozen. „Myslím, že je to v tuto chvíli v pořádku. Ale dokud to tým nezkontroluje, nebudeme vědět, jestli bude vše v pořádku, nebo ne,“ uvedl.
Britský jezdec vstupuje do posledního závodu první poloviny sezony se ztrátou 50 bodů na svého týmového kolegu Kimiho Antonelliho v pořadí jezdců. Ital v kvalifikaci obsadil čtvrté místo, po jejím skončení však čelil několika vyšetřováním ze strany sportovních komisařů.
Russell věří, že Mercedes bude mít v závodě lepší tempo než v kvalifikaci. Podle něj problém nespočívá v samotném voze, ale spíše v práci s pneumatikami během jednoho rychlého kola.
„Po pátečním druhém tréninku jsme vyhodnotili, že v kvalifikačním tempu ztrácíme asi sedm desetin, ale v závodním tempu jsme byli nejrychlejší,“ uvedl Russell.
„To ukazuje, že nejde o problém s autem, ale o pneumatiky. Zítra zjistíme, jestli jsme našli správnou rovnováhu mezi zahříváním pneumatik pro kvalifikaci a jejich výkonem v závodě,“ dodal.
Přesto si uvědomuje, že start ze sedmého místa nebude jednoduchý. Russell bude chtít před letní přestávkou co nejvíce snížit ztrátu na Antonelliho a získat důležité body v boji o titul.
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