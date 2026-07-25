Kimi Antonelli dostal po kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska tří místnou penalizaci za nedostatečné zpomalení při žlutých vlajkách po hodinách Maxe Verstappena v závěru Q3. Jezdec Mercedesu přišel o třetí místo na startu a navíc obdržel trestný bod do superlicence.
Kimi Antonelli byl po kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska povolán ke sportovním komisařům kvůli podezření na porušení pravidel při žlutých vlajkách.
Jezdec Mercedesu dokončil kvalifikaci na čtvrtém místě, čímž poprvé v letošní sezoně nezajistil týmu umístění v nejlepší trojici na startovním roštu. Po skončení kvalifikace však čelil vyšetřování sportovních komisařů kvůli údajnému porušení pravidel při žlutých vlajkách.
Incident se odehrál v závěru třetí části kvalifikace, kdy Max Verstappen v poslední zatáčce ztratil kontrolu nad svým Red Bullem a roztočil se. V daném úseku byly vyvěšeny žluté vlajky, které měly jezdce upozornit na nebezpečí.
Komisaři po analýze dat a záznamů rozhodli, že Antonelli při průjezdu kolem Verstappenova vozu nezpomalil dostatečně. Jezdec Mercedesu tak dostal penalizaci v podobě ztráty tří míst na startovním roštu.
Ve svém vyjádření Antonelli uvedl, že po spatření žlutých vlajek ubral plyn dříve než při předchozím rychlém kole. Tento pokles výkonu potvrdila i telemetrie, podle komisařů však nebyl dostatečně výrazný ani dlouhý.
FIA ve zprávě uvedla, že zpomalení v daném úseku bylo menší než jedno procento. Antonelli sice začal reagovat o 16 metrů dříve a při vjezdu do sektoru byl o 14 km/h pomalejší, ale při samotném průjezdu kolem incidentu byl kvůli menšímu brzdění dokonce o 3 km/h rychlejší než v předchozím kole.
Komisaři uvedli: „Jezdec vozu číslo 12 uvedl, že po spatření žluté vlajky a světelného panelu ubral plyn dříve než ve svém předchozím rychlém kole. To bylo potvrzeno telemetrií.“
Zároveň ale dodali: „Snížení rychlosti však trvalo velmi krátkou dobu a rychlost vozu při průjezdu kolem místa incidentu byla ve skutečnosti o něco vyšší než v předchozím rychlém kole.“
Podle FIA se tento případ lišil od jiných situací, kdy jezdci nebyli potrestáni. Důvodem bylo, že Antonelli nezískal výrazně pomalejší čas v daném úseku oproti svému předchozímu nejrychlejšímu průjezdu.
Doporučeným trestem za podobný přestupek je podle pravidel FIA ztráta pěti míst na startu. Komisaři však zohlednili, že Antonelli přece jen reagoval a měl jen omezený čas i prostor na zpomalení.
„Přestože jezdec snížil rychlost, podle našeho názoru to nebylo dostatečné ani trvalé. Zároveň měl omezený čas a vzdálenost na reakci, proto byla udělena mírnější penalizace,“ uvedli komisaři FIA.
Antonelli tak na startu Velké ceny Maďarska klesne ze čtvrtého na sedmé místo. O jednu pozici se posune například George Russell, který původně kvalifikaci dokončil na sedmé příčce.
Italský jezdec se stal druhým potrestaným pilotem po kvalifikaci. Tří místnou penalizaci obdržel také Lewis Hamilton za blokování Oscara Piastriho během závěrečných pokusů v Q3.
Kromě ztráty tří startovních pozic dostal Antonelli také jeden trestný bod do své superlicence. Pro vedoucího jezdce šampionátu tak kvalifikace v Maďarsku skončila výrazně hůře, než původně očekával.
Kimi Antonelli dostal po kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska tří místnou penalizaci za nedostatečné zpomalení při žlutých vlajkách po hodinách Maxe Verstappena v závěru Q3. Jezdec Mercedesu přišel o třetí místo na startu a navíc obdržel trestný bod do superlicence.
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