Po vítězství v Japonsku čelí Red Bull tvrdé realitě: Verstappen prozradil ztrátu na McLaren

Po nečekaném triumfu v Japonsku si Red Bull v Bahrajnu tvrdě připomněl, že letošní sezona nebude procházka růžovým sadem. Zatímco v Suzuce Max Verstappen exceloval kvalifikačním kolem a poté v závodě nečelil žádné vážnější hrozbě, víkend v Bahrajnu podle něj lépe odhalil skutečné rozložení sil. „Momentálně jsme na kolo pomalejší o půl sekundy než McLaren,“ přiznal otevřeně pro nizozemská média.

Podle Helmuta Marka byl hlavním důvodem kvalifikační ztráty „masivní problém s brzdami“ a Verstappen by podle něj jinak startoval třetí nebo čtvrtý. Nizozemec ale tvrdí, že i bez této komplikace by na výsledek neměl vliv. „Kdybych měl kvalifikaci jet znovu, ani nevím, co bychom mohli změnit,“ sdělil.

Tým teď spoléhá na velký balík vylepšení, který má dorazit až v Imole. Verstappen si však žádné velké naděje nedává: „Ne, nepočítám dny. Těžko říct, co od toho čekat. Nemám tušení.“

Současnou situaci popisuje jako komplikovanou a rozmanitou, což podle něj představuje hlavní problém. „Není to jen jedna věc. Je to kombinace problémů, které se na každé trati projevují trochu jinak. Momentálně je to prostě těžké,“ říká.

Za největší slabiny považuje šampion nedostatek přilnavosti a vyvážení auta. „Potřebujeme víc gripu a lepší balanc. Jsou to dvě odlišné oblasti, kde musíme udělat pokrok,“ zdůraznil.

Navzdory tomu, že aktuálně ztrácí jen jeden bod na Landa Norrise, Verstappen cítí, že realita je jinde: „Jiní se zlepšili víc než my, to je očividné. My teď musíme udělat velké kroky. Ale to není nic, co bychom nevěděli už dřív.“

Přestože se nezdá, že by se Red Bull hroutil, čas běží. Vývoj letošního vozu musí přinést výsledky rychle, protože v zákulisí už všichni myslí na rok 2026. Verstappen je ale klidný. „Život jde dál, ne? Snažím se z každé situace vytěžit maximum. Mohl bych křičet a vztekat se, ale to ničemu nepomůže. Nejsem frustrovaný, jsem naprosto vyrovnaný,“ uzavřel s úsměvem.