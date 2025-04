Po těžkém začátku sezóny Hamilton stále hledá odpovědi: Může Miami přinést průlom?

Lewis Hamilton, sedminásobný mistr světa, možná nezvítězil v plnohodnotném závodě, ale jeho pole position a vítězství v 19-kolovém sprintu na okruhu Šanghaji na začátku sezóny byly v té době považovány za významné. Tento výsledek přišel hned po jeho obtížném debutu v Austrálii a v rámci druhého závodního víkendu s Ferrari, což vyvolalo naděje na silný start nové kapitoly v jeho kariéře.

Nicméně, jak závody přibývají, Ferrari nenaplnilo očekávání. V plnohodnotných závodech se Hamiltonovi v SF-25 nedaří, a jeho výkony na trati jsou daleko za tím, co by si přál. Obzvláště po jeho obtížích v Saúdské Arábii, kde skončil až na sedmém místě, jsou jeho problémy s novým vozem stále více zřejmé. Po závodě přiznal, že „to byla hrozná“ zkušenost a „nebylo to vůbec zábavné“, přičemž otevřeně řekl: „Nemám žádné odpovědi na to, proč se mi nedaří.“

Jeho týmový kolega, Charles Leclerc, však ukázal náznaky zlepšení, když skončil na stupních vítězů v posledním závodě. Vůdce týmu, Frederic Vasseur, zdůraznil, že „potenciál k soupeření s lídry stále existuje“, ale hlavním problémem Ferrari zůstává rozdíl mezi kvalifikačním tempem a závodním tempem, což se prokázalo v Jeddahu. „Musíme se soustředit na zajištění konzistentnosti po celý víkend,“ uvedl Vasseur.

Hamilton se ve srovnání s Leclercem stále nachází na značně slabším místě. Jeho výkony na trati naznačují, že stále hledá správné nastavení auta, což ho vedlo k pesimistickému závěru: „Takhle to bude vypadat po zbytek sezóny. Bude to bolet.“ Je zřejmé, že problémy s nastavením vozu a prací s pneumatikami jsou i nadále hlavními faktory, které brání Hamiltonovi v plném využití potenciálu SF-25.

Karun Chandhok ze Sky Sports F1 si všiml znepokojivého trendu, kdy Hamiltonovi výkony v porovnání s Leclercem a dalšími jezdci stále klesají. „Od Číny se Leclerc dostal před něj i s poškozeným předním křídlem. Trend je znepokojivý,“ řekl Chandhok. I když Hamilton stále disponuje obrovským talentem, jeho stále se zvětšující ztráta na Leclerca vzbuzuje otázky o tom, co je skutečně příčinou jeho problémů.

Vasseur se ale nadále nenechává vystrašit, přičemž tvrdí: „Nemám příliš velké obavy. Podívejte se na to, co dokázal v Číně nebo v Bahrajnu. Potenciál je tam určitě.“ Je zřejmé, že tým stále věří v jeho schopnosti, ale problém spočívá v nalezení správného nastavení auta a vyvážení mezi výkonem a stabilitou.

Charles Leclerc v Saúdské Arábii ukázal, že postupně zvládá náročné chování Ferrari a jeho výkon potvrzuje, že potenciál má. „Začátkem sezóny byl vůz hodně nevyvážený, ale začínáme nacházet řešení,“ prozradil Leclerc. I když se zlepšuje, Hamiltonovi stále chybí to, co potřebuje k tomu, aby dostal z auta maximum. Možná je čas, aby sám objevil své vlastní nastavení a vrátil se zpět na vítěznou vlnu.