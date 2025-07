Charles Leclerc s nervy na pochodu: Veliká sebekritika po zpackané kvalifikaci

Charles Leclerc po kvalifikaci na Velkou cenu Velké Británie nešetřil frustrací – a tentokrát ji obrátil výhradně proti sobě. Jezdec Ferrari, který byl po silných tréninkových výkonech považován za jednoho z hlavních kandidátů na pole position, skončil až šestý. Pro muže, který byl kdysi považován za krále jedné rychlé kvalifikační jízdy, jde o další bolestivé zklamání v sezóně, kde mu první řada zatím stále uniká.

Po dojezdu do cíle svého posledního kola se Leclerc neudržel. Třísknul volantem a do týmového rádia si vybíjel vztek na vlastní výkon: „Tak strašně na ho*no. Jsem tak strašně na ho*no. To je všechno, co jsem.“ Byl to surový a nefiltrující pohled do mysli jezdce, který si je až bolestně vědom, že jeho dřívější kvalifikační forma je momentálně pryč.

V rozhovorech po kvalifikaci pak Leclerc zcela otevřeně připustil, že v kvalifikacích této sezóny selhává. „V závodech odvádím dobrou práci, ale v kvalifikaci se ztrácím,“ uvedl, informuje Motorsport.com. „To bývala moje silná stránka, ale teď? Teď bych se nejradši vrátil v čase a změnil spoustu kol z Q3.“ Leclerc přiznal, že momentálně neumí najít rytmus, který jej v minulých letech dostával pravidelně na pole position.

Leclerc nechtěl přesně říct, co je s autem špatně, ale potvrdil, že Ferrari trápí specifický technický problém. Podle něj to není o špatném nastavení nebo nedostatku přilnavosti, ale o něčem zvláštním, co se projevuje hlavně na rychlých tratích. Věří však, že v samotném závodě by se tyto potíže neměly projevit.

Start ze šestého místa bude pro Leclerca znamenat další nedělní hon na soupeře před sebou – mezi nimiž tentokrát nechybí oba McLareny, Verstappen, ale ani týmový kolega Hamilton. „Začínat z P6 je vždycky těžké,“ posteskl si. „Zase budeme muset bojovat, abychom se vůbec dostali zpět do čela. A zatímco my stahujeme ztrátu, ostatní už mají čistou jízdu za sebou. Musíme být lepší v kvalifikaci.“

Leclerc, který se stále drží v první pětce šampionátu, tak bude v neděli čelit další zkoušce – nejen co se týče výkonu vozu, ale i vlastní psychické odolnosti. Přestože na své schopnosti v závodním tempu stále spoléhá, otázky kolem jeho sobotní výkonnosti přibývají. A právě ony mohou rozhodnout o tom, jaký bude letošní příběh sezóny Charlese Leclerca.