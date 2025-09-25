Po pěti letech zpět v F1: Romain Grosjean opět usedne za volant Haasu

Romain Grosjean pro sezónu 2020
Romain Grosjean pro sezónu 2020, foto: Haas F1 Team
Romain Grosjean usedne v Itálii do vozu Haasu z roku 2023 a po letech se znovu setká s dobře známou tváří. Současný šéf týmu Ajao Komatsu si tentokrát vezme roli jeho inženýra, čímž oživí jejich společnou kapitolu z minulosti.

Romain Grosjean se po téměř pěti letech vrací do kokpitu formule 1. V pátek usedne na Mugellu do loňského monopostu Haas VF-23, poprvé od hrůzostrašné nehody v Bahrajnu 2020, která jeho kariéru v královně motorsportu předčasně uzavřela. Návrat tak nese silnou symboliku nejen pro samotného jezdce, ale i pro tým, se kterým psal první kapitoly historie.

Francouzsko švýcarský jezdec se stal jednou z hlavních postav týmu Haas hned od jeho vstupu do formule 1 v roce 2016 a během pěti sezón získal 104 bodů. Jeho působení ve F1 ale neskončilo podle plánu, místo poklidného rozloučení přišla děsivá nehoda v Bahrajnu, kdy jeho vůz prorazil svodidla a vzplál. Grosjean díky bezpečnostnímu prvku halo a obrovské dávce štěstí přežil, i když utrpěl popáleniny a musel vynechat poslední dva závody sezony.

Plánovaný návrat Romaina Grosjeana ve voze Mercedes v roce 2021 se kvůli covidovým omezením neuskutečnil. Teprve nyní se čtyřicetiletý jezdec vrátí do formule 1 v rámci programu testování starších vozů. Na okruhu Mugello se tak setká s lidmi i prostředím, které ovlivnily jeho kariéru.

Významný je také návrat šéfa týmu Haasu Ayao Komatsu. Ten dočasně opouští manažerskou roli a vrací se ke své původní funkci inženýra, kterou Grosjean dobře zná z Haasu i Lotusu. „Jsem nadšený, že můžeme Romaina přivítat zpět ve formuli 1, a to právě v našem voze. Je to výjimečné, protože jsme spolu prošli celou jeho kariéru,“ řekl Komatsu.

Franco Colapinto

Franco Colapinto o spolupráci s Flaviem Briatorem: Letos jsem se od něj hodně naučil

Japonský inženýr dodal, že testování bude mít i nostalgický rozměr. „Jsem rád, že tuhle příležitost přijal a že se v Mugellu sejde tolik členů původního týmu. Bude to speciální den a vím, že Romain jako vždy odvede maximum, o tom není pochyb.“ Slova naznačují, že test bude spíše symbolický a emotivní než čistě technický.

Grosjean své emoce neskrývá. „Jsem nesmírně vděčný Genu Haasovi a Ayaovi Komatsuovi za pozvání. Nemohu uvěřit, že už uběhlo téměř pět let. Vrátit se právě s týmem, se kterým jsem prožil tolik nezapomenutelných okamžiků, je pro mě opravdu výjimečné,“ přiznal. K tomu pilot nasadí helmu s designem od svých dětí, kterou měl připravenou na svůj poslední závod F1 v roce 2020.

Po ukončení kariéry ve formuli 1 se Grosjean přesunul do IndyCar, kde závodil za Dale Coyne Racing, Andretti a Juncos Hollinger. Letos působí jako rezervní jezdec u nováčka série, týmu Prema.

Testování v Mugellu nabídne i další zajímavou premiéru. Poprvé si formuli 1 vyzkouší Kanaďan James Hinchcliffe, bývalý pilot IndyCar a šestinásobný vítěz závodů, dnes známý jako expert F1TV.

Pro Grosjeana bude návrat do vozu hlavně emocionálním zážitkem, který mu připomene, že i po nejtěžších chvílích mohou přijít okamžiky naplněné radostí a vděkem.

