Po pěti letech zpět v F1: Romain Grosjean opět usedne za volant Haasu

Romain Grosjean usedne v Itálii do vozu Haasu z roku 2023 a po letech se znovu setká s dobře známou tváří. Současný šéf týmu Ajao Komatsu si tentokrát vezme roli jeho inženýra, čímž oživí jejich společnou kapitolu z minulosti.
Romain Grosjean se po téměř pěti letech vrací do kokpitu formule 1. V pátek usedne na Mugellu do loňského monopostu Haas VF-23, poprvé od hrůzostrašné nehody v Bahrajnu 2020, která jeho kariéru v královně motorsportu předčasně uzavřela. Návrat tak nese silnou symboliku nejen pro samotného jezdce, ale i pro tým, se kterým psal první kapitoly historie.
Francouzsko švýcarský jezdec se stal jednou z hlavních postav týmu Haas hned od jeho vstupu do formule 1 v roce 2016 a během pěti sezón získal 104 bodů. Jeho působení ve F1 ale neskončilo podle plánu, místo poklidného rozloučení přišla děsivá nehoda v Bahrajnu, kdy jeho vůz prorazil svodidla a vzplál. Grosjean díky bezpečnostnímu prvku halo a obrovské dávce štěstí přežil, i když utrpěl popáleniny a musel vynechat poslední dva závody sezony.
Plánovaný návrat Romaina Grosjeana ve voze Mercedes v roce 2021 se kvůli covidovým omezením neuskutečnil. Teprve nyní se čtyřicetiletý jezdec vrátí do formule 1 v rámci programu testování starších vozů. Na okruhu Mugello se tak setká s lidmi i prostředím, které ovlivnily jeho kariéru.
Významný je také návrat šéfa týmu Haasu Ayao Komatsu. Ten dočasně opouští manažerskou roli a vrací se ke své původní funkci inženýra, kterou Grosjean dobře zná z Haasu i Lotusu. „Jsem nadšený, že můžeme Romaina přivítat zpět ve formuli 1, a to právě v našem voze. Je to výjimečné, protože jsme spolu prošli celou jeho kariéru,“ řekl Komatsu.
Japonský inženýr dodal, že testování bude mít i nostalgický rozměr. „Jsem rád, že tuhle příležitost přijal a že se v Mugellu sejde tolik členů původního týmu. Bude to speciální den a vím, že Romain jako vždy odvede maximum, o tom není pochyb.“ Slova naznačují, že test bude spíše symbolický a emotivní než čistě technický.
Grosjean své emoce neskrývá. „Jsem nesmírně vděčný Genu Haasovi a Ayaovi Komatsuovi za pozvání. Nemohu uvěřit, že už uběhlo téměř pět let. Vrátit se právě s týmem, se kterým jsem prožil tolik nezapomenutelných okamžiků, je pro mě opravdu výjimečné,“ přiznal. K tomu pilot nasadí helmu s designem od svých dětí, kterou měl připravenou na svůj poslední závod F1 v roce 2020.
Po ukončení kariéry ve formuli 1 se Grosjean přesunul do IndyCar, kde závodil za Dale Coyne Racing, Andretti a Juncos Hollinger. Letos působí jako rezervní jezdec u nováčka série, týmu Prema.
Testování v Mugellu nabídne i další zajímavou premiéru. Poprvé si formuli 1 vyzkouší Kanaďan James Hinchcliffe, bývalý pilot IndyCar a šestinásobný vítěz závodů, dnes známý jako expert F1TV.
Pro Grosjeana bude návrat do vozu hlavně emocionálním zážitkem, který mu připomene, že i po nejtěžších chvílích mohou přijít okamžiky naplněné radostí a vděkem.
Liam Lawson dosáhl v Ázerbájdžánu nejlepšího výsledku kariéry, ale cesta zpět do hlavního týmu Red Bullu mu zůstává zavřená.
V Baku Hamilton neuposlechl pokyn a neustoupil Leclercovi, který situaci označil za „hloupou“ a „nespravedlivou“. Incident odhalil napětí mezi týmovou strategií a ambicemi jezdců.
Max Verstappen se tento víkend poprvé představí v závodě GT3 na legendárním okruhu Nordschleife, kde pojede čtyřhodinový závod ve voze Ferrari 296 spolu s Chrisem Lulhamem.
Lewis Hamilton zažil v Ázerbájdžánu zklamání poté, co ho nepřipravená strategie pneumatik od Ferrari připravila o postup do Q3. Sedminásobný šampion otevřeně kritizoval volbu týmu, který ho poslal na měkké směsi místo rychlejších středních pneumatik
Pierre Gasly popsal svou spolupráci s Flaviem Briatorem, legendou F1 známou svou genialitou i kontroverzními rozhodnutími.
Kimi Räikkönen sedm let po svém mistrovském titulu v roce 2007 už není jen jezdcem, ale stal se šéfem týmu, který dokázal vyhrát mistrovství světa.
Felipe Massa se před Nejvyšším soudem v Londýně domáhá spravedlnosti za ztracený titul z roku 2008, kdy podle něj FIA a Bernie Ecclestone přehlédli skandál „Crashgate“.
Isack Hadjar zažil divoký start ve Formuli 1, od kolize ještě před startem v Austrálii až po pódiové umístění v Nizozemsku. Mladý Francouz ukázal, že se rychle učí a dokáže konkurovat nejlepším. V posledních dnech se proto hodně spekuluje o jeho přestupu k Red Bullu.
Carlos Sainz získal třetí místo v ázerbájdžánské Grand Prix a připsal si první pódiový úspěch s Williamsem. Jeho nástupce u Ferrari, Lewis Hamilton, zatím s novou stájí podobného výsledku nedosáhl.
V Baku dosáhli mladí jezdci Red Bullu výborného výsledku, když Liam Lawson dojel pátý těsně před Yukim Tsunodou. Racing Bulls díky tomu poskočili na šesté místo v Poháru konstruktérů a ukázali rostoucí formu i potenciál svých mladých jezdců.
Max Verstappen se dostal zpět do hry o vítězství a jeho dalším cílem je dohnat 69bodovou ztrátu, aby získal svůj pátý titul mistra světa jezdců.