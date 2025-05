GP Miami - po kvalifikaci: Lewis Hamilton a rostoucí frustrace. Antonelli do toho buší a Max Verstappen jako opět skvělý "Max"

Max Verstappen potvrdil se svým Red Bullem roli favorita a s časem 1'26''204 si v Miami dojel nejen pro pole position, ale i pro nový traťový rekord. „Byla to fantastická kvalifikace. Auto jsme lehce vylepšili a každou jízdou jsme se snažili najít limit. Šlo to dobře, jsem velmi šťastný, že jsem získal pole position,“ uvedl Verstappen spokojeně. V nedělním závodě podle něj může hrát roli i počasí: „Co se týče závodního tempa, uvidíme, jak se vyvine počasí.“

Po jeho boku se postaví Brit Lando Norris z McLarenu, který na Verstappena ztratil pouhých 0,065 sekundy. „S dneškem jsem spokojený, udělal jsem pokrok s vozem i sám se sebou. Max opět předvedl to své – zajel kolo jako Max,“ konstatoval Norris. Přesto věří ve své šance: „Je mi jedno, jestli bude sucho nebo mokro, budu připraven na obě podmínky.“

Zklamání naopak panuje u Ferrari. Lewis Hamilton dojel až dvanáctý a přiznal frustraci. „Den začal dobře. Chtěl jsem udělat správné kroky v nastavení. Ale i když pracuju, stejně nemůžu jet rychleji. Pneumatiky se přehřívaly, auto bylo jiné každé kolo. Bylo to opravdu obtížné,“ přiznal Hamilton. Jeho týmový kolega Charles Leclerc byl osmý. „Víc jsem dnes neměl. Něco bylo v kvalifikaci zvláštní, musíme to zkontrolovat. Po havárii ve sprintu to nebyl jednoduchý den,“ řekl Leclerc.

Pozitivněji víkend hodnotí mladý Ital Andrea Kimi Antonelli, který po vítězství v pátečním sprintu obsadil v kvalifikaci čtvrté místo. „Dnes ráno to bylo trochu zklamání, ale je fajn po sprintu se takhle odrazit. Nezajel jsem čisté kolo jako včera, ale snažím se to dát dohromady,“ zhodnotil výkon jezdec Mercedesu.

Šéf Ferrari Fred Vasseur uznal, že tým se potýká s problémy. „Něco nám chybí. Auto je stejné jako v Džiddě, kde jsme byli možná nejrychlejší. Ale nedokážeme z něj vytěžit maximum. Musíme pochopit, co děláme špatně,“ prohlásil Vasseur. Naděje pro nedělní závod podle něj přináší možnost deště a lepší závodní tempo.

Po napínavé kvalifikaci se očekává, že nedělní závod přinese další dramatické momenty – a možná i překvapení.