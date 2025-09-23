Po dramatickém víkendu v Baku čekalo Charlese Leclerca a Carlose Sainze překvapivé dobrodružství

Cesta Charlese Leclerca a Carlose Sainze zpět do Monaka po Velké ceně Ázerbájdžánu nabrala nečekaný směr. Let, který měl oba piloty Ferrari dopravit domů, byl z provozních důvodů odkloněn do Itálie, čímž se jejich návrat poněkud zkomplikoval.
Návrat Charlese Leclerca a Carlose Sainze z Ázerbájdžánu do Monaka se proměnil v nečekané dobrodružství. Po závodním víkendu v Baku totiž oba bývalí týmoví kolegové namísto plánovaného letu uvízli v samotném srdci Itálie a domů se museli vydat improvizovaně po silnici.
Po Velké ceně Ázerbájdžánu, kde Sainz vybojoval své první pódium v barvách Williamsu, směřoval jejich let do Nice. Kvůli bouřím nad Azurovým pobřežím ale letadlo nemohlo přistát a bylo odkloněno. Výsledkem bylo, že Leclerc i Sainz se ocitli stovky kilometrů od cíle a museli hledat jiné řešení.
Společně s Leclercovými přáteli a členy jeho doprovodného týmu si nakonec pronajali dodávku. Z neplánované komplikace se rychle stal improvizovaný road trip.
„Takže, po těžkém víkendu v Baku jsem si myslel, že už to nemůže být horší, ale…,“ začal Leclerc, když přes kameru ukázal tmavou silnici mizící do tunelu. Pak namířil objektiv na vedle sedícího Sainze.
„Řídíme dodávku!“ zasmál se Sainz. Na otázku, kde se právě nacházejí, s úsměvem odpověděl: „Uprostřed Itálie.“ Vysvětlil, že kvůli bouřce nemohli přistát v Nice, a proto skončili v Itálii. „Pronajali jsme si dodávku a míříme do Monaka. Cesta trvá dvě hodiny, ale zvládneme to za hodinu a půl,“ dodal v žertu.
Pro Sainze šlo o víkend, který si mohl odškrtnout jako úspěšný. V Baku vybojoval třetí místo, což je jeho nejlepší výsledek od přestupu k Williamsu. Leclerc naopak zažil náročnější víkend. Po nehodě v kvalifikaci startoval se ztrátou a v cíli bral pouze devátou příčku a dva body.
„Je to tak, musím převzít odpovědnost za kvalifikaci,“ přiznal Leclerc pro Sky Sports F1. „V Q3 jsem udělal chybu a když je to takhle těžké, měl bych být tím, kdo využije příležitost. Tentokrát jsem to neudělal. V závodě jsme pak platili cenu za to, že jsem se ocitl v provozu a hodně to záleželo na strategii. Bohužel jsme byli na stejné jako auta, která neměla ideální tempo, a pak už se jen těžko hledal prostor k posunu.“
I když Monako pro oba piloty znamená domov, cesta do něj se proměnila v dobrodružství, které by si v běžném kalendáři Formule 1 jen stěží představili. Leclerc s úsměvem poznamenal, že podobné neplánované zážitky alespoň dokážou odlehčit tlak náročné sezony.
