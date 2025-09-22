McLaren hájí Oscara Piastriho po tvrdé lekci v Baku: Juan Pablo Montoya to vidí jinak

Australan Oscar Piastri sice drží vedení v šampionátu Formule 1, ale na okruhu v Baku na něj čekal tvrdý pád z výsluní. Jeho naděje na další body skončily hned v úvodním kole, kdy po nešťastné nehodě musel ze závodu odstoupit.
Šéf McLarenu Andrea Stella odmítá, že by Oscar Piastri cítil tlak ze souboje o titul. Podle něj se Australanův nevydařený víkend v Baku nijak nevymyká zkušenostem, kterými si prošli i ti největší velikáni Formule 1.
„Pracoval jsem s více násobnými šampiony a v každé sezoně, i v té nejdominantnější, dokonce i u jednoho z nejlepších jezdců v historii Formule 1, jakým byl Michael Schumacher, jsem viděl podobné situace,“ uvedl Stella. „To, co si z toho člověk odnese, je především poučení. Jakmile špatně odhadnete přilnavost, trest přijde okamžitě.“
Piastri tak přišel o část náskoku v šampionátu, který má stále pevně v rukou. Po chaotickém startu Velké ceny Ázerbájdžánu a následném nárazu do bariéry ve čtvrté zatáčce skončil už v prvním kole. Náskok na týmového kolegu Landa Norrise se tak zmenšil na 25 bodů, přičemž před závodem činil 31. Stella však zdůraznil, že nejde o důvod k panice: „Byl to ojedinělý víkend, v němž věci prostě nešly podle plánu. Podobné chvíle zažili i ti nejúspěšnější šampioni, proto není důvod k obavám.“
Nejistota Piastriho v Baku byla přitom nečekaná. Dosud totiž působil mimořádně vyrovnaně a chladnokrevně, ať už šlo o souboje o vítězství, nebo kvalifikační bitvy. Australan letos vyhrál už sedm závodů a získal pět pole position, zatímco Norris má na kontě pět triumfů a čtyři starty z první pozice. Stella proto dodává: „Tyto chyby rozhodně nejsou pro Oscara typické. Myslím, že jsme právě viděli víkend, který bude pro něj hlavně o učení. Věřím, že se z toho poučí a už se to nebude opakovat.“
Podle něj navíc Piastri disponuje klíčovou vlastností, rychle se adaptuje. „To je důvod, proč byl úspěšný ve všech kategoriích, kde závodil. A totéž očekávám i ve Formuli 1. Uvidíme to ještě letos, že se vrátí silnější,“ dodal Stella.
Juan Pablo Montoya vidí situaci kolem Oscara Piastriho jinak než šéf McLarenu Andrea Stella. Podle něj už na mladého Australana tlak boje o titul doléhá, i když si to možná sám nechce přiznat. „Začínáme u Oscara vidět stránku, kterou jsme dosud nepoznali, a myslím, že ani on sám ji nezná,“ řekl pro F1 TV.
Kolumbijec připomněl rozhovor z Monzy, kde mu Piastri tvrdil, že se cítí v komfortní pozici a svůj přístup měnit nebude. Montoya mu však tehdy oponoval. „Řekl jsem mu, že ať chce nebo ne, mentálně se jeho přístup změní. Začne o sobě pochybovat. Na jednu stranu si bude říkat, že netlačí dost, a na druhou se bude snažit dokazovat opak, což může skončit chybou a havárií,“ vysvětlil.
Pro Piastriho tak nyní přichází zásadní test. Pokud se mu podaří rychle zapomenout na nepovedený víkend v Baku a zachová si dosavadní klid a vyrovnanost, může si udržet vedení v šampionátu. Jestli se ale Montoyovy obavy potvrdí, McLaren čeká v posledních sedmi závodech sezony velmi napínavý boj i uvnitř týmu.
Australan Oscar Piastri sice drží vedení v šampionátu Formule 1, ale na okruhu v Baku na něj čekal tvrdý pád z výsluní. Jeho naděje na další body skončily hned v úvodním kole, kdy po nešťastné nehodě musel ze závodu odstoupit.
Christian Horner a Red Bull formálně uzavřeli kapitolu své spolupráce po dohodě o vyrovnání, která přišla více než dva měsíce po jeho odvolání z operativních funkcí. Tímto krokem se definitivně uzavírá dlouhá éra Hornera u týmu.
Lewis Hamilton se po závodě v Baku omluvil Charlesi Leclercovi za to, že mu nevrátil osmé místo v posledním kole.
Charles Leclerc v Baku obsadil deváté místo, přičemž jeho závod zkomplikoval problém s pohonnou jednotkou, který ho zpomalil hned v úvodu.
Mclaren v Baku zažil katastrofální víkend. Lando Norris se v Baku propadl na sedmou pozici kvůli pomalé výměně pravého předního kola v boxech.
Lídr šampionátu Oscar Piastri zažil v Baku katastrofální start do závodu, když už v prvním kole havaroval. Tento incident navíc navázal na řadu chyb, které Australan během víkendu v Ázerbájdžánu udělal, a výrazně mu zkomplikoval boj o body i vedení v šampionátu.
Carlos Sainz vybojoval své první pódium s Williamsem, když v Baku dojel třetí. Jeho výkon potvrdil, že tým se postupně zlepšuje, což jsou dobré vyhlídky do budoucna.
Max Verstappen suverénně vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu před Georgem Russellem a Carlosem Sainzem, který slavil první pódium s Williamsem. Mclaren prožil jeden z nejhorších víkendů sezony.
Lewis Hamilton v Baku nepostoupil do Q3, když ho překonal jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po kvalifikaci britský jezdec otevřeně přiznal frustraci a upozornil, že Ferrari zvolilo pneumatiky, které neodpovídaly podmínkám na trati, což nakonec rozhodlo o jeho neúspěchu.
Max Verstappen vybojoval pole position pro Velkou cenu Ázerbájdžánu před Carlosem Sainzem. Šampionát vedoucí Oscar Piastri skončil až devátý poté, co způsobil poslední červenou vlajku kvalifikace.
Helmut Marko považuje nové regulace pro rok 2026 za ideální šanci pro Isacka Hadjara postoupit do Red Bullu. Otázkou zůstává, zda je nováček připraven zvládnout tlak a zdokonalit se v klíčových oblastech závodění.
Třetí trénink v Baku ovládl Lando Norris, který i přes náročné větrné podmínky překonal Maxe Verstappena a Oscara Piastriho.