Piastri se dostává na vrchol: Verstappen mu vysekl poklonu

Oscar Piastri stále roste jako závodník, když po úspěšném debutu v roce 2023, který pomohl McLarenu k prvnímu titulu v Poháru konstruktérů od roku 1998, v roce 2024 zaznamenal další významné pokroky, včetně dvou vítězství. V roce 2025 pokračuje v tomto trendu, když triumfoval v Číně, Bahrajnu a Saúdské Arábii, což ho vyneslo na první místo v šampionátu, kde má desetibodový náskok před týmovým kolegou Landem Norrisem.

Max Verstappen, který v Saúdské Arábii přišel o vítězství v závodě kvůli pěti sekundám penalizace za vyjetí z tratě při souboji s Piastrim v prvním kole, byl ale na adresu svého soupeře velmi pozitivní. „Jak jsem už říkal dříve, lidé trochu zapomínají, že to byl jeho druhý rok. Teď je v třetím a je velmi solidní,“ řekl Verstappen po závodě, informuje web F1. „Je velmi klidný v přístupu a to se mi líbí. Ukazuje to na trati. Dodává, když je to potřeba, a téměř nedělá chyby, to je to, co potřebujete, když chcete bojovat o titul.“

Verstappen také vyjádřil názor, že Piastriho manažer, bývalý závodník F1 Mark Webber, má pozitivní vliv na mladého Australana. „Myslím, že s Markem po jeho boku mu hodně pomáhá. To je skvělé. Lidé se učí ze svých vlastních kariér, to jsem měl já s tátou a Mark radí Oscarovi. Na konci dne je to Oscarův talent, a to je skvělé vidět.“

Přestože Verstappen v Jeddah přišel o vítězství, stále prokazuje velkou úctu k Piastriho výkonům. Nyní se Verstappen a Red Bull soustředí na výzvu dohnat Piastriho a McLaren v boji o titul. Když byl tázán, co by tým z Milton Keynes potřeboval k tomu, aby se více přiblížil konkurentům, Verstappen odpověděl: „Musíme najít víc celkového výkonu, zejména rovnováhy a samozřejmě konzistence. Na každé trati nejsme silní, to je zřejmé. V Bahrajnu jsme hodně ztráceli, tady v Džiddě to bylo rozhodně lepší.“

Navzdory těmto výzvám Verstappen označil svůj víkend za pozitivní, a to i přesto, že stále existuje práce na zlepšení vyvážení a výkonu. „Celkově to byl pozitivní víkend, na konci dne jsme opravdu našli dobrou rovnováhu nebo alespoň přijatelnou rovnováhu, a to je pro nás pozitivní,“ dodal Verstappen.