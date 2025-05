Piastri o rivalitě s Norrisem: „Nechceme zničit tým za cenu vítězství“

Je pozoruhodné, že uprostřed velkého zájmu o zpřísnění pravidel pro takzvaná „flexi-křídla“ a při očekávání, že trať v Barceloně bude tentokrát vyhovovat Red Bullu, směřovaly hlavní otázky směřované na Oscara Piastriho před španělskou Grand Prix k jeho týmovému kolegovi Landu Norrisovi.

Čtyři vítězství v této sezóně, včetně tří v řadě mezi Verstappenovými triumfy na Suzuce a v Imole, umožnila Piastrimu dohnat a dokonce předstihnout Norrise v mistrovství jezdců poté, co v úvodním závodě kvůli smyku skončil devátý.

Norrisovo vítězství v Monaku však otočilo momentální situaci a Piastri nyní vede jen o tři body, 161 ku 158, přičemž Verstappen je jejich nejbližším pronásledovatelem s 136 body.

Minulou sezonu McLaren možná trochu váhal s plnou podporou britského jezdce, když se stal hlavním soupeřem Verstappena. To vedlo k nepříjemným momentům na Hungaroringu a Monze, zejména při druhém z nich, kdy Piastri předjel Norrise už v první zatáčce a dokončil před ním, což Norrisovi vzalo cenné body.

Podmínky v šampionátu jsou nyní trochu jiné, ale Piastri jasně uvedl, že tato situace byla předvídána a připravena a že ani jeden z jezdců nechce zbytečně promarnit výhodu a důvěru McLarenu.

„Myslím, že když jsme vstupovali do sezóny, věděli jsme, že je nemožné mít své osobní cíle dokonale v souladu s cíli týmu,“ řekl Piastri. „Jasně jsme si řekli, že ačkoliv oba chceme vyhrávat, víme, že týmové cíle a osobní cíle nemusí být vždy úplně stejné. Tým o tom ví a my jsme o tom otevřeně mluvili už na konci loňska, když jsme si uvědomili, že pokud budeme mít stejně silné auto jako na konci sezóny, může nastat situace, kdy budeme soupeřit přímo spolu. Ale nikdy neuděláme nic nesportovního nebo co by mohlo poškodit tým nebo nás samotné, sdělil PIastri.

„My, Lando i já, chceme každý závod porazit toho druhého, ale vždy s respektem a bez ničení vztahů nebo týmové atmosféry. Nejde nám jen o jednu šanci na titul, oba chceme v McLarenu zůstat dlouhodobě a každý rok bojovat o šampionát. Oba chápeme, že by bylo nerozumné snažit se vyhrát jediný titul za cenu toho, že tím všechno pokazíme."

Zde lze nalézt jasnou paralelu s dřívějším obdobím McLarenu, kdy dvojice tehdy největších jezdců vedla k sebedestruktivním rozepřím. Ayrton Senna a Alain Prost každý získal titul mistra světa s týmem z Wokingu v letech 1988 a 1989, ale na konci druhé sezóny byl jejich vzájemný vztah natolik špatný, že spolu komunikovali jen prostřednictvím prostředníka.

Senna přišel do McLarenu, aby si poměřil síly s jezdcem, kterého považoval za nejlepšího soupeře, a aby získal lepší auto než měl u Lotusu. Rozkol podle všeho začal spor o předzávodní dohodu, podle níž jezdec jedoucí za týmovým kolegou po startu neměl útočit na jeho pozici v první zatáčce.

Na Imole v roce 1988 cítil Prost, že Senna tuto dohodu porušil, avšak závod byl restartován, takže Senna považoval dohodu za neplatnou.

Diskuze o profesní etiketě se pak zvrhly v drobné spory na trati i mimo ni, včetně stížností, že tým preferuje jednoho jezdce lepší technikou.

Nebylo to ani poprvé, ani naposledy, kdy se týmoví kolegové v elitním týmu neměli v lásce nebo dokonce kolidovali na trati. Ačkoliv pohled na dva McLareny spojené v zatáčce na Suzuce v roce 1989 byl méně chaotický než kolize mezi Lewisem Hamiltonem a Nicem Rosbergem v Barceloně v roce 2016.

Nicméně takové spory někdy stály tým i jezdce cenné body a tituly, jako když Prost získal tituly v letech 1986 a 1987 zatímco kolegové ve Williamsu Nelson Piquet a Nigel Mansell si vzájemně brali body.

McLaren získal konstruktérský titul loni poprvé od roku 1998 a letos chce přidat i titul jezdců, který ve Wokingu chybí od roku 2008, kdy vyhrál Lewis Hamilton.

Tým nechce ohrozit tyto ambice ani se dostat do situace, kdy by musel řešit konflikty mezi svými jezdci, kteří jsou vázáni smlouvami i na příští sezóny.

Smlouva Landa Norrise platí minimálně do konce roku 2026 s možností prodloužení, zatímco Piastri má smlouvu prodlouženou na dobu neurčitou, která začíná po roce 2026.

McLaren proto pravděpodobně nebude vydávat týmové příkazy ve prospěch jednoho jezdce, pokud si někdo z nich nevytvoří jasný bodový náskok a tým bude stále v boji s rivaly z jiných stájí.

„Myslím, že jakmile to bude matematicky nemožné, asi ano,“ řekl Piastri na otázku, zda by mohly přijít týmové příkazy. „Ale teď oba chceme vyhrát, bojovat o titul a sbírat body sami za sebe. Samozřejmě pokud přijde chvíle, kdy to bude opravdu nemožné nebo velmi blízko, pak se to možná změní, ale zatím si to nedovedu představit.“