Piastri ignoruje tlak na titul, jeho prioritou jsou vítězství na trati

Oscar Piastri se po triumfu v Saúdské Arábii poprvé v kariéře ocitl na čele šampionátu F1 s náskokem deseti bodů. McLaren i Norris působí sebevědomě a jejich forma naznačuje, že letos mohou skutečně zasáhnout do boje o titul.

Oscar Piastri se i nadále soustředí na to, aby se nenechal unést současným vedením v šampionátu Formule 1, které získal poprvé ve své krátké kariéře. McLaren se po vítězstvích v Bahrajnu a Saúdské Arábii dostal na vrchol, přičemž 24letý Australan vede celkové pořadí o 10 bodů. To všechno přitom při ne příliš povedeném startu sezóny v Melbourne, kde se ještě dlouho držel za Lando Norrisem v McLaren 1-2, ale nakonec skončil až devátý po nehodě v závěru závodu.

„Vyhrávat závody je teď to, co mě skutečně vzrušuje,“ řekl Piastri těsně před víkendem v Miami. „Myslím, že vedení v šampionátu je hezké, ale jak jsem říkal po Saúdské Arábii, jsem mnohem víc hrdý a spokojený s tím, co jsme dosáhli, a proč jsem teď na čele, než s tím samotným vedením,“ vysvětlil Piastri.

„Zvlášť když vezmu v úvahu, že Melbourne neprobíhalo úplně podle plánu z hlediska bodů, ale co se týče výkonu a provedení, myslím, že to bylo dobré. Počítal jsem s určitým deficitem, ale podařilo se mi ho smazat. To je vlastně ta část, kterou si užívám nejvíc – důvody, proč teď vedeme šampionát.“

Piastri je nyní považován za favorita letošního titulu, přestože na začátku sezóny se tato nálepka připisovala spíše jeho týmovému kolegovi Norrisovi. Po jeho vítězství v Melbourne však Norrisova forma poklesla, když se stále nedařilo správně zvládnout chování vozu McLaren MCL39.

Piastri věří, že to není otázka specifického stylu jízdy, který by vyhovoval McLarenu, ale spíše schopnosti vytěžit maximum z vozu na konkrétním okruhu. „Auto je evolucí toho, co jsme měli minulý rok. Některé věci jsou jiné, ale spousta dalších stále funguje stejně jako loni,“ uvedl Piastri.

„Z mé strany cítím, že jsem udělal krok vpřed v celkovém měřítku. Není to o jednom konkrétním zlepšení, spíše jsem se soustředil na hledání těch posledních setin sekundy, kdekoliv to jde,“ doplnil. „To je v tuto chvíli ta klíčová změna. Stále mi unikají pole position o pár setin sekundy, takže mám ještě co zlepšovat, ale tohle je pro mě ta největší změna.“

Tato změna byla evidentní v kvalifikacích, kde Piastri porazil Norrisem ve třech z pěti dosavadních závodních víkendů v roce 2025, přičemž Norris má na svém kontě pouze jedno vítězství, zatímco Piastri již třikrát vyhrál. Jediným závodem, který vyhrál někdo jiný, byl japonský Grand Prix, kde dominoval Max Verstappen. Ten je v šampionátu třetí, s odstupem 12 bodů za Piastrim.