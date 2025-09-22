Christian Horner a Red Bull oficiálně končí spolupráci po dvou měsících vyjednávání

Christian Horner a Red Bull formálně uzavřeli kapitolu své spolupráce po dohodě o vyrovnání, která přišla více než dva měsíce po jeho odvolání z operativních funkcí. Tímto krokem se definitivně uzavírá dlouhá éra Hornera u týmu.
Christian Horner, který dvacet let vedl Red Bull a přivedl tým k osmi titulům jezdců a šesti konstruktérských šampionátům, byl po Velké ceně Velké Británie náhle odvolán z pozice šéfa týmu a generálního ředitele.
Red Bull dnes oficiálně potvrdil, že Horner k 22. září formálně ukončil spolupráci s týmem, čímž se uzavírá jeho dlouhé působení od roku 2005.
„Vést Red Bull Racing bylo pro mě čest a privilegium,“ uvedl Horner. „Nikdo z nás si při startu v roce 2005 nedokázal představit tituly, závody, lidi a vzpomínky, které nás čekaly. Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli.“
Horner zdůraznil, že největší radost mu přinášelo vést talentovaný tým: „Nejvíce mě těšilo sledovat, jak se naši lidé rozvíjejí a soupeří s těmi největšími automobilovými značkami na světě.“
Poděkoval vedení Red Bullu, sponzorům i fanouškům: „Bez jejich podpory bychom takové úspěchy nedosáhli. A fanouškům děkuji, bez vás by Formula 1 neexistovala.“
Oliver Mintzlaff, CEO Red Bull pro korporátní projekty, ocenil Hornerovu roli při budování týmu: „Christian byl klíčový pro vznik jednoho z nejúspěšnějších a nejatraktivnějších týmů ve Formuli 1. Děkujeme za vše, Christian, a vždy zůstaneš součástí historie Red Bullu.“
Finanční vyrovnání nebylo zveřejněno, ale odhaduje se na zhruba 100 milionů dolarů. Dohoda umožní Hornerovi zůstat mimo F1 několik měsíců, s možností návratu ještě v příštím roce.
Horner byl spojován s možným nákupem týmu Alpine a spekulovalo se o spolupráci s Bernie Ecclestonem, ale Renault uzavřel možnost převzetí Alpine, informuje PlanetF1.
Navzdory odchodu Horner zůstává pozitivní k Red Bullu a jeho nástupci Laurentovi Mekiesovi. „Přeji Laurentovi, Maxovi, Yukimu a celému Red Bull Technology Group vše nejlepší. Těším se také na první Red Bull / Ford motor v RB22 a na vzrušující RB17.“
Odchod Hornera uzavírá éru, během níž přetvořil Red Bull Racing v jeden z nejdominantnějších týmů moderní Formule 1, a zároveň otevírá otázku, kam jej jeho další cesta zavede.
Australan Oscar Piastri sice drží vedení v šampionátu Formule 1, ale na okruhu v Baku na něj čekal tvrdý pád z výsluní. Jeho naděje na další body skončily hned v úvodním kole, kdy po nešťastné nehodě musel ze závodu odstoupit.
Lewis Hamilton se po závodě v Baku omluvil Charlesi Leclercovi za to, že mu nevrátil osmé místo v posledním kole.
Charles Leclerc v Baku obsadil deváté místo, přičemž jeho závod zkomplikoval problém s pohonnou jednotkou, který ho zpomalil hned v úvodu.
Mclaren v Baku zažil katastrofální víkend. Lando Norris se v Baku propadl na sedmou pozici kvůli pomalé výměně pravého předního kola v boxech.
Lídr šampionátu Oscar Piastri zažil v Baku katastrofální start do závodu, když už v prvním kole havaroval. Tento incident navíc navázal na řadu chyb, které Australan během víkendu v Ázerbájdžánu udělal, a výrazně mu zkomplikoval boj o body i vedení v šampionátu.
Carlos Sainz vybojoval své první pódium s Williamsem, když v Baku dojel třetí. Jeho výkon potvrdil, že tým se postupně zlepšuje, což jsou dobré vyhlídky do budoucna.
Max Verstappen suverénně vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu před Georgem Russellem a Carlosem Sainzem, který slavil první pódium s Williamsem. Mclaren prožil jeden z nejhorších víkendů sezony.
Lewis Hamilton v Baku nepostoupil do Q3, když ho překonal jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po kvalifikaci britský jezdec otevřeně přiznal frustraci a upozornil, že Ferrari zvolilo pneumatiky, které neodpovídaly podmínkám na trati, což nakonec rozhodlo o jeho neúspěchu.
Max Verstappen vybojoval pole position pro Velkou cenu Ázerbájdžánu před Carlosem Sainzem. Šampionát vedoucí Oscar Piastri skončil až devátý poté, co způsobil poslední červenou vlajku kvalifikace.
Helmut Marko považuje nové regulace pro rok 2026 za ideální šanci pro Isacka Hadjara postoupit do Red Bullu. Otázkou zůstává, zda je nováček připraven zvládnout tlak a zdokonalit se v klíčových oblastech závodění.
Třetí trénink v Baku ovládl Lando Norris, který i přes náročné větrné podmínky překonal Maxe Verstappena a Oscara Piastriho.