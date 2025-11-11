Lewis Hamilton reaguje na ostré výroky prezidenta Ferrari

Lewis Hamilton se po komentářích prezidenta Ferrari Johna Elkanna obrátil na sociální sítě, aby sdílel svůj pohled na situaci a přinesl širší kontext.
Prezident Ferrari John Elkann vyvolal pozornost svými komentáři, v nichž naznačil, že Lewis Hamilton a Charles Leclerc by mohli pro tým Scuderia udělat více, aby dosáhli lepších výsledků ve Formuli 1.
Během akce v Miláně Elkann připomněl, že úspěch Ferrari závisí na jednotě celého týmu. „Ferrari vyhrává, když je jednotné, jak ukázaly výsledky WEC. Když jsou všichni spolu, dokážeme skvělé věci,“ uvedl prezident.
Elkann následně kritizoval slabiny týmu a konkrétně poukázal na jezdce. „Brazílie byla obrovské zklamání. V F1 máme mechaniky, kteří jsou vždy první při pit stopech, a inženýry, kteří pracují na zlepšení auta. Zbytek není na potřebné úrovni,“ řekl.
Prezident dále zdůraznil, že tým potřebuje jezdce, kteří se více soustředí na Ferrari a méně na sebe. „Máme před sebou důležité závody a není nemožné skončit druzí. Hlavní poselství z Bahrajnu je jasné: když je Ferrari tým, vyhráváme,“ dodal.
Podle interních zdrojů byly Elkannovy komentáře míněny jako motivace po víkendu, kdy Charles Leclerc a Lewis Hamilton získali pouze šest bodů ve sprintu.
V hlavním závodě oba jezdci nedojeli. Leclerc havaroval už v šestém kole a Hamilton utrpěl poškození vozu při kontaktu s Colapintem. Tyto incidenty ještě víc zdůraznily frustraci z výsledků a ukázaly, jak zásadní je pro tým vzájemná spolupráce.
Komentáře prezidenta reflektují snahu posílit týmového ducha a připomenout, že úspěch závisí na spolupráci všech členů Scuderie.
Drama v Brazílii znamenalo, že Ferrari kleslo na čtvrté místo v Poháru konstruktérů s třemi závody do konce sezony. Elkannovy výroky rychle obletěly sociální sítě, kde vyvolaly smíšené reakce fanoušků.
Ačkoliv prezident nikoho konkrétně nejmenoval, jeho slova byla vnímána spíše jako kritika Hamiltona, protože Leclerc letos podával konzistentní výkony. Hamilton svou sezonu označil za „noční můru“. „Myslím, že je to noční můra. Být součástí tohoto úžasného týmu a zažívat tyto výsledky, je to náročné,“ řekl po závodě.
Hamilton později reagoval na sociálních sítích: „Podporuji svůj tým. Podporuji sebe,“ přidal fotografie ze zákulisí Ferrari a držel brazilskou vlajku. „Nevzdám se, ani teď, ani později, nikdy. Děkuji, Brazílie, vždy.“
Leclerc také vyjádřil svůj postoj: „Velmi náročný víkend v São Paulu. Zklamání přivézt domů téměř žádné body pro tým, zvláště v kritickém okamžiku sezony. Jen jednotou můžeme situaci zvrátit v posledních třech závodech. Dáme do toho vše, jako vždy.“
Elkannovy komentáře tak podtrhují potřebu větší soudržnosti v týmu a přicházejí v době, kdy Ferrari čelí výzvám v interních vztazích i výkonu. Navazují na letní spekulace o možném nahrazení Freda Vasseura, přestože jeho kontrakt byl prodloužen, a připomínají, že jedině jednotný tým může uspět.
Lewis Hamilton se po komentářích prezidenta Ferrari Johna Elkanna obrátil na sociální sítě, aby sdílel svůj pohled na situaci a přinesl širší kontext.
