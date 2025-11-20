Napětí ve Ferrari? Charles Leclerc překvapil reakcí na slova Johna Elkanna

Charles Leclerc se vyjádřil k nedávnému komentáři Johna Elkanna, který vyzval jezdce Ferrari, aby se více soustředili na závodění a méně mluvili.
Ferrari má za sebou další náročnou sezónu a tři závody před koncem stále čeká na první vítězství. Napětí vyvrcholilo po nevydařené Velké ceně Brazílie, kde tým podruhé za sedm závodů odstoupil s oběma vozy. Právě tehdy šéf Ferrari John Elkann zaujal ostrými výroky na adresu týmu i jezdců.
Elkann prohlásil, že „některé části týmu nejsou na potřebné úrovni“ a vyzval Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona, aby se „soustředili na řízení“ a „méně mluvili“. Jeho slova okamžitě otevřela diskusi o atmosféře uvnitř Ferrari. Leclerc ale před víkendem v Las Vegas nabídl umírněnější pohled a tvrdí, že záměr byl jiný než jak vyzněl navenek.
Podle Monačana neměl Elkann v úmyslu kritizovat, ale povzbudit tým k lepším výkonům. „S Johnem se známe mnoho let, máme velmi dobrý vztah,“ vysvětlil Leclerc. „Je ambiciózní a chce z každého dostat maximum. Miluje Ferrari, já miluji Ferrari, všichni chceme totéž.“ Dodal, že mu Elkann po závodě volal, stejně jako po ostatních víkendech, a vysvětlil mu, že jeho slova měla být „pozitivním poselstvím“.
Leclerc zároveň zdůraznil, že právě Elkannova přímočarost je důvodem, proč jeho komentáře nebere negativně. „John byl ke mně vždy upřímný. Pokud si myslí, že já nebo někdo v týmu udělal chybu, řekne to,“ uvedl jezdec. „Když mi vysvětlil, co měl na mysli, bylo to jasné. Důležitý je úmysl a ten byl pozitivní.“
Podle Leclerca vnímá Elkannova slova stejným způsobem i zbytek týmu. Vnitřní komunikace proběhla rychle a zabránila tomu, aby výroky šéfa Scuderie vyvolaly jakékoli negativní dopady. „Neberu to doslova, slovo od slova,“ řekl ke komentáři „mluvte méně“. „Vím, co tím chtěl říct, a to mi stačí.“
Zároveň odmítá představu, že by jeho soustředění mohlo být nedostatečné, i když připouští, že prostor pro zlepšení existuje vždy. „Dýchám Formuli 1, dýchám Ferrari,“ uvedl. „Vždy můžete dělat víc. Kritiku beru konstruktivně, bez emocí.“
Ferrari jde do závěru sezóny z čtvrtého místa v Poháru konstruktérů, pouhé tři body za Red Bullem. I přes neúspěšný rok 2025 však uvnitř týmu panuje přesvědčení, že nové technické předpisy pro sezonu 2026 mohou změnit rozložení sil. Leclerc zároveň zdůrazňuje, že navzdory mediálnímu tlaku zůstává tým semknutý. „Jsme jednotní,“ prohlásil. „John jasně řekl, co měl na mysli, a vztahy v týmu to nijak neovlivnilo.“
Max Verstappen připouští, že boj o titul zůstává otevřený a k obratu je potřeba víc než jen rychlost na trati. Zároveň komentuje překvapivý vývoj situace uvnitř McLarenu.
Charles Leclerc se vyjádřil k nedávnému komentáři Johna Elkanna, který vyzval jezdce Ferrari, aby se více soustředili na závodění a méně mluvili.
Ještě během sezony to vypadalo, že Oscar Piastri má nad týmovým kolegou v McLarenu navrch. Před závěrečnými závody se však situace změnila a iniciativa v boji o úspěch nyní leží na straně Landa Norrise.
Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane potvrdil, že oznámení jezdecké sestavy pro rok 2026 se odkládá a tým si dává čas na pečlivé vyhodnocení aktuální sezony a přípravu na novou éru Formule 1.
Sezona F1 2025 míří do závěrečné fáze a pozornost se soustředí na dramatický souboj uvnitř McLarenu mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, zatímco Toto Wolff naznačil, jak vypadají šance Maxe Verstappena na titul.
Šéf týmu Audi pro Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že nadcházející změny pravidel otevřou dveře těm, kdo dokážou nejrychleji přizpůsobit svůj vůz
Po výzvě šéfa Ferrari Johna Elkanna, aby jeho jezdci „více jezdili a méně mluvili“, se Jenson Button na sociálních sítích ozval.
Lewis Hamilton sice na Charlese Leclerca v celkovém pořadí ztrácí 66 bodů, přesto je to právě britský jezdec, jehož hlas by měl mít ve Ferrari při formování budoucí strategie zásadní váhu, hlásá insider.
Ralf Schumacher uvedl, že je vždy dobré mít připravené možnosti a strategii pro nečekané situace. Podle něj by každý jezdec měl myslet na své kroky i v náročných obdobích.
Mark Webber věří, že Oscar Piastri má motivaci a charakter potřebný k silnému závěru sezony. Podle něj může mladý jezdec v posledních třech závodech znovu ukázat svůj talent a posunout McLaren vpřed.
Aston Martin vstupuje do nové etapy s ambiciózními cíli a intenzivní přípravou. Tým i jeho klíčoví členové pracují na zdokonalení všech aspektů svého fungování, přičemž pozornost fanoušků i odborníků zůstává upřena na jejich další kroky.
McLaren Racing rozšířil svůj Driver Development Programme o dvě nové talenty, Elly Stevens a Elly Häkkinen. Tým věří, že program jim poskytne zkušenosti a podporu potřebnou k dalšímu růstu v motorsportu.