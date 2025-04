Otec Sergia Péreze vyvolal "rozruch": Yuki Tsunoda nebude mít stejný Red Bull jako Max Verstappen

Red Bull si sázkou na Liama Lawsona místo Sergia Péreze možná podkopal vlastní plány. Pérez měl podle smlouvy závodit i letos, ale po zhoršení formy se vedení týmu rozhodlo ukončit spolupráci. Dohoda o rozchodu nakonec zahrnovala finanční kompenzaci pro mexického pilota.

Lawson, který v Red Bullu nahradil Péreze po pouhých 11 odjetých závodech, zatím nepřesvědčil. V kvalifikacích třikrát vypadl už v Q1 a v závodech nebodoval. Jeho výsledky v Číně (P14 a P12) ani v Austrálii nepřinesly žádné body, což vyvolává otázky, zda je problém skutečně jen v jezdcích, nebo zda má Red Bull hlubší potíže.

Otec Sergia Péreze rozvířil debatu o rovnosti vozů v Red Bullu. Tvrdí, že Yuki Tsunoda nebude mít stejné podmínky jako Max Verstappen. „To, co vám dnes řeknu, vyvolá rozruch,“ prohlásil v podcastu Formula de 2. „První auto se nerovná autu číslo 11. Pokud by Max přesedl do druhého vozu, ani on by nemusel projít Q1.“

Podle něj Red Bull dlouhodobě zvýhodňuje jednoho jezdce a cyklus, který začal už Pierrem Gaslym v roce 2019, bude pokračovat i s Tsunodou. „Doufám, že se mýlím a že Yuki v Japonsku dostane nejlepší auto, jaké mu Red Bull může dát. Musí ukázat hrdost, nemohou zklamat japonské fanoušky,“ dodal Pérez starší s odkazem na význam Hondy jako hlavního sponzora.

Video: Antonio Pérez: Checo nebyl problém! | Fórmula de 2

Mario Andretti si myslí, že Liam Lawson nepřímo vylepšil reputaci Sergia Péreze. „Díky němu vypadal Pérez v prvních dvou závodech sezóny velmi dobře,“ řekl legendární jezdec, který nyní působí jako poradce týmu Cadillac F1 – potenciálního nového domova mexického závodníka.

Pérez už dříve varoval, že pokud Red Bull vsadí na Yukiho Tsunodu, mladý Japonec by mohl skončit stejně jako jeho neúspěšní předchůdci. Tsunoda si však věří a při domácí GP Japonska chce bojovat o stupně vítězů.

Mezitím Pérez údajně telefonoval Helmutu Markovi po zprávách o Lawsonovi, ale podle Red Bullu nešlo o závodní téma. Ve 35 letech se musí rozhodnout, zda chce zpět do F1, i když by ho čekal spíš boj ve středu pole než o vítězství.