Osud Yukiho Tsunody v Red Bullu visí na vlásku: Helmut Marko stanovil verdikt

Red Bullu dochází trpělivost. Helmut Marko oznámil, že Yuki Tsunoda má čas do Grand Prix Mexika, aby prokázal, že si zaslouží místo v Red Bullu pro sezónu 2026 po boku Maxe Verstappena.
Yuki Tsunoda v kvalifikaci opět nezazářil a obsadil 12. místo, zatímco jeho týmový kolega Max Verstappen se postaví do závodu v Holandsku na třetí pozici. Poradce Red Bullu Helmut Marko stanovil Tsunodovi jasný časový limit, během kterého musí ukázat, že si zaslouží místo po boku Verstappena. „Bude mít čas přibližně do Mexika,“ řekl Marko před kvalifikací na Velkou cenu Nizozemska a dodal: „Musí se přiblížit Maxovu tempu a podávat tento výkon konzistentně.“
Marko upřesnil, že tým posunul termín rozhodnutí, aby Tsunoda měl asi šest závodů na to, aby přesvědčil vedení. „Podíváme se na nadcházející závody a pak učiníme rozhodnutí,“ uvedl.
Tsunoda ale letos zatím zápasí. Momentálně je 18. v pořadí jezdců a sedm posledních závodů nezískal žádné body. Jeho nejlepší umístění bylo deváté místo v Bahrajnu, což vedlo fanoušky k domněnce, že jeho místo v Red Bullu je ohroženo, přestože s týmem neodjel celou sezónu.
Situace se ale začala měnit po odchodu Christiana Hornera a příchodu Laurenta Mekiese. Tsunoda dostal nový podlahový díl vozu, který zlepšil jeho tempo a přiblížil jej k výkonu Verstappena. „Mezery s Maxem se postupně zmenšují,“ řekl tehdy Tsunoda. „Možná to nevypadá, že se přibližujeme, ale podle čísel jsme jen jednu desetinu za jeho tempem.“
Podle zdrojů Mekies prosadil, aby Tsunoda dostal vůz ve stejném specifikaci jako Verstappen, čímž mu dali co nejférovější šanci prokázat své schopnosti. Díky tomu zaznamenal svůj nejlepší kvalifikační výsledek sezóny se startem ze sedmého místa v Belgii. I v Maďarsku, kdy startoval z boxů, se během tréninků dostal téměř na Verstappenovo tempo.
Marka se ptali i na možné náhradníky pro druhé sedadlo, ale zůstal zdrženlivý. „Sledujeme to a jakmile rozhodneme, oznámíme kompletní složení jezdců,“ řekl. Spekulace o spojení s Alexem Palou Marko popřel. „S Palou nikdy neproběhly žádné rozhovory.“
Celkově má Tsunoda před sebou klíčovou část sezóny. Každé kolo a každá kvalifikace může rozhodnout o jeho budoucnosti v Red Bullu a konečné rozhodnutí o jeho sedadle padne po Grand Prix Mexika.
Isack Hadjar předvedl v Zandvoortu skvělý výkon a vybojoval čtvrté místo na startu. Pro francouzského mladíka je to zatím nejlepší kvalifikační výsledek v F1.
Red Bullu dochází trpělivost. Helmut Marko oznámil, že Yuki Tsunoda má čas do Grand Prix Mexika, aby prokázal, že si zaslouží místo v Red Bullu pro sezónu 2026 po boku Maxe Verstappena.
Oscar Piastri vybojoval překvapivě pole position na Velkou cenu Holandska, když překonal svého týmového kolegu Landa Norrise, jenž ovládl všechny páteční tréninky.
Isack Hadjar je na pokraji startovní penalizace poté, co FIA potvrdila nasazení jeho čtvrtého a posledního motoru bez trestu před FP3 na Dutch GP. Jakékoli další překročení limitu by znamenalo posun na startu a výrazný dopad na jeho víkend.
Brit Lando Norris ovládl všechny tréninky na Velkou cenu Nizozemska a završil tak hattrick nejrychlejších časů. V závěrečné přípravě před kvalifikací porazil svého týmového kolegu Oscara Piastriho o čtvrt sekundy, zatímco třetí místo obsadil George Russell s Mercedesem. McLaren tak potvrzuje roli silného hráče víkendu.
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.
McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.
Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.
Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.
Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.