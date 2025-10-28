Šampionát v ohrožení? Oscar Piastri volá po analýze svého výkonu

Oscar Piastri po Grand Prix Mexika přiznal, že je potřeba zhodnotit změny jeho jízdního stylu, které ovlivnily výkon.
Oscar Piastri zažil v Mexiku těžký závodní víkend, který ukázal problémy s přizpůsobením jeho stylu jízdy novým podmínkám. Tentokrát nedokázal držet krok se svým týmovým kolegou Landem Norrisem, což ho stálo vedení v šampionátu. Po závodě přiznal, že McLaren musí pečlivě vyhodnotit změny, které během víkendu zkoušel, a zjistit, jaký měly dopad.
„Je těžké říct, zda to, co jsem měnil ve svém stylu, opravdu fungovalo,“ řekl Piastri. „Vyzkoušeli jsme hodně věcí, ale byli jsme často za ostatními vozy, takže bylo těžké posoudit, jestli se změny projevily.“
Australský pilot vysvětlil, že problémy nebyly způsobeny rychlostí auta. „Auto bylo tento víkend poměrně rychlé, šlo spíše o to, jak ho správně využít. Myslím, že jsem udělal několik kroků vpřed, ale když jste dlouho za ostatními vozy, je těžké měřit, zda změny fungují. Doufám, že data nám poskytnou jasnější odpověď.“
Piastri také označil poslední závody za cennou zkušenost. „Poslední dva víkendy vyžadovaly úplně jiný styl jízdy než v předchozích 19 závodech, což bylo trochu náročné pochopit. Hlavně šlo o experimentování a využití možností, protože tento styl mi není úplně přirozený.“
I přes všechny komplikace si 24letý Oscar Piastri zachovává odhodlání. „Před námi jsou ještě čtyři závody a hodně bodů. Brazílie a Katar nabídnou navíc i sprinty, což znamená další příležitosti. Ještě se máme co učit a zlepšovat,“ řekl.
Na otázku, jak se chce vrátit do čela šampionátu, odpověděl jednoduše: „Najít více tempa a vyhrát několik závodů.“ I přes dočasnou ztrátu vedení tak zůstává motivovaný, informuje PlanetF1.
Situace mezi jezdci Mclarenu je nyní napjatá, přestože rozdíl mezi nimi činí jen jeden bod a v posledních čtyřech závodech je stále k dispozici 116 bodů. McLaren je připraven soutěžit jak takticky, tak rychlostně, a předchozí incidenty mezi Piastrim a Norrisem tým označil za „čistou startovní pozici“.
Lando Norris sice vyhrál v Mexiku a převzal vedení, ale McLaren doufá, že nyní budou závodníci soupeřit hlavně tempem, nikoli kontaktem. „Ideálně se chceme vyhnout kolizím, protože by to otevřelo cestu pro Verstappena,“ poznamenal tým.
Oscar Piastri po Grand Prix Mexika přiznal, že je potřeba zhodnotit změny jeho jízdního stylu, které ovlivnily výkon.
Carlos Sainz čelil v Mexiku nečekaným potížím, které výrazně ovlivnily jeho závod. Problém se ukázal už po úvodním kole, kdy se na jeho voze objevila technická závada, jež vedla k sérii nepříjemných následků.
George Russell po Grand Prix Mexika ostře kritizoval Mercedes za pomalé reakce, které ho připravily o lepší výsledek.
Na Grand Prix Mexika měli dva maršálové velké štěstí, že vyvázli bez újmy. Rychlé reakce Liama Lawsona zabránily potenciálně vážnému neštěstí.
Lando Norris se posunul do čela šampionátu jezdců, když o jediný bod předstihl svého týmového kolegu Oscara Piastriho.
Lando Norris předvedl v Mexiku výkon, který znovu potvrdil jeho skvělou formu i rostoucí sebevědomí. V náročných podmínkách zvládl závod s chladnou hlavou.
Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že Oscar Piastri v sobotní kvalifikaci ztrácel v každé zatáčce několik milisekund.
Lewis Hamilton si zajistil silné místo na startu kvalifikace a je připraven k nedělnímu závodu s odhodláním. Brit slibuje agresivní přístup na trati a soustředí se na každý detail, aby využil svůj potenciál.
Max Verstappen po kvalifikaci v Mexiku přiznal zklamání z nedostatku přilnavosti a rovnováhy svého Red Bullu. Tyto problémy mu zabránily držet krok s McLareny a zkomplikovaly jeho boj o titul.
Lando Norris si v Mexiku připsal možná nejcennější pole position své dosavadní kariéry. Britský jezdec McLarenu zajel mistrovské kolo, kterým jasně převýšil jak týmového kolegu Oscara Piastriho, tak i dosud dominantního Maxe Verstappena.
Max Verstappen předvedl působivý výkon ve druhém tréninku, ovšem dlouhodobé tempo Red Bullu na okruhu v Mexico City zůstávalo znepokojivě slabé.
Během pátku v Mexico City se udála nečekaná situace, která zaujala fanoušky. George Russell si našel originální způsob, jak si užít závodní atmosféru a pobavit fanoušky po celém světě.