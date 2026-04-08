Lewis Hamilton upozornil na nenápadný, ale potenciálně klíčový prvek výkonnosti Mercedesu, který budí pozornost v paddocku. Oscar Piastri k tomu přidal vlastní postřeh z Číny, podle nějž se za rychlostí na rovinkách skrývá více faktorů, než by se na první pohled mohlo zdát.
Pilot McLarenu Oscar Piastri zůstává opatrný při hodnocení dominance Mercedesu a není přesvědčený, že by za jejich výkony stál jediný konkrétní faktor. Podle něj hraje roli celá řada drobností, zejména v oblasti pohonné jednotky, kde i malé rozdíly mohou mít zásadní dopad na výsledné časy.
Australan upozorňuje, že i malé rozdíly se mohou rychle sčítat a výrazně ovlivnit celkovou rychlost vozu. Výkonnost monopostu se proto může lišit a rychlost na rovinkách tak může být podle něj „velmi proměnlivá“ v závislosti na řadě faktorů.
Mercedes zatím v sezoně 2026 jasně udává tempo. Ve všech třech úvodních závodech si zajistil první řadu na startu a zároveň proměnil každou Velkou cenu ve vítězství.
O triumfy se podělili George Russell, který ovládl úvodní podnik v Austrálii, a jeho týmový kolega Kimi Antonelli, jenž zvítězil v Číně i Japonsku. Právě mladý Ital zatím potvrzuje svou rostoucí formu a ujal se i vedení v šampionátu.
Největší výzvu pro Mercedes ale připravil McLaren během víkendu v Suzuce. Oscar Piastri zde skvěle odstartoval, dostal se do vedení a bránil se tlaku George Russella.
Zlom přišel až s výjezdem Safety Caru, který výrazně pomohl Kimimu Antonellimu. Ten díky dobře načasované zastávce převzal vedení a postupně si vypracoval náskok, který v cíli přesáhl 13 sekund.
Před závodem v Japonsku se v paddocku spekulovalo, zda rychlost Mercedesu není způsobena speciálním režimem pro jízdu na rovinkách. Lewis Hamilton k tomu poznamenal: „Když Mercedes zapne režim ESM, udělají obrovský krok vpřed.“ Jeho slova podpořila debaty o možné technologické výhodě týmu.
Piastri ale zůstává zdrženlivý. „Nejsem si jistý. Viděli jsme, jak se ten režim choval v Číně, což bylo zajímavé, ale nemyslím si, že by to bylo jen o něm,“ uvedl.
McLaren má podle něj poměrně jasno v tom, kde ztrácí. „Myslím, že docela dobře chápeme, kde přicházíme o čas, hlavně z pohledu využití pohonné jednotky,“ vysvětlil.
Zároveň ale dodává, že faktorů je víc. „Možná v tom něco je, ale těch drobných vlivů je spousta a hlavně u pohonné jednotky se i malé rozdíly dokážou strašně rychle nasčítat,“ řekl.
Právě proměnlivost výkonu je podle něj typická pro současnou Formuli 1. „Když se podíváte i na rozdíly mezi jezdci ve stejném týmu, nebo dokonce kolo od kola u jednoho pilota, rychlost na rovinkách se může výrazně lišit,“ vysvětlil.
Navzdory náročnému začátku sezony ale McLaren zůstává optimistický. Druhé místo ze Suzuky týmu dodalo víru, že se může vrátit na vrchol.
„Myslím, že máme důvod k optimismu,“ uzavírá Piastri. „V minulosti jsme už ukázali, že se dokážeme zlepšit. Bude to chtít čas, ale věříme, že se můžeme vrátit zpátky na špičku. Úspěch jsme už poznali a chceme ho znovu zažít.“
