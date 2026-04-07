Odchod Jonathana Wheatleyho z Audi rozpoutal spekulace o změnách v paddocku. Christian Horner, dlouholetý šéf Red Bullu, zůstává v centru pozornosti a podle odborníků by mohl převzít vedení týmu Audi.
Po loňské Velké ceně Británie prošel Red Bull zásadní změnou v čele týmu. Dlouholetý šéf Christian Horner předal otěže Laurentovi Mekiesovi a sám nastoupil do období placeného volna.
Horner, který Red Bull dovedl k osmi titulům jezdců a sedmi konstruktérů, se od té doby stal předmětem spekulací. Mezi jeho možnými cíli se často zmiňují týmy Alpine a Aston Martin, přičemž významnou motivací by mohl být i podíl na vlastnictví jednoho z týmů.
Aston Martin však podle dostupných informací plánuje odlišnou strategii. Do pozice šéfa týmu se má údajně přesunout právě Jonathan Wheatley, který nedávno opustil Audi. Ze strany týmu ale zatím toto potvrzení nepřišlo.
Jonathan Wheatley převzal tým před téměř rokem, kdy se bývalý Sauber postupně proměňoval v dnešní Audi, a svůj debut jako šéf absolvoval během japonského Grand Prix. Po převzetí týmu německou automobilkou však jeho krátké působení končí již po pouhých dvou závodech.
Bývalý pilot F1 Juan Pablo Montoya Wheatleyho volbu hodnotí pozitivně. „Myslím, že je to pro něj skvělá příležitost. Asi hlavní motivací byl návrat do Velké Británie a život blízko rodiny,“ řekl Montoya v rozhovoru pro talkSPORT.
Montoya zdůraznil, že přestěhování ze Švýcarska do Británie nebylo jednoduché. „I Švýcarsko je úžasné místo, ale kultura je odlišná a pro někoho to může být šok,“ doplnil bývalý jezdec a vysvětlil Wheatleyho motivaci.
„Když navíc můžete znovu pracovat s Hondou, se kterou jste spolupracoval poslední roky, a dílna je jen 20 minut od vašeho původního pracoviště, návrat dává smysl,“ uzavřel Montoya.
Odchod Wheatleyho však neznamená konec spekulací o Hornerovi. „Mattia Binotto má náročný úkol a nechtěl být zcela zapojen do každodenního řízení týmu. Myslím, že chtěl být spíše v pozadí,“ upozornil Montoya s odkazem na šéfa projektu Audi F1.
„Proto předpokládám, že hledají někoho, kdo by tuto mezeru zaplnil. Audi potřebuje někoho jako Christian, kdo zvládne vést tým a posunout ho kupředu. Lidé často podceňují, čeho všeho Christian dosáhl u Red Bullu a jak dlouho to zvládal,“ dodal bývalý jezdec.
Montoya je přesvědčen, že Horner by mohl zopakovat své úspěchy z Red Bullu a pomoci Audi stát se vítězným týmem. „Můžete ho mít rádi, můžete ho nenávidět, ale je to člověk, který by to dokázal,“ uzavřel Montoya.
Podle odborníků by přítomnost zkušeného šéfa v Audi mohla zásadně ovlivnit konkurenceschopnost týmu v nadcházející sezóně. Jeho zkušenosti a schopnost vést tým mohou pomoci zefektivnit práci a zrychlit cestu k vítězství.
F1 tak letos nesleduje jen pohyb jezdců, ale i strategické přesuny týmových lídrů, kteří mohou ovlivnit celou strukturu mistrovství. Přítomnost Hornera či Wheatleyho v klíčových pozicích ukazuje, že královna motorsportu je stále stejně dynamická i mimo závodní trať.
