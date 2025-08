Oscar Piastri v šoku po pole position Ferrari: Prozradil co mu zničilo kvalifikaci

Charles Leclerc předvedl v kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska nečekaný výkon, když překvapivě ukořistil pole position před lídrem šampionátu Oscarem Piastrim. Ten tak bude startovat z druhé pozice, což překvapilo mnohé, vzhledem k dosavadní dominanci McLarenu během celého víkendu.

McLaren si zatím během tréninků držel silnou pozici, kdy si Lando Norris a jeho australský týmový kolega Piastri několikrát vyměňovali vedení. Nikdo tak nečekal, že Ferrari dokáže prorazit na čelo startovního pole. Piastri sice stále vedl před Norrisem, avšak Leclerc mu na konci kvalifikace ještě těsně unikl, když předvedl skvělý poslední pokus a získal pole.

Po kvalifikaci se Piastri svěřil, že ho překvapily měnící se povětrnostní podmínky, které mu značně zkomplikovaly jízdu. „Jo, myslím, že vítr se hodně změnil. Vždycky to zní jako výmluva, když to hodíte na vítr, ale vítr se od Q2 do Q3 otočil o 180 stupňů, a to znamenalo, že se mnohé zatáčky najednou chovaly úplně jinak,“ přiznal bez okolků.

„První kolo v Q3 mi přišlo hodně špatné, protože jsem si na podmínky nezvykl, a pak jsem myslel, že druhé kolo bude lepší, ale bylo ještě pomalejší,“ dodal. „Bylo těžké to v těch podmínkách správně odhadnout, a možná to nebylo úplně nejlepší provedení, ale byl jsem trochu překvapený, že jsme nemohli zajet rychleji.“

I přes tuto situaci si Piastri zachoval pozitivní přístup a vyzdvihl výkon Leclerca. „Charles byl rychlý celý víkend a i dnes ráno byl blíž, než jsme čekali. Situace se trochu změnila a on odvedl opravdu dobrou práci, takže mu gratuluji. Nečekal jsem, že budu druhý za Ferrari tento víkend, ale zvládl to dobře,“ ocenil svého soupeře.

„Bude to zítra zajímavý závod, bude tam více boje,“ dodal s úsměvem.

Oscar Piastri na Hungaroringu vybojoval svou první výhru ve Formuli 1 a i nyní zůstává optimistický. „Druhé místo je pořád slušná pozice na start. Uvidíme, co zítra dokážeme,“ uzavřel s očekáváním závodu, který slibuje být napínavý a plný nečekaných momentů.