Oscar Piastri spolkl hořkost porážky: Po závodě zcela otočil

Oscar Piastri po penalizaci ve Velké ceně Velké Británie chtěl vyměnit pozici s Landem Norrisem, ale uznal, že by to nebylo fér. I přes zklamání respektoval týmové rozhodnutí a chce se z této zkušenosti poučit.

Oscar Piastri po Velké ceně Velké Británie přiznal, že jeho žádost o výměnu pozic s týmovým kolegou Landem Norrisem by nebyla spravedlivá. Australan doufal, že by mohl získat vedení zpět poté, co byl penalizován za incident pod safety carem, ale nakonec uznal, že Norris neudělal nic špatného a tým podle něj postupoval správně.

Piastriho závod ovlivnil moment na 21. kole, kdy při restartu závodu na rovince Hangar prudce brzdil ve chvíli, kdy zhasla světla na safety caru. Verstappen za ním se mu jen těsně vyhnul a FIA rozhodla, že Piastri jednal nebezpečně. Trest v podobě desetisekundové penalizace znamenal konec jeho nadějí na vítězství, přestože do té doby vedl závod.

Po návratu na trať po odpykání trestu a ztrátě vedení požádal tým přes rádio o zvážení týmových pokynů. „Vím, že je to velká otázka, ale pokud si taky myslíte, že ten trest nebyl fér, mohli bychom si pozici prohodit zpět a závodit,“ zaznělo z jeho úst. McLaren ale žádosti nevyhověl.

„Věděl jsem, jaká bude odpověď, ještě než jsem se zeptal, ale chtěl jsem si nechat aspoň malou naději,“ řekl později novinářům. Ačkoli neskrýval zklamání z druhého místa, připustil, že Norris si vítězství zasloužil. „Lando nic neudělal špatně, nebylo by fér ho kvůli mému trestu nechat pustit zpět přede mě.“

Piastri navzdory hořkému konci hodnotil svůj výkon pozitivně a věří, že se z frustrace poučí. „Cítím, že jsem odvedl skvělou práci. Bolí to, protože jsem měl na víc, ale ne všechno bylo v mých rukou. Nezmění to můj přístup – jen mě to víc motivuje vyhrát další závody,“ dodal.

Zajímavý moment přišel i v pozávodní tiskové konferenci, kde se Piastri zdržel přímého uznání Norrisovi. Místo toho obrátil pozornost k Nico Hülkenbergovi, který se po 239 startech poprvé dostal na stupně vítězů. „Nico, jaký je to pocit po 15 letech na pódiu – a navíc s trofejí z Lega?“ žertoval Piastri.