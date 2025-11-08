Gabriel Bortoleto ustál silný náraz: Nad kvalifikací visí otazník

Gabriel Bortoleto předvedl v Maďarsku skvělý výkon
Gabriel Bortoleto předvedl v Maďarsku skvělý výkon, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček VČERA 19:05
Sdílej:

Gabriel Bortoleto havaroval během brazilského sprintu a jeho vůz utrpěl vážná poškození. Pilot byl preventivně odeslán do lékařského centra .

Brazilský jezdec Gabriel Bortoleto vyvázl bez zranění po brutální havárii v závěru sprintu brazilského Grand Prix, která se stala při jeho pokusu předjet Alexe Albona z Williamsu. Incident skončil tvrdým nárazem v první zatáčce okruhu Interlagos a způsobil rozsáhlé škody na jeho voze Sauber.

Bortoleto se pokoušel proniknout kolem Albona do Senna S a získat pozici těsně před cílovou čárou. „Chtěl jsem ho předjet do poslední zatáčky, ale DRS se zavřelo a já ztratil trakci na vlhkém asfaltu mimo závodní stopu,“ popsal pilot situaci po závodě. Ztráta kontroly nad monopostem způsobila jeho roztočení a následný náraz do vnitřní strany první zatáčky.

Vůz se odrazil přes trať a narazil do vnější bariéry, přičemž náraz způsobil zlomení řídicího sloupku a roztrhal část vozu po celé šířce okruhu. „Bylo to velmi divoké,“ komentoval tým Sauber, „všechno bylo rozmetáno po trati.“ Incident způsobil, že se po okruhu válela spousta trosek, které ovlivnily ostatní jezdce.

Lando Norris v Brazílii

GP Brazílie: Lando Norris vítězí ve sprintu, Oscar Piastri havaroval

Část trosek se dostala pod vůz Albona, což výrazně ovlivnilo jeho závod. Britský jezdec se snažil dovézt svůj vůz do cíle a nakonec dokončil sprint na patnácté pozici. „Měl jsem štěstí, že mě Sauber nezastihl,“ uvedl Albon po závodě. Bortoleto naopak utrpěl vážné poškození vozu, které bude vyžadovat rozsáhlé opravy.

Brazilec sám dokázal z vozu vystoupit vlastní silou, ale byl preventivně převezen do lékařského centra. Později bylo potvrzeno, že je v pořádku a neutrpěl žádná zranění. Jeho vůz však bude muset projít náročnými opravami před kvalifikací na hlavní závod, což výrazně ztíží situaci týmu a jeho šance v kvalifikaci.

Bortoleto momentálně figuruje na 19. místě v průběžném hodnocení jezdců s 19 body, jen dva body za Alpine Pierre Gaslym a 22 bodů za svým týmovým kolegou Nico Hülkenbergem. Incident znamená, že brazilský pilot bude čelit náročnému úkolu, aby znovu získal body a posunul se v šampionátu výš.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Gabriel Bortoleto Sauber GP Brazílie (Interlagos)
Stalo se
Novinky
Lewis Hamilton

Hrozivý víkend pro Lewise Hamiltona: Brazilská kvalifikace končí fiaskem

Lewis Hamilton opouštěl Interlagos po kvalifikaci s viditelným zklamáním, když se musel spokojit s 13. místem. 

Grand Prix
Lando Norris v Brazílii

GP Brazílie: Lando Norris ovládl kvalifikaci. Verstappenův sen o titulu dostal těžkou ránu

Lando Norris opět ukázal skvělou formu během napínavé kvalifikace na okruhu Interlagos. Britský jezdec naznačil, že v boji o titul mistra světa bude i nadále patřit mezi hlavní favority.

Novinky
Oscar Piastri v Brazílii

Nehoda Oscara Piastriho otřásla šampionátem: Australan komentuje dramatický moment

Oscar Piastri havaroval za mokrých podmínek na Interlagosu, což mu výrazně zkomplikovalo boj o titul a zvětšilo náskok jeho týmového kolegy v průběžném pořadí šampionátu.

Novinky
Gabriel Bortoleto předvedl v Maďarsku skvělý výkon

Gabriel Bortoleto ustál silný náraz: Nad kvalifikací visí otazník

Gabriel Bortoleto havaroval během brazilského sprintu a jeho vůz utrpěl vážná poškození. Pilot byl preventivně odeslán do lékařského centra .

Grand Prix
Lando Norris v Brazílii

GP Brazílie: Lando Norris vítězí ve sprintu, Oscar Piastri havaroval

Lando Norris v Brazílii zvládl napínavý sprint s bravurou, když odolal dravému útoku Kimiho Antonelliho a dojel si pro vítězství. Zatímco Brit potvrdil své mistrovské ambice, jeho největší soupeř v boji o titul Oscar Piastri skončil po nehodě mimo hru a způsobil přerušení závodu červenými vlajkami.

Grand Prix
Lando Norris v Brazílii

GP Brazílie: Senzace sprintové kvalifikace v Interlagosu: Lando Norris první, Max Verstappen bez šance

Lídr šampionátu Lando Norris odstartoval víkend v São Paulu ve velkém stylu, když si na legendárním okruhu Interlagos zajistil pole position pro sobotní sprint.

Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton zuří po Velké ceně Mexika: Ve Formuli 1 chybí transparentnost

Lewis Hamilton se po závodě v Mexiku otevřeně vyjádřil k aktuálnímu dění ve Formuli 1 a poukázal na problém, který podle něj ovlivňuje férovost šampionátu.
Novinky
Lando Norris

Lando Norris: Vedení v šampionátu neznamená vůbec nic

Lando Norris prozradil, co mu dodává sebedůvěru v závěru sezóny 2025. Zdůraznil, že klíčová je pro něj vlastní forma a konzistence během závodních víkendů.
Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Max Verstappen vidí příležitost: Napětí mezi McLareny může rozhodnout titul

Max Verstappen komentuje aktuální dění v šampionátu a sdílí svůj pohled na situaci mezi jezdci Mclarenu.
Novinky
Lando Norris po vítězství v Maďarsku

Lando Norris: Vítězství v Brazílii by bylo velmi výjimečné

Lando Norris mluvil o významu nadcházejícího závodu a jeho osobním pohledu na určité okruhy. Diskutoval také o historických vazbách týmu a tradici spojené s Brazílií.
Novinky
Max Verstapppen s Josem Verstappenem

Jos Verstappen popisuje, co dělá Red Bull znovu konkurenceschopným

Jos Verstappen naznačil, že v Red Bullu došlo k výrazné změně, kterou vnímá velmi pozitivně. Podle něj se tým nachází v jiné atmosféře než dříve.

Novinky
Liam Lawson v Singapuru

Alan Permane odhaluje plán, jak dostat Liama Lawsona až na vrchol F1

Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane zdůraznil, že tým se soustředí na podporu Liama Lawsona a jeho další rozvoj.