Gabriel Bortoleto ustál silný náraz: Nad kvalifikací visí otazník

Gabriel Bortoleto havaroval během brazilského sprintu a jeho vůz utrpěl vážná poškození. Pilot byl preventivně odeslán do lékařského centra .
Brazilský jezdec Gabriel Bortoleto vyvázl bez zranění po brutální havárii v závěru sprintu brazilského Grand Prix, která se stala při jeho pokusu předjet Alexe Albona z Williamsu. Incident skončil tvrdým nárazem v první zatáčce okruhu Interlagos a způsobil rozsáhlé škody na jeho voze Sauber.
Bortoleto se pokoušel proniknout kolem Albona do Senna S a získat pozici těsně před cílovou čárou. „Chtěl jsem ho předjet do poslední zatáčky, ale DRS se zavřelo a já ztratil trakci na vlhkém asfaltu mimo závodní stopu,“ popsal pilot situaci po závodě. Ztráta kontroly nad monopostem způsobila jeho roztočení a následný náraz do vnitřní strany první zatáčky.
Vůz se odrazil přes trať a narazil do vnější bariéry, přičemž náraz způsobil zlomení řídicího sloupku a roztrhal část vozu po celé šířce okruhu. „Bylo to velmi divoké,“ komentoval tým Sauber, „všechno bylo rozmetáno po trati.“ Incident způsobil, že se po okruhu válela spousta trosek, které ovlivnily ostatní jezdce.
Část trosek se dostala pod vůz Albona, což výrazně ovlivnilo jeho závod. Britský jezdec se snažil dovézt svůj vůz do cíle a nakonec dokončil sprint na patnácté pozici. „Měl jsem štěstí, že mě Sauber nezastihl,“ uvedl Albon po závodě. Bortoleto naopak utrpěl vážné poškození vozu, které bude vyžadovat rozsáhlé opravy.
Brazilec sám dokázal z vozu vystoupit vlastní silou, ale byl preventivně převezen do lékařského centra. Později bylo potvrzeno, že je v pořádku a neutrpěl žádná zranění. Jeho vůz však bude muset projít náročnými opravami před kvalifikací na hlavní závod, což výrazně ztíží situaci týmu a jeho šance v kvalifikaci.
Bortoleto momentálně figuruje na 19. místě v průběžném hodnocení jezdců s 19 body, jen dva body za Alpine Pierre Gaslym a 22 bodů za svým týmovým kolegou Nico Hülkenbergem. Incident znamená, že brazilský pilot bude čelit náročnému úkolu, aby znovu získal body a posunul se v šampionátu výš.
Lewis Hamilton opouštěl Interlagos po kvalifikaci s viditelným zklamáním, když se musel spokojit s 13. místem.
Lando Norris opět ukázal skvělou formu během napínavé kvalifikace na okruhu Interlagos. Britský jezdec naznačil, že v boji o titul mistra světa bude i nadále patřit mezi hlavní favority.
Oscar Piastri havaroval za mokrých podmínek na Interlagosu, což mu výrazně zkomplikovalo boj o titul a zvětšilo náskok jeho týmového kolegy v průběžném pořadí šampionátu.
Lando Norris v Brazílii zvládl napínavý sprint s bravurou, když odolal dravému útoku Kimiho Antonelliho a dojel si pro vítězství. Zatímco Brit potvrdil své mistrovské ambice, jeho největší soupeř v boji o titul Oscar Piastri skončil po nehodě mimo hru a způsobil přerušení závodu červenými vlajkami.
Lídr šampionátu Lando Norris odstartoval víkend v São Paulu ve velkém stylu, když si na legendárním okruhu Interlagos zajistil pole position pro sobotní sprint.
Lewis Hamilton se po závodě v Mexiku otevřeně vyjádřil k aktuálnímu dění ve Formuli 1 a poukázal na problém, který podle něj ovlivňuje férovost šampionátu.
Lando Norris prozradil, co mu dodává sebedůvěru v závěru sezóny 2025. Zdůraznil, že klíčová je pro něj vlastní forma a konzistence během závodních víkendů.
Max Verstappen komentuje aktuální dění v šampionátu a sdílí svůj pohled na situaci mezi jezdci Mclarenu.
Lando Norris mluvil o významu nadcházejícího závodu a jeho osobním pohledu na určité okruhy. Diskutoval také o historických vazbách týmu a tradici spojené s Brazílií.
Jos Verstappen naznačil, že v Red Bullu došlo k výrazné změně, kterou vnímá velmi pozitivně. Podle něj se tým nachází v jiné atmosféře než dříve.
Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane zdůraznil, že tým se soustředí na podporu Liama Lawsona a jeho další rozvoj.