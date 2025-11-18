Mark Webber: Oscar Piastri ještě neřekl poslední slovo

Mark Webber věří, že Oscar Piastri má motivaci a charakter potřebný k silnému závěru sezony. Podle něj může mladý jezdec v posledních třech závodech znovu ukázat svůj talent a posunout McLaren vpřed.
Oscar Piastri čelí náročnému závěru sezony, ale jeho manažer a bývalý jezdec F1 Mark Webber je přesvědčen, že má všechny předpoklady k obratu. „Musíme ho dostat zpět do hry. Nemyslím si, že by mu chyběla motivace,“ řekl Webber v rozhovoru pro Channel 4.
Australský jezdec nedávno ztratil vedení šampionátu ve prospěch svého týmového kolegy Landa Norrise, který po Velké ceně Mexika převzal první místo a své vedení navýšil na 24 bodů po perfektním víkendu v Brazílii. Tento vývoj Piastrimu ještě více ztížil cestu k jeho prvnímu titulu.
„Prochází náročným obdobím, ale teď jde především o charakter,“ dodal Webber. „Musí se postavit hlubokým motivacím, které jsou nezbytné k návratu do boje.“
Webber rovněž upozornil, že Piastri je teprve ve své třetí sezóně v F1, což je velmi rané pro soutěž o mistrovský titul. „Je to jeho třetí rok v F1, takže musí najít v sobě sílu se vrátit,“ vysvětlil.
Australský manažer zdůraznil i dosavadní kariérní úspěchy Piastriho. „Jeho cesta je neuvěřitelná, zvlášť s ohledem na to, jak brzy v kariéře se ocitl v boji o titul. Soutěžit o mistrovský šampionát už ve třetím roce je prakticky bezprecedentní,“ dodal Webber.
Webber připomněl, že tlak a zkušenosti, kterým Piastri čelí, se značně liší od jeho vlastní kariéry. „Když jsem bojoval o svůj šampionát, byl jsem starší a zkušenější. Oscar je teprve na začátku, takže všechny okolnosti jsou jiné,“ vysvětlil.
Podle Webbera je zásadní najít rovnováhu mezi tlakem a podporou. „Musíme mu podat ruku, povzbudit ho, ale zároveň ho nenechat cítit přehnaný tlak,“ dodal.
Australský jezdec čelí nejen soupeření s týmovým kolegou Norrisem, ale nelze podceňovat ani čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena. Red Bull a Verstappen po letní přestávce výrazně zabojovali a vyhráli Velkou cenu Itálie, Ázerbájdžánu i USA.
Ve srovnání s tím Piastri od Velké ceny Itálie nestoupal na stupně vítězů, což zvyšuje napětí v závěru sezony. „Je to o charakteru a odhodlání. V posledních třech závodech může všechno obrátit,“ prohlásil Webber.
Webber zdůraznil, že jeho role je kombinací profesionálního vedení a osobního mentorství. „Jde o směsici – podpora, povzbuzení, ale také nechat ho najít sílu uvnitř sebe. Věřím, že se dokáže vrátit do boje o titul,“ uzavřel.
Mark Webber věří, že Oscar Piastri má motivaci a charakter potřebný k silnému závěru sezony. Podle něj může mladý jezdec v posledních třech závodech znovu ukázat svůj talent a posunout McLaren vpřed.
Aston Martin vstupuje do nové etapy s ambiciózními cíli a intenzivní přípravou. Tým i jeho klíčoví členové pracují na zdokonalení všech aspektů svého fungování, přičemž pozornost fanoušků i odborníků zůstává upřena na jejich další kroky.
McLaren Racing rozšířil svůj Driver Development Programme o dvě nové talenty, Elly Stevens a Elly Häkkinen. Tým věří, že program jim poskytne zkušenosti a podporu potřebnou k dalšímu růstu v motorsportu.
Šéf McLarenu Zak Brown a bývalý šéf Red Bullu Christian Horner se v posledních letech Hornerova působení v týmu často pouštěli do ostrých slovních výměn. Jejich vzájemné přestřelky patřily k nejvýraznějším v paddocku.
Sergio Pérez přiznal, že mu čas mimo Formuli 1 pomohl získat jiný pohled na závodění. Pauza mu umožnila znovu si užít samotnou podstatu sportu.
Kimi Antonelli měl letos v Mercedesu několik slabších chvil, ale postupně sbírá cenné zkušenosti. Max Verstappen přesto vyjádřil nováčkovi jasnou podporu.
Současný prezident FIA Mohammed Ben Sulayem se ocitl v unikátní pozici před prosincovými volbami, když byl potvrzen jako jediný způsobilý kandidát. Jeho další kroky ve vedení motorsportu a plánované iniciativy nyní přitahují pozornost odborné i fanouškovské veřejnosti.
Lewis Hamilton vyjádřil nadšení nad postupem britského nováčka Olivera Bearmana, který debutuje ve Formuli 1 pod záštitou Ferrari.
Lando Norris promluvil o tom, jak se během své klíčové sezony ve Formuli 1 učí zvládat tlak i neustálou pozornost veřejnosti.
Güenther Steiner se ostře vyjádřil k veřejným komentářům prezidenta Ferrari Johna Elkanna ohledně jezdců týmu.
Yuki Tsunoda si z Interlagosu odnesl tvrdou lekci poté, co jeho kolize s Lansem Strollem vedla k dvěma desetisekundovým trestům.
Sezona 2025 vstupuje do finále a napětí v McLarenu nikdy nebylo vyšší. Oscar Piastri prochází obtížným obdobím a musí se pokusit zvrátit vývoj proti svému týmovému kolegovi Landu Norrisovi.