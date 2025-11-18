Mark Webber: Oscar Piastri ještě neřekl poslední slovo

Oscar Piastri
Oscar Piastri, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 15:58
Mark Webber věří, že Oscar Piastri má motivaci a charakter potřebný k silnému závěru sezony. Podle něj může mladý jezdec v posledních třech závodech znovu ukázat svůj talent a posunout McLaren vpřed.

Oscar Piastri čelí náročnému závěru sezony, ale jeho manažer a bývalý jezdec F1 Mark Webber je přesvědčen, že má všechny předpoklady k obratu. „Musíme ho dostat zpět do hry. Nemyslím si, že by mu chyběla motivace,“ řekl Webber v rozhovoru pro Channel 4.

Australský jezdec nedávno ztratil vedení šampionátu ve prospěch svého týmového kolegy Landa Norrise, který po Velké ceně Mexika převzal první místo a své vedení navýšil na 24 bodů po perfektním víkendu v Brazílii. Tento vývoj Piastrimu ještě více ztížil cestu k jeho prvnímu titulu.

„Prochází náročným obdobím, ale teď jde především o charakter,“ dodal Webber. „Musí se postavit hlubokým motivacím, které jsou nezbytné k návratu do boje.“

Webber rovněž upozornil, že Piastri je teprve ve své třetí sezóně v F1, což je velmi rané pro soutěž o mistrovský titul. „Je to jeho třetí rok v F1, takže musí najít v sobě sílu se vrátit,“ vysvětlil.

Australský manažer zdůraznil i dosavadní kariérní úspěchy Piastriho. „Jeho cesta je neuvěřitelná, zvlášť s ohledem na to, jak brzy v kariéře se ocitl v boji o titul. Soutěžit o mistrovský šampionát už ve třetím roce je prakticky bezprecedentní,“ dodal Webber.

Ella Häkkinen, Ella Stevens a Ella Lloyd v programu Mclarenu

Dcera legendy míří do McLarenu: Ženský motorsport dostává nový impuls

Webber připomněl, že tlak a zkušenosti, kterým Piastri čelí, se značně liší od jeho vlastní kariéry. „Když jsem bojoval o svůj šampionát, byl jsem starší a zkušenější. Oscar je teprve na začátku, takže všechny okolnosti jsou jiné,“ vysvětlil.

Podle Webbera je zásadní najít rovnováhu mezi tlakem a podporou. „Musíme mu podat ruku, povzbudit ho, ale zároveň ho nenechat cítit přehnaný tlak,“ dodal.

Australský jezdec čelí nejen soupeření s týmovým kolegou Norrisem, ale nelze podceňovat ani čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena. Red Bull a Verstappen po letní přestávce výrazně zabojovali a vyhráli Velkou cenu Itálie, Ázerbájdžánu i USA.

Ve srovnání s tím Piastri od Velké ceny Itálie nestoupal na stupně vítězů, což zvyšuje napětí v závěru sezony. „Je to o charakteru a odhodlání. V posledních třech závodech může všechno obrátit,“ prohlásil Webber.

Webber zdůraznil, že jeho role je kombinací profesionálního vedení a osobního mentorství. „Jde o směsici – podpora, povzbuzení, ale také nechat ho najít sílu uvnitř sebe. Věřím, že se dokáže vrátit do boje o titul,“ uzavřel.

