Nový vzhled, nová éra: Cadillac připravuje na vstup do F1 speciální design

Josef Mráček VČERA 16:33
Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.

Cadillac odhalil speciální testovací lakování, které použije při svém debutu ve Formuli 1 během prvního předsezónního testu v Barceloně koncem tohoto měsíce. Tento unikátní design má nejen reprezentovat značku, ale zároveň skrýt detaily aerodynamiky před konkurencí.

Prezident General Motors Mark Reuss představil lakování v novém globálním sídle společnosti v Detroitu. Design bude poprvé k vidění na pět dní trvajícím testu na okruhu Circuit de Catalunya od 26. do 30. ledna. Oficiální zbarvení pak bude odhaleno až 8. února během reklamního spotu při poločasové přestávce Super Bowlu.

Odhalení proběhlo jako součást otevíracích oslav nového sídla GM, přičemž vůz bude vystaven také na Detroit Auto Show až do 25. ledna. Tento krok má přitáhnout pozornost automobilových fanoušků i širší veřejnosti před oficiálním vstupem Cadillacu do F1.

Cadillac popisuje livery jako „odvážný, přesto disciplinovaný design vytvořený speciálně pro potřeby předsezónního vývoje“. Podobně jako u kamuflovaných prototypů v automobilovém průmyslu má testovací design maskovat aerodynamické detaily, aniž by byla potlačena identita značky.

Jack Doohan

Jack Doohan končí u Alpine. Ve hře je překvapivý přesun mimo Formuli 1

Mark Reuss k tomu uvedl: „Naše nové testovací livery slaví designovou tradici Detroitu a sílu globálního týmu Cadillac ve Formuli 1, přičemž naše designová tajemství zůstávají skryta. Testy v Barceloně jsou jen začátkem. Nemůžeme se dočkat, až příští měsíc ukážeme fanouškům naše oficiální závodní livery.“

Generální ředitel Cadillacu Dan Towriss dodal, že tým je odhodlaný prosazovat inovace jak na trati, tak mimo ni. „Spolupráce TWG a General Motors nám umožňuje překonávat konvence a představit tým zcela novým způsobem,“ uvedl Towriss.

Debut závodního livery během celosvětově vysílané sportovní události, jako je Super Bowl, podle něj představuje příležitost představit Cadillac F1 globálnímu publiku. Speciální testovací livery pak doplňuje vizuální strategii, která spojuje automobilovou tradici s moderním designem.

Cadillac se tímto způsobem připravuje na sezónu 2026 a snaží se vybudovat silnou identitu týmu ještě před prvním závodem. Testovací livery plní dvojí roli: chrání technické detaily a současně posiluje značku Cadillac na globální scéně motorsportu.

