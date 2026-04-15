F1 je zpět na Nürburgringu: Test Pirelli narušila závada Oscara Piastriho

Na Nürburgringu v úterý začal testovací program Pirelli, do kterého se zapojili Oscar Piastri a George Russell. Průběh dne však výrazně ovlivnilo nepříznivé počasí i technické potíže McLarenu, které narušily plán testování.
Na německém Nürburgringu se uskutečnil testovací program Pirelli, který začal v komplikovaných podmínkách, které výrazně ovlivnily průběh úvodního dne. Noční déšť zanechal trať mokrou a týmy tak musely improvizovat hned od prvních kol.
Jezdci vyjeli nejprve pouze na přechodných pneumatikách, aby zhodnotili stav asfaltu. Přestože se během dopoledne objevilo slunce, trať zůstávala dlouho vlhká a plnohodnotný program na suchých slickách musel počkat.
Na testech se představili Oscar Piastri za McLaren a George Russell z Mercedesu. Oba týmy se zapojily do vývoje pneumatik pro budoucí sezony, konkrétně směrem k pravidlům plánovaným pro rok 2027.
Testování probíhá podle přísných pravidel. Týmy nesmějí nasazovat žádné nové technické úpravy a celý průběh řídí Pirelli. Jezdci navíc nevědí, jakou směs pneumatik právě používají, aby výsledky testů zůstaly co nejobjektivnější.
Jakmile se podmínky na trati zlepšily, oba jezdci mohli konečně zahájit plánovaný program na suchých pneumatikách. Začali kratšími osmikolovými jízdami, během nichž testovali různé konstrukční varianty směsi C3, tedy středně tvrdých pneumatik z nabídky Pirelli.
První výsledky hodnotí Pirelli pozitivně. Krátké stinty přinesly důležitá data, která pomohou při dalším vývoji pneumatik – ať už jde o jejich konstrukci, nebo chování v různých podmínkách.
Průběh dne ale výrazně zkomplikovaly technické problémy McLarenu. Oscar Piastri kvůli nim strávil většinu odpoledne v garáži a nemohl pokračovat podle plánu.
Australský jezdec nakonec odjel 65 kol a zajel čas 1:35,096. Kvůli výpadku však přišel o možnost absolvovat delší jízdy, které jsou zásadní pro sledování opotřebení pneumatik.
Naopak George Russell měl mnohem plynulejší den. Bez větších komplikací zvládl 127 kol a kromě krátkých výjezdů se dostal i k delším simulacím, které jsou pro testování velmi cenné.
Jeho nejlepší čas 1:33,899 navíc ukázal, že trať postupně zrychlovala s tím, jak osychala ideální stopa. Mercedes tak dokázal splnit většinu naplánovaného programu.
Testy na Nürburgring jsou součástí širší přípravy na nová pravidla Formule 1. Pirelli se zaměřuje nejen na výkon, ale i na stabilitu a dlouhodobou udržitelnost pneumatik.
Program bude pokračovat i další den, kdy se do vozů posadí Lando Norris a Kimi Antonelli. Pokud počasí vydrží, očekává se ještě přínosnější průběh.
Na Nürburgringu v úterý začal testovací program Pirelli, do kterého se zapojili Oscar Piastri a George Russell. Průběh dne však výrazně ovlivnilo nepříznivé počasí i technické potíže McLarenu, které narušily plán testování.
