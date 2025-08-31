Oscar Piastri není spokojený: Šampionát se může ještě změnit

Oscar Piastri a Lando Norris
Oscar Piastri a Lando Norris, foto: McLaren
Josef Mráček VČERA 22:04
Oscar Piastri po dramatickém závodě v Zandvoortu zůstává nohama na zemi, přestože vede šampionát o 34 bodů. Australský jezdec upozorňuje, že sezóna je ještě dlouhá a jakékoli podcenění soupeřů by ho mohlo stát body i vítězství.

„Ne, nemyslím si, že je to pohodlný náskok,“ řekl Piastri. „Ještě nás čeká dlouhá cesta. Musím dál tlačit a snažit se vyhrávat závody. Jak jsme dnes viděli, jedno DNF může změnit situaci velmi, velmi rychle. Takto daleko od konce sezóny to rozhodně není pohodlný náskok.“

Piastri a Norris mířili v Zandvoortu k dalšímu pohodlnému dvojitému vítězství pro McLaren, ale Brit musel sedm kol před cílem odstoupit kvůli neznámé technické závadě. Norrisova smůla výrazně posílila Piastriho pozici v boji o titul, rozdíl mezi nimi se zvýšil z očekávaných 16 bodů na 34. To znamená, že Norris bude muset v každém z posledních devíti závodů sezóny 2025 získávat průměrně téměř čtyři body více než jeho týmový kolega.

„Kvalifikace byla klíčová tento víkend,“ dodal Piastri. „Během volných tréninků to vypadalo jako těžký víkend v Zandvoortu, ale postupně jsme hledali čas, ladili auto tady a tam. Snažil jsem se zlepšit svůj způsob jízdy, protože upřímně, těžko bych si mohl stěžovat na auto, které máme. A když to přišlo na kvalifikaci, vyšlo to, když to nejvíc záleželo.“

Charles Leclerc v Zandvoortu

Charles Leclerc po havárii v Zandvoortu: Antonelli byl příliš agresivní

Australan vyzdvihl také výkon během závodu. „Cítil jsem, že mám dobré tempo a využil jsem ho, když bylo potřeba, takže jsem nesmírně hrdý nejprve na sebe, ale také na celý tým kolem mě, že jsme se dokázali zlepšit oproti minulému roku.“

Restarty po Safety Caru vždy představují náročné momenty, ale Piastri se cítil v kontrolované pozici po celou dobu. „Samozřejmě, konec byl nešťastný pro Landa a tým, že jsme nezískali 1-2, když jsme si to opravdu zasloužili. Ale z mé strany jsem velmi hrdý na celý týden, kdy jsme byli rychlí, když to bylo potřeba.“

Celkově Piastri ukazuje, že i s výrazným náskokem zůstává koncentrovaný a nechce nic podcenit. „Musím dál tlačit a vyhrávat závody, protože jeden závod může vše změnit,“ uzavřel australský pilot.

