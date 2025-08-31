Oscar Piastri není spokojený: Šampionát se může ještě změnit

Oscar Piastri po dramatickém závodě v Zandvoortu zůstává nohama na zemi, přestože vede šampionát o 34 bodů. Australský jezdec upozorňuje, že sezóna je ještě dlouhá a jakékoli podcenění soupeřů by ho mohlo stát body i vítězství.
Po dramatickém závodě v Zandvoortu zůstává lídr šampionátu Formule 1 Oscar Piastri nohama na zemi, přestože jeho náskok na týmového kolegu Landa Norrise narostl na 34 bodů. Australský jezdec upozorňuje, že souboj se může velmi rychle změnit.
„Ne, nemyslím si, že je to pohodlný náskok,“ řekl Piastri. „Ještě nás čeká dlouhá cesta. Musím dál tlačit a snažit se vyhrávat závody. Jak jsme dnes viděli, jedno DNF může změnit situaci velmi, velmi rychle. Takto daleko od konce sezóny to rozhodně není pohodlný náskok.“
Piastri a Norris mířili v Zandvoortu k dalšímu pohodlnému dvojitému vítězství pro McLaren, ale Brit musel sedm kol před cílem odstoupit kvůli neznámé technické závadě. Norrisova smůla výrazně posílila Piastriho pozici v boji o titul, rozdíl mezi nimi se zvýšil z očekávaných 16 bodů na 34. To znamená, že Norris bude muset v každém z posledních devíti závodů sezóny 2025 získávat průměrně téměř čtyři body více než jeho týmový kolega.
„Kvalifikace byla klíčová tento víkend,“ dodal Piastri. „Během volných tréninků to vypadalo jako těžký víkend v Zandvoortu, ale postupně jsme hledali čas, ladili auto tady a tam. Snažil jsem se zlepšit svůj způsob jízdy, protože upřímně, těžko bych si mohl stěžovat na auto, které máme. A když to přišlo na kvalifikaci, vyšlo to, když to nejvíc záleželo.“
Australan vyzdvihl také výkon během závodu. „Cítil jsem, že mám dobré tempo a využil jsem ho, když bylo potřeba, takže jsem nesmírně hrdý nejprve na sebe, ale také na celý tým kolem mě, že jsme se dokázali zlepšit oproti minulému roku.“
Restarty po Safety Caru vždy představují náročné momenty, ale Piastri se cítil v kontrolované pozici po celou dobu. „Samozřejmě, konec byl nešťastný pro Landa a tým, že jsme nezískali 1-2, když jsme si to opravdu zasloužili. Ale z mé strany jsem velmi hrdý na celý týden, kdy jsme byli rychlí, když to bylo potřeba.“
Celkově Piastri ukazuje, že i s výrazným náskokem zůstává koncentrovaný a nechce nic podcenit. „Musím dál tlačit a vyhrávat závody, protože jeden závod může vše změnit,“ uzavřel australský pilot.
Lewis Hamilton obdržel od komisařů trest za svou jízdu na cestě na startovní rošt při Velké ceně Nizozemska.
Oscar Piastri po dramatickém závodě v Zandvoortu zůstává nohama na zemi, přestože vede šampionát o 34 bodů. Australský jezdec upozorňuje, že sezóna je ještě dlouhá a jakékoli podcenění soupeřů by ho mohlo stát body i vítězství.
Charles Leclerc v Zandvoortu nedokončil závod kvůli kolizi s Kimim Antonellim. Pro Ferrari to byla další bolestná ztráta bodů a pro Leclerca frustrující vyústění víkendu, který začal slibně.
Lando Norris zažil velkou ránu, když musel v Zandvoortu odstoupit z Velké ceny Holandska. Přesto zůstává optimistický ohledně svých šancí na zisk titulu v letošní sezóně.
Pro Lewise Hamiltona se Velká cena Nizozemska změnila v noční můru, když narazil do zdi a musel závod předčasně ukončit. Incident znamenal další ztrátu bodů pro Ferrari.
Oscar Piastri měl v Zandvoortu navrch nad Landem Norrisem, ale vítězství si musel vybojovat při dvou restartech za Safety Carem. Jeho triumf stvrdil až šokující motorový výpadek týmového kolegy. Překvapením závodu se stal Isack Hadjar
Lewis Hamilton přiznal, že závěr před letní přestávkou byl pro něj noční můrou, ale kvalifikace na Zandvoortu mu vrátila optimismus.
Oliver Bearman z týmu Haas dokázal proměnit problémy v kvalifikaci na Velké ceně Nizozemska ve svůj prospěch. Britský nováček vyměnil novou motorovou jednotku od Ferrari, což mu dává větší volnost v nadcházejících závodech, ale bude startovat z pit lane.
Kimi Antonelli ukončil páteční trénink v Zandvoortu předčasně, když zaparkoval svůj Mercedes v kačírku. Pro nováčka to znamenalo ztrátu cenných kol a dat na náročné trati u Severního moře.
Isack Hadjar předvedl v Zandvoortu skvělý výkon a vybojoval čtvrté místo na startu. Pro francouzského mladíka je to zatím nejlepší kvalifikační výsledek v F1.
Red Bullu dochází trpělivost. Helmut Marko oznámil, že Yuki Tsunoda má čas do Grand Prix Mexika, aby prokázal, že si zaslouží místo v Red Bullu pro sezónu 2026 po boku Maxe Verstappena.
Oscar Piastri vybojoval překvapivě pole position na Velkou cenu Holandska, když překonal svého týmového kolegu Landa Norrise, jenž ovládl všechny páteční tréninky.