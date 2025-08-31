Charles Leclerc po havárii v Zandvoortu: Antonelli byl příliš agresivní

Charles Leclerc v Zandvoortu nedokončil závod kvůli kolizi s Kimim Antonellim. Pro Ferrari to byla další bolestná ztráta bodů a pro Leclerca frustrující vyústění víkendu, který začal slibně.
Charles Leclerc musel v Zandvoortu odstoupit v 53. kole poté, co se srazil s Kimi Antonellim. Jezdec Mercedesu, který jel po vnitřní straně zatáčky číslo tři, zachytil zadní levý bok Leclercova vozu, což způsobilo jeho smyk a náraz do bariéry a ukončilo závod pro pilota Ferrari.
Ke kolizi došlo krátce poté, co Mercedes povolal Antonelliho do boxů pro měkké pneumatiky. Mladý jezdec se totiž snažil předjet Leclerca, který měl starší tvrdé gumy, a Ferrari na tuto strategii okamžitě zareagovalo zastávkou Leclerca, jenž se na trať vrátil těsně před Antonelliho.
„Je to chyba Kimiho,“ komentoval Leclerc. „Na takovém okruhu musíte být velmi agresivní, abyste předjeli… možná to bylo trochu moc. Dotkl se mého zadního levého kola a závod tím skončil. Je to zklamání.“
Leclerc zdůraznil, že šlo o běžnou závodní chybu, ne nováčkovskou. „Může se to stát v prvním roce i v pátém,“ řekl a naznačil, že k Antonellimu nemá žádnou osobní zášť. Současně pochválil rozhodnutí Ferrari zastavit jej v boxech. „Pneumatiky nebyly špatné, ale Kimi měl velmi silný out-lap, takže tým se rozhodl mě povolat, protože mě pravděpodobně časem předjede.
Leclerc zdůraznil, že hlavním problémem nebyla strategie Ferrari. „Byl jsem frustrovaný z toho, co se stalo, ale strategie není to hlavní. Byla to chyba Kimiho, která zahodila veškeré naše úsilí.“ Dodal, že pouze dokončení závodu by ukázalo, zda bylo zastavení v boxech správné, což se kvůli havárii nestalo.
Pro Antonelliho pokračoval těžký víkend. Po nezdaru v kvalifikaci Q2, způsobeném ranním odstoupením ve volném tréninku, kdy skončil ve štěrku v zatáčce číslo 9, přišla další komplikace v závodě. Přestože letos dokázal vyhrát pole position ve sprintu v Miami a vystoupit na stupně vítězů v Kanadě, nedělní kolize jen přidala problémy do jeho debutové sezóny.
Šéf Mercedesu Toto Wolff k incidentu přistupuje klidně. „Stačila by polovina metru,“ řekl pro Sky Sports Germany. „Nejrychlejší stopa vede pravděpodobně ve vrchní části klopené zatáčky. Když vidíte mezeru, musíte po ní jet a pak auto sklouzlo. Musel to zkusit, ale výsledek je nešťastný. Je to škoda.“
Lewis Hamilton obdržel od komisařů trest za svou jízdu na cestě na startovní rošt při Velké ceně Nizozemska.
Oscar Piastri po dramatickém závodě v Zandvoortu zůstává nohama na zemi, přestože vede šampionát o 34 bodů. Australský jezdec upozorňuje, že sezóna je ještě dlouhá a jakékoli podcenění soupeřů by ho mohlo stát body i vítězství.
Lando Norris zažil velkou ránu, když musel v Zandvoortu odstoupit z Velké ceny Holandska. Přesto zůstává optimistický ohledně svých šancí na zisk titulu v letošní sezóně.
Pro Lewise Hamiltona se Velká cena Nizozemska změnila v noční můru, když narazil do zdi a musel závod předčasně ukončit. Incident znamenal další ztrátu bodů pro Ferrari.
Oscar Piastri měl v Zandvoortu navrch nad Landem Norrisem, ale vítězství si musel vybojovat při dvou restartech za Safety Carem. Jeho triumf stvrdil až šokující motorový výpadek týmového kolegy. Překvapením závodu se stal Isack Hadjar
Lewis Hamilton přiznal, že závěr před letní přestávkou byl pro něj noční můrou, ale kvalifikace na Zandvoortu mu vrátila optimismus.
Oliver Bearman z týmu Haas dokázal proměnit problémy v kvalifikaci na Velké ceně Nizozemska ve svůj prospěch. Britský nováček vyměnil novou motorovou jednotku od Ferrari, což mu dává větší volnost v nadcházejících závodech, ale bude startovat z pit lane.
Kimi Antonelli ukončil páteční trénink v Zandvoortu předčasně, když zaparkoval svůj Mercedes v kačírku. Pro nováčka to znamenalo ztrátu cenných kol a dat na náročné trati u Severního moře.
Isack Hadjar předvedl v Zandvoortu skvělý výkon a vybojoval čtvrté místo na startu. Pro francouzského mladíka je to zatím nejlepší kvalifikační výsledek v F1.
Red Bullu dochází trpělivost. Helmut Marko oznámil, že Yuki Tsunoda má čas do Grand Prix Mexika, aby prokázal, že si zaslouží místo v Red Bullu pro sezónu 2026 po boku Maxe Verstappena.
Oscar Piastri vybojoval překvapivě pole position na Velkou cenu Holandska, když překonal svého týmového kolegu Landa Norrise, jenž ovládl všechny páteční tréninky.