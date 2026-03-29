Oliver Bearman vyvázl z děsivé nehody. Znovu se otevřela debata o bezpečnosti

Oliver Bearman, foto: Pirelli
Josef Mráček DNES 12:26
Sdílej:

Oliver Bearman přežil extrémní náraz s přetížením 50G, který otřásl Suzukou. Překvapivě vyvázl bez zlomenin a utrpěl jen pohmoždění pravého kolene.

Na legendárním okruhu Suzuka se během Velké ceny Japonska odehrál moment, který mohl skončit tragédií. Oliver Bearman, 20letý britský talent týmu Haas, při vysokorychlostním nájezdu k zatáčce Spoon ztratil kontrolu nad vozem. Snažil se dotáhnout na Alpine Franca Colapinta, když sjel na trávu a narazil do bariéry s přetížením 50G. Překvapivě vyvázl bez zlomenin, jen s pohmožděním pravého kolene.

Po nárazu byl Bearman viděn, jak kulhá od svého vozu a usedá u okruhu, než ho zdravotníci doprovodili do Lékařského centra FIA na rentgen. Haas v oficiálním prohlášení potvrdil, že situace je „dobrá vzhledem k extrémnímu nárazu“.

Šéf Haasu, Ayao Komatsu, nehodu pro Sky F1 označil za „děsivou“. „Oliver jel obrovskou rychlostí směrem k vozu před sebou. Aby se vyhnul kontaktu, sjel na trávu a havaroval. Bylo to opravdu děsivé,“ řekl Komatsu.

Zdůraznil přitom, že Colapinto za incident nemohl: „Ne, nebyla to jeho chyba. Šlo jen o obrovský rozdíl v rychlostech“ dodal.

Incident znovu otevřel debatu o bezpečnosti ve Formuli 1. Bývalí i současní jezdci upozorňují, že extrémní rozdíly v rychlostech mezi vozy, kvůli dobíjením baterií, mohou být velmi nebezpečné. Po závodě i Franco Colapinto vyjádřil obavy, že vysoké rozdíly rychlostí dramaticky zvyšují riziko podobných havárií.

Carlos Sainz, ředitel Asociace jezdců, vyzval FIA k rychlé reakci a upozornil, že aktuální pravidla „nepřímo vedla k situacím podobným Bearmanově nehodě“.

Bearmanova havárie také aktivovala safety car, což zásadně změnilo strategii závodu. Během neutralizace zajelo mnoho jezdců do boxů, čímž získal strategickou výhodu Kimi Antonelli z Mercedesu. Antonelli závod vyhrál a stal se nejmladším lídrem šampionátu F1 po dvou vítězstvích v řadě.

Fanoušci na sociálních sítích okamžitě zareagovali a upozornili, že nehoda jasně odhalila rizika současných technických pravidel. Podle nich mohou extrémní a nečekané rozdíly v rychlostech mezi vozy představovat vážné nebezpečí a znovu otevřely diskusi o tom, jak bezpečně propojit extrémní výkon s atraktivností závodů.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Oliver Bearman Haas GP Japonska (Suzuka)
FIA se vyjádřila k nehodě Olivera Bearmana: Jezdci volají po změně pravidel

Nehoda Olivera Bearmana při Velké ceně Japonska otevřela otázky kolem bezpečnosti nových pravidel Formule 1 a nečekaných rozdílů v rychlosti. Zároveň se ukazuje, že na možná rizika bylo upozorňováno už dříve, aniž by došlo k výraznějším změnám.

GP Japonska: Kimi Antonelli vítězí po výjezdu safety caru a dostává se do čela šampionátu

Kimi Antonelli se stal nejmladším lídrem šampionátu F1 v historii, když po nepovedeném startu využil fázi Safety Caru a ovládl Velkou cenu Japonska. Za sebou udržel Oscara Piastriho i Charlese Leclerca.

Charles Leclerc

Charles Leclerc ostře kritizuje kvalifikační pravidla: Je to naprostý nesmysl, tvrdí

Charles Leclerc si v sobotní kvalifikaci na GP Japonska zajistil čtvrté místo, přesto však nezastíral frustraci z letošních změn pravidel. Po Q3 ostře kritizoval novou úpravu pravidel pro kvalifikaci.

Noční můra Maxe Verstappena pokračuje: Monopost se nedá řídit, hlásí mistr věta

Max Verstappen zažil na Suzuce těžkou sobotu. V kvalifikaci skončil už v Q2, přičemž jeho týmový kolega z Red Bullu, Isack Hadjar, ho podruhé během tří závodních víkendů dokázal překonat. 

GP Japonska: Kimi Antonelli získává pole position, Max Verstappen vypadl ve druhé části

Kimi Antonelli si vyjel pole position pro Velkou cenu Japonska a potvrdil skvělou formu z úvodu sezony Formula 1. Mladý Ital tak ovládl kvalifikaci podruhé za sebou během asijské části ročníku.

Max Verstappen po pátku v Suzuce avizuje veliké problémy Red Bullu

Max Verstappen přiznal, že Red Bull má po pátečních trénincích v Japonsku „velké problémy" poté, co klesl na desáté místo.
McLaren se po problémech v Šanghaji připravuje na běžný víkend, tvrdí Andrea Stella

Šéf týmu Andrea Stella ujišťuje, že technický problém, který znemožnil Landu Norrisovi a Oscarovi Piastrimu startovat ve Velké ceně Číny, šlo o jednorázovou záležitost.
GP Japonska: Oscar Piastri zaznamenal nejrychlejší čas ve druhém tréninku

Oscar Piastri ve druhém tréninku na Velkou cenu Japonska překonal oba jezdce Mercedesu a výrazně na sebe upozornil. Australan, který dosud v sezoně neodjel ani jedno závodní kolo, tak vstoupil do víkendu ve velmi silném tempu.
GP Japonska: Mercedes udával tempo v úvodním tréninku před McLareny a Ferrari

Mercedes vstoupil do víkendu Velké ceny Japonska dominantně a už v úvodní hodině tréninku potvrdil roli favorita. Silný výkon naznačil, že by německá stáj mohla výrazně zasáhnout do boje o vítězství.
Fernando Alonso vynechává mediální den v Suzuce. Důvodem je narození prvního potomka

Fernando Alonso dorazí na Suzuku s mírným zpožděním. Důvodem je radostná rodinná událost, a to narození svého prvního dítěte. Aston Martin potvrdil, že tento osobní moment je důvodem jeho pozdějšího příjezdu.

FIA reaguje a zavádí změnu pravidel na kvalifikaci

FIA před Japanese Grand Prix upravila pravidla kvalifikace, aby omezila extrémní využívání rekuperované energie a podpořila přirozenější jízdní styl ve Formula 1.