Oliver Bearman vyvázl z děsivé nehody. Znovu se otevřela debata o bezpečnosti

Oliver Bearman přežil extrémní náraz s přetížením 50G, který otřásl Suzukou. Překvapivě vyvázl bez zlomenin a utrpěl jen pohmoždění pravého kolene.
Na legendárním okruhu Suzuka se během Velké ceny Japonska odehrál moment, který mohl skončit tragédií. Oliver Bearman, 20letý britský talent týmu Haas, při vysokorychlostním nájezdu k zatáčce Spoon ztratil kontrolu nad vozem. Snažil se dotáhnout na Alpine Franca Colapinta, když sjel na trávu a narazil do bariéry s přetížením 50G. Překvapivě vyvázl bez zlomenin, jen s pohmožděním pravého kolene.
Po nárazu byl Bearman viděn, jak kulhá od svého vozu a usedá u okruhu, než ho zdravotníci doprovodili do Lékařského centra FIA na rentgen. Haas v oficiálním prohlášení potvrdil, že situace je „dobrá vzhledem k extrémnímu nárazu“.
Šéf Haasu, Ayao Komatsu, nehodu pro Sky F1 označil za „děsivou“. „Oliver jel obrovskou rychlostí směrem k vozu před sebou. Aby se vyhnul kontaktu, sjel na trávu a havaroval. Bylo to opravdu děsivé,“ řekl Komatsu.
Zdůraznil přitom, že Colapinto za incident nemohl: „Ne, nebyla to jeho chyba. Šlo jen o obrovský rozdíl v rychlostech“ dodal.
Incident znovu otevřel debatu o bezpečnosti ve Formuli 1. Bývalí i současní jezdci upozorňují, že extrémní rozdíly v rychlostech mezi vozy, kvůli dobíjením baterií, mohou být velmi nebezpečné. Po závodě i Franco Colapinto vyjádřil obavy, že vysoké rozdíly rychlostí dramaticky zvyšují riziko podobných havárií.
Carlos Sainz, ředitel Asociace jezdců, vyzval FIA k rychlé reakci a upozornil, že aktuální pravidla „nepřímo vedla k situacím podobným Bearmanově nehodě“.
Bearmanova havárie také aktivovala safety car, což zásadně změnilo strategii závodu. Během neutralizace zajelo mnoho jezdců do boxů, čímž získal strategickou výhodu Kimi Antonelli z Mercedesu. Antonelli závod vyhrál a stal se nejmladším lídrem šampionátu F1 po dvou vítězstvích v řadě.
Fanoušci na sociálních sítích okamžitě zareagovali a upozornili, že nehoda jasně odhalila rizika současných technických pravidel. Podle nich mohou extrémní a nečekané rozdíly v rychlostech mezi vozy představovat vážné nebezpečí a znovu otevřely diskusi o tom, jak bezpečně propojit extrémní výkon s atraktivností závodů.
Nehoda Olivera Bearmana při Velké ceně Japonska otevřela otázky kolem bezpečnosti nových pravidel Formule 1 a nečekaných rozdílů v rychlosti. Zároveň se ukazuje, že na možná rizika bylo upozorňováno už dříve, aniž by došlo k výraznějším změnám.
